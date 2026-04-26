Łatwogang zebrał już ponad 140 mln zł dla dzieci z Cancer Fighters! Stream kończy się dziś o 16:00
O godz. 16:00 stream Łatwoganga się zakończy. Zostało kilka godzin, żeby dołączyć do największej charytatywnej zbiórki w historii polskiego internetu – i pobić własny, życiowy rekord dobroczynności. Ponad 135 mln złotych już jest. Ile jeszcze uda się zebrać dla Mai i dzieci z Cancer Fighters – zależy też od ciebie.
9 dni. Rekord Guinnessa. I dzisiaj finał
Stream Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego trwa od 17 kwietnia nieprzerwanie – dosłownie: bez snu, bez przerwy, na żywo. Cel był skromny: pół miliona złotych dla Fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom chorym na nowotwory. Kwota uzbierała się w ciągu godzin. Potem padł rekord MrBeasta. Potem rekord Guinnessa należący do Francuzów. Teraz licznik pokazuje ponad 135 mln złotych i rośnie z każdą minutą – bo stream wciąż trwa.
Wszystko zaczęło się od piosenki. Maja Mecan, 11-latka z Oławy zmagająca się z trzecią wznową ostrej białaczki szpikowej, nagrała z raperem Bedoesem 2115 utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”. Łatwogang postanowił słuchać go w pętli przez 9 dni – tyle sekund, ile lajków zebrał filmik. I tak się zaczęło to, co przeszło do historii.
Dziś w mieszkaniu Łatwoganga: Borys Szyc, Mrozu, Golec uOrkiestra, Grubson
Ostatni dzień streamu przyciągnął kolejne gwiazdy. Na miejscu pojawili się Borys Szyc, Mrozu z gitarą, Golec uOrkiestra, Grubson, Tomasz Kammel i Sannah. Zdalnie podłączyła się też Maryla Rodowicz, która przekazała złotą płytę na aukcję, która wesprze akcję. Przez ostatnie dni przewinęli się przez tę kawalerkę m.in. Doda, Cezary Pazura, Blanka Lipińska, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Maciej Musiał i dziesiątki innych. Kilkadziesiąt osób ogolonych na łyso, kilkanaście tatuaży, jedno sprzątanie odkurzaczem na wizji. Wojciech Szczęsny dołączył zdalnie z Barcelony i przekazał koszulkę z podpisami całej drużyny FC Barcelony na aukcję. Robert Lewandowski wrócił na TikToka i zatańczył – bo widzowie osiągnęli wyznaczony próg wpłat.
Jak wpłacić – dziś, teraz, przed 16:00
Zbiórka działa pod adresem pomagam.pl/latwogang. Można wpłacić dowolną kwotę – od kilku złotych wzwyż. Każda wpłata pojawia się na liczniku widocznym dla setek tysięcy widzów na YouTube. Firmy wpłacały miliony: Budimex ponad 1,65 mln zł, zen.com 1,4 mln zł, XTB i Eveline Cosmetics po 1 mln zł. Ale suma tego, co zebrały dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi – po 20, 50, 100 złotych – jest równie imponująca. Stream kończy się o 16:00. Potem licznik staje.
