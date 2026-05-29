Leśnicy nie wykluczają: „Możemy sądzić, że to było podpalenie”. 3 dni przed pożarem doszło do zaskakującego zdarzenia

29 maja 2026 08:26 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Nadleśniczy z Mińska Mazowieckiego ujawnił, że pożar, który pochłonął już ponad 100 hektarów lasu, mógł być podpaleniem. Trzy dni przed czwartkową katastrofą w tym samym rejonie spłonął hektar lasu. W niedzielę były kolejne pożary. Wszystkie udało się ugasić w zarodku – ten wymknął się spod kontroli przez wiatr i trzymiesięczną suszę.

Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. | Fot. st. asp. Maciej Krysiński – KM PSP m. st. Warszawy.

Seria pożarów w tym samym rejonie – zbieżność, która niepokoi leśników

Nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim nie wykluczył, że czwartkowy pożar został wzniecony celowo. Możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza że trzy dni temu spaliło się około hektara lasu. W niedzielę również były pożary – powiedział na antenie TVN24. Tamte zdarzenia miały znacznie mniejszą skalę i służby ugasiły je zanim się rozwinęły.

Serafin opisał też przebieg czwartkowego pożaru. Służby próbowały go opanować w zarodku, ale silny wiatr przerzucił ogień na wierzchołki drzew – i od tej chwili pożar zaczął błyskawicznie się rozprzestrzeniać w kierunku gruntów Lasów Państwowych. Dodatkowym czynnikiem była susza: w powiecie wołomińskim dużych opadów deszczu nie było od trzech miesięcy, co sprawiło, że ściółka leśna i drzewa były ekstremalnie suche.

Przyczyna pożaru jest przedmiotem ustaleń służb. Straż pożarna na razie nie podaje oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

