W piątek rusza gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci dostaną 4 produkty, a zapłacą tylko za 2
Biedronka szykuje na piątek jedną z najmocniejszych promocji dla osób kupujących nabiał. 2 października ruszy akcja na wszystkie jogurty pitne. Mechanizm jest bardzo prosty: przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze będą gratis. Można dowolnie mieszać smaki i rodzaje. Promocja potrwa tylko dwa dni – do soboty 3 października.
Wszystkie jogurty pitne w akcji 2+2 gratis
Promocja obejmuje wszystkie jogurty pitne dostępne w Biedronce. Na materiałach promocyjnych sieć pokazuje m.in. produkty Fruvita, ale najważniejsza jest informacja, że akcja nie została ograniczona wyłącznie do jednej pokazanej marki.
Klienci mogą mieszać produkty dowolnie. To oznacza, że nie trzeba kupować czterech identycznych jogurtów.
Przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze zostaną naliczone gratis.
Przy czterech produktach można sporo zaoszczędzić
Najbardziej opłacalny wariant pojawia się wtedy, gdy wszystkie cztery wybrane jogurty mają taką samą cenę. W takim przypadku klient faktycznie płaci tylko za połowę zakupów.
Przykładowo, gdyby każdy z czterech jogurtów kosztował 4 zł, normalnie rachunek wyniósłby 16 zł. W promocji klient zapłaciłby 8 zł.
Jeżeli ceny produktów będą różne, gratis zostaną naliczone dwa najtańsze jogurty.
Biedronka zaznacza również, że rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne.
Jest jeden ważny warunek
Do skorzystania z promocji potrzebna będzie karta Moja Biedronka albo aplikacja sieci.
Obowiązuje również limit: maksymalnie 8 produktów dziennie, czyli 4 gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można skorzystać z mechanizmu 2+2 dwukrotnie.
Promocja tylko w piątek i sobotę
Na decyzję nie będzie dużo czasu. Akcja została zaplanowana na 2–3 października, czyli wyłącznie na piątek i sobotę.
To może być szczególnie interesująca oferta dla rodzin, które regularnie kupują jogurty pitne do szkoły, pracy czy na szybkie śniadanie. Przy wykorzystaniu pełnego limitu klient może wziąć 8 jogurtów, z czego 4 będą objęte mechanizmem gratisowym.
W piątek warto dokładnie patrzeć na cenówki
Przy promocji 2+2 gratis warto przed włożeniem produktów do koszyka sprawdzić ich ceny. Ponieważ Biedronka naliczy jako gratis dwa najtańsze produkty w zestawie, największą korzyść można uzyskać, wybierając jogurty o zbliżonych cenach.
Gigantyczna promocja rusza już w piątek 2 października i potrwa tylko do soboty 3 października. Do jej uruchomienia potrzebna będzie karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi 8 produktów, w tym maksymalnie 4 gratis.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.