Leo Express wystartował z Warszawy. Bilety od 8 zł, wygodne fotele nawet w klasie ekonomicznej i internet na pokładzie
Pierwszy pociąg przewoźnika Leo Express wyjechał dziś, w niedzielę 1 marca 2026 roku, na nową linię krajową Warszawa – Kraków. Uruchomienie kursów krajowych na kluczowej trasie w Polsce oraz rozszerzanie siatki połączeń między Polską a Republiką Czeską stanowi element szerokiej ekspansji Leo Express. W najbliższych latach spółka planuje dynamiczny wzrost w Europie, zarówno w segmencie linii komercyjnych, jak i przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Strategia ta zakłada uruchomienie kolejnych połączeń na terenie Polski jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku.
Skład odjechał o 7:21 ze stacji Warszawa Wschodnia, a po drodze zatrzymał się na stacjach Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Opoczno Południe i Włoszczowa Północ. Ze stacji Kraków Główny pociąg będzie kontynuował jazdę na trasie międzynarodowej przez Ostrawę, Ołomuniec i Pardubice aż do Pragi. Tym samym przewoźnik oficjalnie zainaugurował regularne kursy między dwoma największymi polskimi miastami oraz połączenie międzynarodowe relacji Warszawa – Kraków – Praga.
Dzisiejszemu uroczystemu odjazdowi pierwszego składu towarzyszyło spotkanie pasażerów, partnerów oraz zaproszonych gości bezpośrednio na peronie. Częścią wydarzenia było wręczenie vouchera pierwszemu pasażerowi – nagroda obejmowała środki na przejazdy pociągami Leo Express oraz kupon na zakwaterowanie w hotelu Hilton Prague Atrium. Wprowadzeniu nowych połączeń towarzyszy ogromne zainteresowanie podróżnych – bilety na kursy w Polsce zakupiło w przedsprzedaży już ponad 100 tysięcy osób.
Sukcesu związanego z uruchomieniem połączeń osobiście gratulowali przedstawiciele zarządcy infrastruktury kolejowej PLK S.A., przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), reprezentanci ambasad Czech i Hiszpanii w Polsce oraz inni kluczowi goście i partnerzy. Pasażerom oraz gościom podczas inauguracyjnego przejazdu pociągu Leo Express towarzyszył dyrektor generalny spółki, Peter Köhler.
„Konkurencja na kolei przynosi wyraźne oszczędności dla finansów publicznych i podatników. Udowadniamy, że na kluczowych trasach możliwe jest prowadzenie przewozów całkowicie bez dotacji, na własne ryzyko komercyjne. Polska dzięki przewoźnikowi Leo Express zyskuje wysokiej jakości bezemisyjną obsługę transportową ze stale rosnącą częstotliwością kursów, wysokim standardem usług i korzystniejszymi cenami biletów” – mówi Peter Köhler, CEO Leo Express.
Nowe połączenia – idealne w podróżach do pracy, nauki i wypoczynku
Z dniem dzisiejszym przewoźnik wchodzi na kluczową trasę krajową Warszawa – Kraków i uruchamia nowe relacje Warszawa – Kraków – Praga w częstotliwości dwóch kursów dziennie w każdym kierunku. Pociągi z Warszawy do Krakowa i Pragi odjeżdżają o 7:21 oraz 22:36, natomiast w przeciwną stronę, z Krakowa do Warszawy, o 3:25 i 18:45.
Jednocześnie Leo Express od dziś znacząco wzmacnia ofertę na trasie Kraków – Praga do czterech połączeń dziennie w wybrane dni (trzy razy dziennie w każdym kierunku, a cztery razy do Krakowa w soboty i niedziele oraz do Pragi w poniedziałki i niedziele). Nowe kursy będą idealnym rozwiązaniem m.in. dla jednodniowych wyjazdów z Warszawy do Krakowa, podróży służbowych i edukacyjnych do Pragi czy Warszawy, a także wyjazdów turystycznych – zarówno weekendowych, jak i dłuższych.
Nowe połączenie centrów regionalnych z metropoliami oraz skomunikowany autobus z Krakowa do Lwowa
Między Warszawą a Krakowem nowe pociągi zatrzymują się także na stacjach Opoczno Południe i Włoszczowa Północ. Na trasie między Pragą a Krakowem pociągi będą obsługiwać również stację Oświęcim, a jeden z kursów obejmie stacje Racibórz, Rybnik, Tychy i Mysłowice. Dzięki temu miasta te zyskają nowe połączenia z metropoliami w Polsce i Czechach. Dodatkowo w kwietniu Leo Express uruchamia z Krakowa skomunikowane połączenie autobusowe do Lwowa.
Plany dalszego rozszerzania sieci połączeń
Leo Express rozpocznie w pierwszym półroczu bieżącego roku nowy etap swojej działalności. Nowe relacje są częścią największej ekspansji w historii spółki. Jeszcze przed sezonem letnim, w drugiej połowie czerwca 2026 roku, Leo Express zwiększy częstotliwość kursów na trasie Warszawa – Kraków do czterech dziennie w obu kierunkach.
Jednocześnie Leo Express planuje uruchomić kolejne międzynarodowe połączenie z Polski na trasie Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Ostrawa – Ołomuniec – Praga – Drezno – Lipsk – Erfurt – Frankfurt nad Menem (Port Lotniczy). Będzie to nowa europejska linia kolejowa łącząca szereg ważnych metropolii.
W pierwszym półroczu Leo Express uruchomi także nowe połączenie między Czechami a Słowacją na trasie Praga – Pardubice – Ołomuniec – Bratysława. Do obsługi tej trasy zostaną skierowane nowoczesne składy Talgo, które powiększą park taborowy Leo Express, oferując w pełni niskopodłogową konstrukcję oraz wysoki komfort podróży i przestronność dla pasażerów.
Leo Express oferuje swoim klientom komfortowe usługi, w tym szybkie Wi-Fi 5G oraz serwis pokładowy z dostawą ciepłych i zimnych przekąsek do miejsca siedzącego. W menu pasażerowie znajdą tradycyjną kuchnię czeską, a także polski żurek za 6 zł, hot doga za 5 zł lub japońskie sushi za 27,8 zł. W ofercie dostępne są łącznie cztery klasy podróży. W klasie Premium Sleeper można regulować fotel do pozycji leżącej, co docenią zwłaszcza pasażerowie na dłuższych trasach, w tym na połączeniach międzynarodowych do Pragi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.