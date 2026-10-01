Pracujesz w Niemczech lub Norwegii? W razie wojny wezwanie z wojska dogoni Cię nawet za granicą

1 października 2026 21:15 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Doprecyzowane przepisy rozwiewają wątpliwości setek tysięcy Polaków przebywających na emigracji zarobkowej. Sam fakt pracy i stałego życia poza granicami kraju nie jest już żelazną tarczą przed powołaniem w kamasze. Zobacz, w jakich sytuacjach państwo polskie upomni się o swoich obywateli rozsianych po świecie i kto może spać spokojnie dzięki jednemu kluczowemu wyjątkowi w ustawie.

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Żołnierz pukający do drzwi domu. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Żołnierz pukający do drzwi domu. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Przydziały mobilizacyjne nie znają granic. Co z rezydentami w UK i Niemczech?

Zgodnie z polskim prawem, w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny, obowiązek obrony ojczyzny nie kończy się na granicach państwa. Przepisy zostały jasno doprecyzowane: stała praca lub zamieszkanie w takich krajach jak Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania czy Irlandia nie zwalniają automatycznie polskiego obywatela z obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej.

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Dla przeszkolonych rezerwistów wojsko przygotowało już konkretne przydziały mobilizacyjne – to dokumenty wskazujące dokładne miejsce, jednostkę i czas, w jakim obywatel musi się zameldować po ogłoszeniu alarmu. Co więcej, prawo przewiduje, że w sytuacji skrajnego zagrożenia państwo polskie może znacznie rozszerzyć krąg osób objętych ewidencją wojskową. Wówczas wezwania do służby mogą przybrać formę indywidualnych pism doręczanych za granicę lub publicznych obwieszczeń, których zignorowanie będzie wiązało się z surowymi konsekwencjami karnymi dla emigrantów.

Jeden żelazny wyjątek w ustawie. Podwójny paszport ratuje przed wojskiem

W gąszczu rygorystycznych przepisów dotyczących obrony państwa ustawodawca zawarł jednak bardzo ważny wyjątek, który definitywnie wyklucza część Polaków z obowiązku mobilizacyjnego. Droga do pełnego zwolnienia ze służby wojskowej na wypadek wojny wymaga spełnienia dwóch kluczowych warunków jednocześnie.

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega obowiązkowi obrony ojczyzny tylko wtedy, gdy posiada jednocześnie udokumentowane obywatelstwo innego państwa i na stałe zamieszkuje poza granicami Polski. Posiadanie drugiego paszportu przy jednoczesnym centrum życiowym w innym kraju sprawia, że Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR) nie będą mogły wystawić takiej osobie wiążącego wezwania mobilizacyjnego.

Jak krok po kroku wyglądają zasady mobilizacji dla Polaków za granicą

Zobacz zestaw najważniejszych przepisów dotyczących rodaków przebywających na emigracji:

  • Brak automatycznego zwolnienia z mobilizacji – samo życie i praca za granicą nie chronią obywatela RP przed wezwaniem do służby zbrojnej.
  • Wiążące przydziały dla rezerwistów – wyjeżdżając z kraju z kartą mobilizacyjną, nadal masz obowiązek stawić się w jednostce w określonym czasie.
  • Wezwania i powszechne obwieszczenia – w razie wojny państwo może wezwać cywilów mieszkających za granicą za pomocą oficjalnych ogłoszeń.
  • Podwójne obywatelstwo kluczem do zwolnienia – posiadanie drugiego paszportu i stałe życie poza Polską to jedyny gwarantowany wyjątek prawny.
  • Obowiązek śledzenia komunikatów państwowych – Polacy przebywający w Niemczech, Norwegii czy UK podlegają ustawie o obronie Ojczyzny.

 

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