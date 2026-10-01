Dino odpaliło wielką falę obniżek. 96 produktów w specjalnej ofercie. Ceny spadają nawet o ponad połowę
Dino rozpoczęło październik dużą akcją promocyjną. W środę 1 października w sekcji „Teraz Taniej” sieć umieściła aż 96 produktów. Są przeceny warzyw i owoców, mięsa, słodyczy oraz napojów, a także akcje wielosztukowe. Niektóre ceny spadły o ponad połowę, a przy wybranych produktach klienci dostają dodatkową sztukę gratis.
Aż 96 produktów w specjalnej ofercie Dino
Początek miesiąca przyniósł klientom Dino sporą liczbę obniżek. Oficjalna strona sieci wskazuje 96 pozycji w ofercie specjalnej na 1 października 2026 roku.
Jedne z największych rabatów dotyczą świeżych produktów.
Natka pietruszki 60 g kosztuje 1,99 zł zamiast 4,49 zł. Oznacza to obniżkę aż o 55 proc.
Za rzodkiewkę trzeba zapłacić 1,49 zł zamiast 2,49 zł, czyli o 40 proc. mniej.
Mocno przeceniono również gruszki. Kilogram kosztuje 3,99 zł zamiast 6,99 zł, co oznacza spadek ceny o 42 proc.
Hortex w akcji 2+1 gratis
Dino przygotowało również promocję dla osób kupujących napoje.
Wybrane gazowane napoje Hortex w puszkach 330 ml objęto akcją 2+1 gratis. Jedna sztuka bez promocji kosztuje 2,59 zł. Przy zakupie trzech klient płaci za dwie, dlatego średnia cena jednego napoju spada do około 1,72 zł.
Promocja obejmuje produkty o jednakowej cenie przed obniżką.
Są również produkty 2+2 gratis
Jeszcze ciekawiej wyglądają niektóre promocje wielosztukowe.
Wybrane desery Łowicz oraz owsianka Lubella zostały objęte akcją 2+2 gratis. Cena pojedynczego produktu bez promocji wynosi 2,99 zł, natomiast przy zakupie czterech średnia cena jednej sztuki spada do około 1,49 zł.
To efektywnie 50-procentowa obniżka całego zestawu.
Słodycze również mocno przecenione
Dino przygotowało też kilka ofert dla osób uzupełniających zapasy słodyczy.
Wafel Grześki Mega w czekoladzie deserowej kosztuje 1,75 zł zamiast 2,39 zł.
Bombonierka Deliss Wiśnia w alkoholu 312 g została przeceniona z 18,99 zł do 14,99 zł, a ciastka Oreo przy zakupie trzech sztuk kosztują 3,99 zł za opakowanie, podczas gdy pojedyncza sztuka poza mechanizmem wielosztukowym kosztuje 5,99 zł.
Jest też wyjątkowo mocna akcja 4+4 gratis na rogale kakaowe 7Days. Przy zakupie ośmiu sztuk średnia cena jednego rogala spada z 2,99 zł do około 1,49 zł.
Mięso też znalazło się na liście
Promocje nie kończą się na owocach, warzywach i słodyczach.
W aktualnej ofercie znajdują się m.in. filet z piersi indyka za 29,99 zł, polędwiczki wieprzowe za 27,49 zł oraz kurczak sielski za 14,99 zł.
Dino przeceniło również kabanosy wyborowe – cena spadła z 44,99 zł do 29,99 zł, czyli o około jedną trzecią.
Produkty nawet poniżej złotówki
Na liście można znaleźć także artykuły kosztujące mniej niż 1 zł.
Cukier wanilinowy wybranych marek kosztuje 0,65 zł zamiast 0,89 zł, natomiast saszetka napoju kawowego Nescafé 3w1 przy zakupie trzech sztuk wychodzi po 0,78 zł.
Przy tak dużej liczbie ofert warto jednak zwracać uwagę na warunki przy cenówkach. Część cen obowiązuje dopiero przy zakupie określonej liczby sztuk.
Dino mocno zaczyna październik
96 pozycji w specjalnej ofercie jednego dnia oznacza, że przeceny obejmują bardzo różne kategorie zakupowe.
Najbardziej rzucają się w oczy obniżki świeżych produktów: natka pietruszki jest tańsza o 55 proc., rzodkiewka o 40 proc., a gruszki o 42 proc. Do tego dochodzą mechanizmy 2+1 i 2+2 gratis.
Dla klientów planujących większe zakupy 1 października może więc być dobrym momentem na dokładne sprawdzenie cenówek w Dino. Przy ofertach wielosztukowych trzeba tylko pamiętać, że najniższa cena często pojawia się dopiero po włożeniu do koszyka wymaganej liczby produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.