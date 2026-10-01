Rząd wypowiada wojnę odblokowanym hulajnogom! Koniec tuningu i szybkich jednośladów! Po zmianach wyjedziesz nimi tylko na własną działkę
Nagrania szaleńczych rajdów po stołecznych ekspresówkach i plaga zmodyfikowanych jednośladów jeżdżących z niebezpiecznymi prędkościami przelały czarę goryczy. Ministerstwo Infrastruktury szykuje potężne uderzenie w rynek nielegalnie odblokowywanych hulajnóg elektrycznych. Zmiany dotkną nie tylko kierowców, ale przede wszystkim sklepy i importerów. Czym zakończy się kręcenie batu na amatorów ekstremalnej jazdy?
Stołeczny rajd z prędkością 100 km/h i mandaty na Dolnym Śląsku
Problem niebezpiecznych modyfikacji hulajnóg elektrycznych obiegł całą Polskę pod koniec września za sprawą nagrań ukazujących kierującego jednośladem, który z prędkością przekraczającą 100 km/h wymijał samochody na alei Prymasa Tysiąclecia oraz trasie S8 w Warszawie. Sprawą natychmiast zajęła się policja, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. W Bolesławcu funkcjonariusze ukarali 25-latka mandatem w wysokości 1000 zł za jazdę pojazdem niedopuszczonym do ruchu – po usunięciu blokady fabrycznej jego sprzęt mógł rozwijać nawet 50 km/h, podczas gdy prawny limit wynosi zaledwie 20 km/h.
Policyjne statystyki są zatrważające: w całym 2025 roku doszło do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Od stycznia do końca sierpnia 2026 roku odnotowano już 986 wypadków, 14 ofiar śmiertelnych i 887 rannych – to wzrost liczby zdarzeń o blisko 24 procent rok do roku.
Rząd zablokuje odblokowywanie. Zmiany dla producentów i kontrola TDT od 2027 roku
Odpowiedzią Ministerstwa Infrastruktury na rosnącą liczbę tragedii jest projekt zaostrzenia wymagań technicznych. Nowe przepisy zakładać będą, że w pojazdach wyprodukowanych po 31 marca 2027 roku konstrukcja hulajnogi i jej oprogramowanie będą musiały fizycznie uniemożliwiać usunięcie ogranicznika prędkości do 20 km/h. Chodzi o zablokowanie modyfikacji zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych, aplikacji sterujących czy ingerencji w napęd.
Równolegle resort planuje uszczelnić system homologacji. Transportowy Dozór Techniczny (TDT) otrzyma szerokie uprawnienia do kontrolowania importerów, dystrybutorów oraz sklepów internetowych oferujących nielegalny sprzęt. Na podmioty wprowadzające na rynek zbyt szybkie pojazdy nakładane będą surowe sankcje administracyjne. Po zmianach zmodyfikowanym, „odblokowanym” jednośladem nie będzie można legalnie wyjechać na drogi publiczne, drogi dla rowerów ani w strefy ruchu – posiadaczom takich maszyn pozostanie wyłączna jazda po prywatnym, zamkniętym terenie.
Niebezpieczny trend w stolicy. Apel do użytkowników ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Eksperci i funkcjonariusze wskazują, że problem nielegalnego tuningu jednośladów szczególnie mocno dotyka gęsto zaludnionych i ruchliwych rejonów Warszawy. Zmodyfikowane hulajnogi rozwijające nadmierne prędkości stwarzają śmiertelne zagrożenie dla pieszych na chodnikach i drogach rowerowych łączących Wolę, Mokotów oraz Śródmieście.
Mieszkańcy Mokotowa, Woli i Śródmieścia coraz częściej skarżą się na brawurę użytkowników szybko poruszających się pojazdów. Służby przypominają, że sam fakt poruszania się zmodyfikowanym sprzętem – nawet z prędkością poniżej 20 km/h – stanowi wykroczenie zagrożone wysokim mandatem oraz wykluczeniem pojazdu z ruchu drogowego.
Jak krok po kroku wyglądają nowe zasady i kontrole hulajnóg elektrycznych
Zobacz zestaw najważniejszych zmian i wymagań prawnych przygotowywanych przez rząd:
- Bezwzględne zablokowanie możliwości tuningu – pojazdy produkowane po 31 marca 2027 r. będą fabrycznie zabezpieczone przed zmianą oprogramowania i napędu.
- Kontrole TDT u sklepów i importerów – państwo sprawdzi sprzęt już na etapie sprzedaży i sprowadzania do kraju.
- Zakaz ruchu dla zmodyfikowanych pojazdów – jazda odblokowaną hulajnogą dozwolona wyłącznie na prywatnej, zamkniętej działce.
- Surowe kary i mandaty od policji – mandat 1000 zł za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu drogowego.
- Bezpieczeństwo pieszych na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – ukrócenie brawury i nielegalnych wyścigów w miastach.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.