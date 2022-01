Lewica składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wieceministra!

Jak przekazał podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica Krzysztof Śmiszek, partia składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.

Podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprzewodniczącego Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica Krzysztof Śmieszek poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Jak dodał, to przestępstwo wielkich rozmiarów jeśli chodzi o budżet państwa.

Chodzi o system Pegasus. Jak podkreślił Śmiszek, został on zakupiny przez polski rząd za publiczne pieniądze. Wyjaśnił, że zakup został dokonany z Funduszu Sprawiedliwości, który jest po to, by pomagać ofiarom przestępstw, a nie inwigilować obywateli i działaczy opozycji.

„Z uwagi na fakt, że w 2017 r. minister Woś podpisał porozumienie z ówczesnym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą porozumienie i po tych słowach Jarosława Kaczyńskiego, który potwierdził, że system Pegasus został zakupiony za pomocy pieniędzy z Ministerstwa Sprawiedliwości składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Przestępstwa wielkich rozmiarów, jeśli chodzi o budżet państwa.”

-oświadczył wiceprzewodniczący Lewicy. Jednocześnie posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaapelowała posłów do poparcia wniosku o utworzenie komisji śledczej, która zajęłaby się sprawą systemu Pegasus.