Lekarze potwierdzili raka płuca u papieża Leona XIV. Watykan wydał komunikat
Watykan przekazał nowe informacje o stanie zdrowia papieża Leona XIV. Badanie przeprowadzone podczas wtorkowej operacji potwierdziło u 71-letniego Ojca Świętego gruczolakoraka płuca, czyli nowotwór złośliwy. Chirurdzy usunęli dolny płat prawego płuca. Zabieg zakończył się pomyślnie, bez powikłań, a papież prawidłowo wybudził się z narkozy. O dalszym leczeniu zdecydują wyniki szczegółowych badań.
We wtorek, 13 października, papież Leon XIV przeszedł operację w Poliklinice Uniwersyteckiej Agostino Gemelli w Rzymie. Zabieg zaplanowano po wykryciu niewielkiego guzka w płucu podczas rutynowych badań kontrolnych.
Wieczorem Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało komunikat medyczny, w którym ujawniono szczegóły operacji i rozpoznanie choroby.
Lekarze potwierdzili obecność gruczolakoraka płuca. To jeden z rodzajów raka płuca.
Papież Leon XIV ma raka płuca. Lekarze potwierdzili diagnozę
Watykan poinformował, że podczas operacji wykonano śródoperacyjne badanie histopatologiczne. Wynik potwierdził podejrzenia lekarzy wynikające z wcześniejszych badań.
Zespół chirurgów zdecydował o usunięciu dolnego płata prawego płuca. Zabieg wykonano techniką wspomaganą obrazowaniem wideo.
Celem operacji było radykalne usunięcie zmiany nowotworowej.
Jak wynika z komunikatu Stolicy Apostolskiej, papież przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sama operacja trwała około 90 minut.
Zespołem chirurgicznym kierował profesor Stefano Margaritora.
Watykan potwierdził, że zabieg przebiegł zgodnie z planem i nie wystąpiły żadne powikłania.
Po zakończeniu operacji Leon XIV prawidłowo odzyskał przytomność. Po krótkiej obserwacji został przewieziony do swojego pokoju na 10. piętrze szpitala Gemelli.
Co dalej ze zdrowiem papieża? Potrzebne są kolejne badania
Choć operacja zakończyła się pomyślnie, nie oznacza to jeszcze zakończenia leczenia onkologicznego.
Lekarze będą musieli przeanalizować wyniki szczegółowych badań histopatologicznych oraz ocenić stopień zaawansowania choroby.
Dopiero na tej podstawie będzie można określić, czy konieczne okaże się dodatkowe leczenie.
Na razie Watykan nie poinformował, aby papież miał rozpocząć chemioterapię, radioterapię lub inną terapię onkologiczną.
Nie podano również ostatecznego stopnia zaawansowania nowotworu.
Wcześniej Leon XIV wyjaśniał, że guzek został wykryty na bardzo wczesnym etapie i był dobrze zlokalizowany. To właśnie dlatego lekarze zalecili jego chirurgiczne usunięcie.
Papież pozostanie w szpitalu. Audiencje odwołane
Według wcześniejszych zapowiedzi Watykanu pobyt Ojca Świętego w Poliklinice Gemelli ma potrwać około tygodnia.
W związku z operacją zmieniono również harmonogram wydarzeń w Stolicy Apostolskiej.
Wszystkie publiczne i prywatne audiencje papieskie zostały zawieszone do 20 października.
Na czas hospitalizacji papież przebywa w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach na 10. piętrze rzymskiej kliniki.
W niedzielę, 11 października, Leon XIV osobiście poinformował wiernych o konieczności poddania się operacji. Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański poprosił o modlitwę w swojej intencji.
Po ogłoszeniu diagnozy szczególną uwagę zwracają dalsze wyniki badań i proces rekonwalescencji.
Obecnie najważniejsze potwierdzone informacje są takie: rozpoznano gruczolakoraka płuca, operacja zakończyła się bez powikłań, a stan papieża po zabiegu pozwolił na przeniesienie go z sali pooperacyjnej do pokoju szpitalnego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.