Lato nagle zmieni kurs. Najpierw nawet 36 stopni, potem gwałtowne ochłodzenie. Prognozy sięgają już września
Przed nami pogodowy rollercoaster. Najpierw do Polski ma napłynąć kolejna fala bardzo gorącego powietrza, która miejscami podniesie temperaturę nawet do 34-36 stopni Celsjusza. Później sytuacja może zmienić się diametralnie. Druga połowa sierpnia zapowiada więcej chłodnych dni, deszczu i burz. To jednak nie musi oznaczać końca lata. Prognozy wskazują na kolejny zwrot na początku września.
Najnowsze prognozy długoterminowe pokazują, że ostatnie tygodnie wakacji mogą przynieść w Polsce bardzo duże wahania temperatury. Po okresach gorących i suchych mogą pojawiać się wyraźne ochłodzenia związane z przechodzeniem frontów atmosferycznych.
Sytuacja jest szczególnie interesująca, ponieważ chłodniejsza druga połowa sierpnia może zostać zastąpiona kolejnym okresem ciepłej i bardziej słonecznej pogody już we wrześniu.
## Najpierw uderzy gorąco. Lokalnie nawet 36 stopni
Zanim dojdzie do większej zmiany, czeka nas jeszcze bardzo gorący okres.
Pod koniec tygodnia do Polski od południa ma napływać coraz cieplejsze powietrze. Na zachodzie, południu oraz w centrum kraju temperatura może miejscami osiągnąć **34-36 stopni Celsjusza**.
Wysokiej temperaturze ma towarzyszyć dużo słońca i niewiele opadów. Taki układ może dodatkowo pogłębiać problemy związane z niedoborem wody.
Upał nie powinien jednak utrzymać się w całym kraju przez kolejne tygodnie.
Druga połowa sierpnia przyniesie zwrot
Prognozy na następne tygodnie wskazują, że **druga część sierpnia może wyglądać zupełnie inaczej**.
Do Polski częściej zaczną docierać chłodniejsze masy powietrza. Zmiana ma być najbardziej odczuwalna na północy oraz zachodzie kraju.
Cieplej powinno pozostawać na południowym wschodzie.
Jednocześnie zwiększy się prawdopodobieństwo przechodzenia frontów atmosferycznych. Oznacza to więcej chmur, opadów oraz burz.
Niektóre zjawiska mogą być gwałtowne. Podczas burz lokalnie mogą występować **silne porywy wiatru i grad**.
Temperatura może spaść poniżej 20 stopni
Różnica względem nadchodzącego upału może być ogromna.
Uśrednione prognozy dla drugiej połowy sierpnia wskazują na temperaturę maksymalną wynoszącą około **20 stopni Celsjusza nad morzem i do około 26 stopni na południowym wschodzie Polski**.
To oznacza, że po dniach z temperaturą dochodzącą do 34-36 stopni możemy szybko znaleźć się w zupełnie innej sytuacji.
W czasie przechodzenia chłodniejszych i deszczowych frontów **temperatura w ciągu dnia może lokalnie nie osiągnąć nawet 20 stopni**.
Tak duże wahania będą szczególnie odczuwalne po bardzo gorących dniach.
Upały nie znikną całkowicie
Ochłodzenie nie musi oznaczać definitywnego końca upałów.
W drugiej połowie sierpnia nadal możliwe są krótkie okresy z bardzo wysoką temperaturą. Według obecnych prognoz powinny być jednak mniej rozległe niż wcześniej.
Największe prawdopodobieństwo kolejnych gorących epizodów dotyczy południowej części Polski.
W innych regionach częściej mogą przeplatać się okresy cieplejsze, chłodniejsze i deszczowe.
Warszawa też odczuje pogodową zmianę
Duże wahania temperatury mogą być zauważalne również w Warszawie i na Mazowszu.
Najpierw mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na bardzo wysokie temperatury związane z napływem gorącego powietrza. Później wzrośnie prawdopodobieństwo przechodzenia frontów atmosferycznych.
W praktyce oznacza to możliwość szybkiego przechodzenia od gorącej i słonecznej pogody do znacznie chłodniejszych okresów z opadami i burzami.
Przy prognozach dotyczących burz trzeba jednak pamiętać, że dokładne miejsce i siłę zjawisk można wiarygodniej określić dopiero w krótszej perspektywie.
Koniec sierpnia może być mokry. To ważne z powodu suszy
Większa liczba opadów pod koniec wakacji może być uciążliwa dla osób planujących urlopy, ale z punktu widzenia sytuacji hydrologicznej deszcz jest bardzo potrzebny.
Długie okresy suchej i gorącej pogody prowadzą do szybkiego wysuszania gleby. Kolejne słoneczne dni bez opadów tylko pogłębiają problem.
Regularne przechodzenie frontów w drugiej połowie miesiąca mogłoby częściowo poprawić sytuację.
Nie każdy deszcz jest jednak równie korzystny. Gwałtowna ulewa dostarcza ogromną ilość wody w krótkim czasie, ale część opadu szybko spływa po wysuszonej powierzchni. Znacznie korzystniejsze są dłuższe, spokojniejsze opady.
I wtedy kolejna niespodzianka. We wrześniu lato może wrócić
Najciekawszy fragment długoterminowych prognoz dotyczy przełomu sierpnia i września.
Po bardziej zmiennej, chłodniejszej i okresami deszczowej końcówce wakacji **pogoda może ponownie zacząć się stabilizować**.
Prognozy wskazują na możliwość zwiększenia wpływu układów wysokiego ciśnienia. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, wróci większa liczba słonecznych dni, a opadów ponownie będzie mniej.
Jednocześnie temperatura może zacząć przekraczać wartości typowe dla tej części roku.
Nawet 20-25 stopni przez pierwsze tygodnie września
Pierwsze 3 tygodnie września wcale nie muszą przypominać początku jesieni.
Według obecnych prognoz nadal możliwych będzie wiele dni z temperaturą maksymalną osiągającą **20-25 stopni Celsjusza**, a okresami wartości mogą być jeszcze wyższe.
Jeżeli taki scenariusz się potwierdzi, po chłodniejszej drugiej połowie sierpnia otrzymamy jeszcze jeden wyraźnie letni okres.
Nie oznacza to oczywiście, że przez cały wrzesień będzie słonecznie i ciepło. Prognozy obejmujące kilka tygodni pokazują przede wszystkim tendencje dotyczące średniej temperatury i opadów. Nie pozwalają przewidzieć dokładnej pogody dla konkretnego miasta i konkretnego dnia z tak dużym wyprzedzeniem.
Wakacje mogą zakończyć się zupełnie inaczej, niż zacznie się wrzesień
Obecne wyliczenia tworzą więc bardzo ciekawy scenariusz.
Najpierw czeka nas **fala gorąca z temperaturą dochodzącą miejscami do 34-36 stopni**. Następnie druga połowa sierpnia może przynieść częstsze ochłodzenia, fronty, opady i burze.
Podczas najchłodniejszych dni temperatura lokalnie może spaść poniżej 20 stopni.
Później sytuacja może ponownie się odwrócić. Na przełomie sierpnia i września możliwy jest powrót bardziej stabilnej, suchej i ciepłej pogody.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz urlop w drugiej połowie sierpnia, **nie zakładaj, że obecna gorąca i sucha pogoda utrzyma się do końca wakacji**. Prognozy wskazują na coraz większą zmienność.
W walizce mogą przydać się zarówno rzeczy na upał, jak i ubrania na chłodniejsze, deszczowe dni. Różnice temperatur pomiędzy kolejnymi okresami mogą być bardzo duże.
Osoby planujące wypoczynek nad Bałtykiem powinny szczególnie brać pod uwagę możliwość niższych temperatur. Według prognoz północ i zachód kraju mają częściej znajdować się pod wpływem chłodniejszych mas powietrza.
Na południu i południowym wschodzie szanse na utrzymanie wyższych temperatur będą większe.
Najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że **chłodniejsza druga połowa sierpnia nie musi oznaczać końca letniej pogody**. Wrzesień może przynieść jeszcze wiele słonecznych i ciepłych dni z temperaturą około 20-25 stopni, a okresami nawet wyższą.
Prognozy długoterminowe będą jeszcze korygowane. Im bliżej konkretnego terminu, tym dokładniej będzie można określić skalę ochłodzenia, opadów oraz ewentualnego powrotu wysokich temperatur.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.