Idzie rewolucja w koszach na śmieci. Czerwone pojemniki trafią do domów – zobacz, co tam wrzucisz
Problem bezpiecznego pozbywania się zużytych igieł, strzykawek czy opatrunków po domowych zastrzykach wreszcie doczekał się systemowego rozwiązania. Samorządy wprowadzają do użytku specjalne, czerwone pojemniki przeznaczone na odpady medyczne powstające w gospodarstwach domowych. Kto może odebrać je bezpłatnie i dlaczego nowy kolor wkrótce zyska jednoznaczne znaczenie w całej Unii Europejskiej?
Domowe iniekcje a przepisy. Jakie odpady trafią do czerwonych pojemników?
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), samorządy mają obowiązek zapewnienia mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów w pięciu podstawowych frakcjach: niebieskiej (papier), żółtej (metale i tworzywa sztuczne), zielonej (szkło), brązowej (bioodpady) oraz czarnej (odpady zmieszane). Dotychczas zużyte igły, strzykawki czy glukometryczne paski testowe powstające w wyniku domowych zabiegów medycznych klasyfikowano jako odpady niekwalifikujące się do medycznych, a mieszkańcy musieli we własnym zakresie gromadzić je i wozić do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Aby rozwiązać ten uciążliwy problem, kolejne miasta – w tym m.in. Legnica – uruchamiają bezpłatną dystrybucję specjalnych, sztywnych czerwonych pojemników odpornych na przekłucie. Mieszkańcy mogą odbierać je w urzędach gmin, gromadzić w nich odpady po iniekcjach, a po zapełnieniu przekazywać w całości do lokalnego PSZOK-u. Kategorycznie zabrania się wyrzucania ich do zwykłych czarnych kontenerów na odpady zmieszane.
Jednolity kolor w całej Unii Europejskiej. Raport JRC i unijne rozporządzenie PPWR
Czerwone pojemniki są już spotykane w wielu polskich miastach, jednak dotychczas służyły do zbierania różnych odpadów problemowych: zużytych baterii, przeterminowanych leków, małej elektroniki czy żarówek. Sytuację tę ujednolicą nowe przepisy unijne. Rozporządzenie PPWR (art. 13) nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia zharmonizowanego oznakowania pojemników od 12 sierpnia 2028 roku.
Opublikowany 13 stycznia 2026 r. raport techniczny Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) proponuje ujednolicony kod kolorów dla całej Wspólnoty. W myśl tych rekomendacji kolor czerwony ma być bezwzględnie rezerwowany dla odpadów niebezpiecznych, podczas gdy np. dla tekstyliów przewidziano kolor różowy, dla papieru niebieski, a dla tworzyw sztucznych żółty.
Edukacja ekologiczna w stolicy. Wdrożenia na Śródmieściu, Woli i Mokotowie
Prawidłowa segregacja odpadów niebezpiecznych i medycznych stanowi kluczowe wyzwanie dla dużych aglomeracji miejskich. W Warszawie informacje o właściwym postępowaniu ze strzykawkami oraz punktach zbiórki niebezpiecznych materiałów są intensywnie promowane w centralnych dzielnicach, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów.
Mieszkańcy Mokotowa, Woli oraz Śródmieścia, którzy na co dzień przyjmują leki w formie iniekcji lub monitorują poziom cukru we krwi, mogą korzystać z warszawskich PSZOK-ów oraz mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych. Wdrożenie czerwonych pojemników ma dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników sortowni odpadów w całej stolicy.
Jak krok po kroku prawidłowo korzystać z czerwonego pojemnika na odpady
Zobacz zestaw najważniejszych zasad i wskazówek dotyczących stosowania czerwonych pojemników:
- Odbierz bezpłatny czerwony pojemnik w swoim urzędzie – w miastach wdrażających projekt (np. Legnica) pojemniki wydawane są wraz z instrukcją.
- Wrzucaj wyłącznie ostre odpady po iniekcjach – pojemnik przeznaczony jest na zużyte igły, strzykawki i lancety z domowego leczenia.
- Nie mieszaj ze zwykłymi odpadami komunalnymi – igły i strzykawki nie mogą trafiać do czarnego kosza ani pojemników żółtych na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
- Przekaż pełny pojemnik bezpośrednio do PSZOK-u – po zapełnieniu zamknij szczelnie pojemnik i odnieś do punktu selektywnej zbiórki.
- Pamiętaj o unijnej standaryzacji od 2028 roku – zgodnie z rozporządzeniem PPWR czerwony kolor w całej UE oznaczać będzie odpady niebezpieczne.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.