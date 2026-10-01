Lidl rzucił tanie masło. Klienci mogą robić zapasy, ale jest jeden ważny warunek
Lidl rozpoczął październik od mocnej promocji na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g można kupić za zaledwie 2,49 zł. Cena poza promocją wskazana w ofercie wynosi 4,99 zł, więc obniżka sięga 50 proc. Jest jednak warunek – żeby zapłacić tak mało, trzeba kupić trzy opakowania i skorzystać z aplikacji Lidl Plus. Oferta obowiązuje tylko do 3 października.
Masło za 2,49 zł w Lidlu. Promocja już wystartowała
Takie ceny na podstawowe produkty zawsze zwracają uwagę klientów. Tym razem Lidl przecenił masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g.
Cena promocyjna wynosi:
2,49 zł za kostkę 200 g zamiast 4,99 zł.
Oznacza to obniżkę o dokładnie 2,50 zł na każdym opakowaniu, czyli o około 50 proc.
Przy trzech opakowaniach klient zapłaci więc 7,47 zł zamiast 14,97 zł. W kieszeni pozostaje 7,50 zł.
Jest ważny warunek. Trzeba wziąć trzy kostki
I właśnie tutaj trzeba uważać na szczegóły promocji.
Cena 2,49 zł za opakowanie obowiązuje przy zakupie trzech sztuk. Oferta jest dodatkowo związana z aplikacją Lidl Plus – według aktualnej gazetki należy aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację przy kasie.
Nie wystarczy więc włożyć do koszyka jednej kostki i oczekiwać ceny 2,49 zł.
To jednocześnie mechanizm, który może zachęcić klientów do robienia większych zapasów. Masło można przechowywać w lodówce, a także zamrozić, dlatego przy dużych przecenach wiele osób kupuje od razu kilka opakowań.
Lidl mocno zaczyna październik
Masło nie jest jedynym produktem mocno przecenionym w aktualnej gazetce.
Od 1 października Lidl oferuje również m.in. banany za 2,99 zł/kg zamiast 6,99 zł, polskie pomidory malinowe za 5,99 zł/kg zamiast 12,99 zł oraz jasne winogrona bezpestkowe za 6,99 zł/kg zamiast 14,99 zł.
Sieć przygotowała też promocje 1+1 gratis na wybrane produkty, w tym awokado Hass i olej Kujawski, przy spełnieniu warunków wskazanych w gazetce i aplikacji.
Tylko trzy dni na skorzystanie z promocji
W przypadku masła czasu nie ma wiele. Aktualna gazetka Lidla obejmująca tę ofertę obowiązuje od 1 do 3 października 2026 roku.
Masło Pilos za 2,49 zł może więc być jednym z produktów, po które klienci będą ruszać po kilka sztuk. Trzeba jednak pamiętać o najważniejszych warunkach: zakupie trzech opakowań, aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu Lidl Plus. Warto również sprawdzić limit promocji wskazany w aplikacji przed zrobieniem większych zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.