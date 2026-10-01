Legendarny bazar wraca w zupełnie nowym wydaniu. Nowe pawilony stanęły przed zabytkową halą Mirowską
Po miesiącach przymusowej przerwy i budowlanego zamieszania, kultowe miejsce na mapie stolicy odzyskuje swój dawny blask. Zamiast tymczasowych namiotów przy Alei Jana Pawła II wyrosła elegancka, przeszklona konstrukcja. Kiedy pierwsi klienci kupią tu świeże bukiety i co jeszcze zmieniło się w reprezentacyjnym punkcie miasta?
Nowoczesne boksy z klimatyzacją i powrót po przymusowej przerwie. Jak wyglądają nowe pawilony?
Handel kwiatami przed Halą Mirowską wraca na swoje tradycyjne miejsce już 14 października o godzinie 9:00. Wzdłuż Alei Jana Pawła II stanął długi, kilkudziesięciometrowy ciąg ponad 20 nowoczesnych, grafitowych pawilonów, przypominających nowoczesny pociąg. Pierwszy z nich znajduje się niemal na wysokości wejścia do zabytkowej Hali Mirowskiej, a ostatni sięga głównej alei Parku Mirowskiego. Nowe obiekty są w pełni przeszklone, wyposażone w klimatyzację oraz ujednolicone markizy, a bloczki fundamentowe zostaną zasłonięte estetycznymi maskownicami. Wewnątrz doprowadzono prąd, choć kwiaciarze będą musieli radzić sobie bez bieżącej wody.
Inwestycja została sfinansowana z prywatnych środków sprzedawców zrzeszonych w dwóch stowarzyszeniach. Kwiaciarze musieli opuścić swój dotychczasowy teren ze względu na kompleksową przebudowę układu drogowego i rowerowego. Choć tymczasowo przenieśli się na działkę bliżej ulicy Elektoralnej, od czerwca trwała przymusowa przerwa w handlu. Teren został jednak uporządkowany i przygotowany do ponownego przyjęcia kupujących.
Wielka przebudowa Alei Jana Pawła II. Wykonawca na ostatniej prostej
Postawienie nowej przestrzeni dla kwiaciarzy wpisuje się w szerszy, wart ponad 10 milionów złotych projekt miejski realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich oraz konsorcjum firm Balzola i Lantania. Po wschodniej stronie Alei Jana Pawła II, na odcinku między rondem ONZ a Aleją „Solidarności”, wybudowano nową, asfaltową drogę dla rowerów, ułożono równe chodniki, przebudowano wlot ulicy Twardej oraz nasadzono bogatą zieleń – w tym róże, hortensje, tulipany i liliowce.
Nowa ścieżka rowerowa stanowi kluczowy element północno-południowej magistrali jednośladów. Cykliści jadący od Dworca Centralnego na Żoliborz natrafią jednak na jedno utrudnienie – na 300-metrowym odcinku tzw. „zagłębia kebabowego” (od Al. Solidarności do Nowolipek) brakujący fragment wymusi zgodny z przepisami przejazd na drugą stronę ulicy.
Granica Woli i Śródmieścia pięknieje. Nowy impuls dla mieszkańców Woli, Śródmieścia i Mokotowa
Rejon Hali Mirowskiej od pokoleń stanowi historyczną i funkcjonalną granicę łączącą Wolę ze Śródmieściem. Zmodernizowany ciąg pieszo-rowerowy przy Alei Jana Pawła II ułatwi codzienne podróże tysiącom warszawiaków.
Z odnowionej przestrzeni i bogatej oferty tradycyjnego bazaru kwiatowego skorzystają zarówno mieszkańcy Śródmieścia i Woli, jak i osoby dojeżdżające główną osią komunikacyjną od strony Mokotowa czy Żoliborza. Nowe, estetyczne pawilony łączą kupiecką tradycję stolicy z nowoczesnymi standardami miejskiej architektury.
Jak krok po kroku wygląda powrót kwiaciarzy przed Halę Mirowską
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących otwarcia nowych pawilonów:
- Wielkie otwarcie 14 października o godz. 9:00 – oficjalny powrót handlu kwiatami przed Halę Mirowską.
- Ponad 20 nowoczesnych, grafitowych pawilonów – klimatyzowane, przeszklone boksy finansowane przez kupców.
- Prywatna inwestycja wpisana w miejskie zmiany – część projektu drogowego ZDM o wartości ponad 10 mln zł.
- Nowa ścieżka rowerowa i zielone nasadzenia – przebudowa odcinka Al. Jana Pawła II między rondem ONZ a Al. Solidarności.
- Ułatwienie dla Śródmieścia, Woli i Mokotowa – estetyczna przestrzeń na styku kluczowych dzielnic stolicy.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.