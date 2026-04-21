Licznikowy armagedon w całej Polsce. Masz czas do końca roku, inaczej 10 tys. kary. Warszawa rzuca wszystkie siły, by zdążyć
Do 31 grudnia 2026 roku spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce muszą wymienić urządzenia we wszystkich mieszkaniach. Od 1 stycznia 2027 roku dane mają trafiać do systemów automatycznie. Skala operacji jest ogromna. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego na początku 2026 roku z liczników zdalnego odczytu korzystało zaledwie ok. 6,8 mln gospodarstw domowych, czyli ok. 36 proc. wszystkich lokali w Polsce. To oznacza, że do wymiany lub doposażenia pozostaje ponad 12 mln urządzeń w ponad 12 mln lokali. Zostało 8 miesięcy. Kary spadną za spółdzielnie i wspólnoty, a zapłacą je wszyscy lokatorzy.
Skąd ten obowiązek? UE zacisnęła śrubę, Polska musiała wdrożyć
Wymóg nie wziął się z powietrza. Podstawą prawną jest Art. 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 868), która dokonała zasadniczych zmian w art. 45a ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.). Przepis mówi wprost: „Do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej […] urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu”.
Ustawa wdraża wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej. Cel jest jasny: odejście od rozliczeń opartych na prognozach i szacunkach, przejście na faktyczne zużycie odczytywane automatycznie. Szczegółowe warunki techniczne i ekonomiczne wdrożenia precyzuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273).
Obowiązek dotyczy ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowanych przed 22 maja 2021 roku, czyli przed dniem wejścia w życie znowelizowanego Prawa energetycznego. Urządzenia montowane po tej dacie musiały już spełniać wymóg zdalnego odczytu z mocy prawa. W nowych inwestycjach deweloperskich systemy te są standardem – problem dotyczy przede wszystkim starszego zasobu mieszkaniowego, który stanowi lwią część polskich bloków.
Jest jeden ważny wyjątek, o którym zarządcy wolą nie mówić głośno
Obowiązek wymiany brzmi absolutnie – ale nie jest bezwarunkowy. Art. 45a Prawa energetycznego wyraźnie zastrzega, że wodomierze i ciepłomierze z funkcją zdalnego odczytu muszą być montowane w lokalach „o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne”. Szczegółowe kryteria tej oceny zawiera rozporządzenie ministra z 7 grudnia 2021 r. – analizę ekonomiczną trzeba przeprowadzić na pięcioletnim horyzoncie i uwzględnić planowane oszczędności energii.
Co to oznacza w praktyce? Budynki, w których montaż byłby technicznie niemożliwy lub gdzie koszty inwestycji przekraczają prognozowane oszczędności, są zwolnione z obowiązku wymiany. Każde takie odstępstwo musi być jednak odpowiednio udokumentowane – bez analizy na piśmie zwolnienie nie chroni przed sankcją. To ważna informacja dla zarządców, którzy jeszcze nie zaczęli działać: zamiast panikować, warto najpierw sprawdzić, czy budynek faktycznie podlega obowiązkowi w całości.
10 000 zł kary, a w skrajnych przypadkach – areszt. Kto zapłaci?
Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku reguluje Art. 56 Prawa energetycznego. Kara pieniężna dla zarządcy nieruchomości wynosi minimum 10 000 zł, a maksymalnie 15 proc. przychodu zarządcy za poprzedni rok podatkowy. W skrajnych przypadkach – za uporczywe uchylanie się – przepisy przewidują odpowiedzialność karną w postaci aresztu lub ograniczenia wolności. Formalnie odpowiada zarządca. Ekonomicznie – zawsze płacą mieszkańcy.
Koszty wymiany liczników trafiają do funduszu remontowego spółdzielni lub wspólnoty, co oznacza wyższe stawki albo rezygnację z innych zaplanowanych prac. Zgodnie z danymi przytaczanymi przez Portal Samorządowy i naTemat, koszt zakupu i montażu jednego licznika z modułem zdalnego odczytu wynosi ok. 300 zł. Spółdzielnie przy dużych zamówieniach negocjują niższe ceny – wiele zamknęło się w 120-250 zł na lokal za komplet. W przeciętnym mieszkaniu w bloku wymaga się wymiany wodomierza ciepłej wody i ciepłomierza (lub podzielnika), czyli 2 urządzeń. W dużym bloku o 100 lokalach to wydatek rzędu 24 000-30 000 zł tylko na sprzęt i montaż – zanim wliczone zostaną koszty obsługi systemu, który dolicza do czynszu miesięczną opłatę za transmisję danych.
Nowe, precyzyjne urządzenia mogą wykazywać wyższe zużycie niż stare liczniki mechaniczne – i nie jest to błąd systemu. Precyzja cyfrowa wychwytuje kapanie kranów, nieszczelne spłuczki i grzanie przy uchylonym oknie, które stare wirniki po prostu ignorowały. Część mieszkańców odbierze podwyżkę rachunków jako skandal, choć w rzeczywistości będzie to dopiero ujawnienie realnego zużycia.
Ponad 12 milionów lokali do wymiany w 8 miesięcy. Polska może nie zdążyć
Stan zaawansowania prac w Polsce jest mocno zróżnicowany. Część spółdzielni poradziła sobie z zadaniem sprawnie – SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu sukcesywnie wymienia wodomierze od kilku lat i większość budynków ma już nowoczesny sprzęt. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu podpisała kontrakt z firmą Apator Powogaz S.A. i zaplanowała wymianę na czerwiec-grudzień 2025 roku. Są jednak zarządcy, którzy dopiero teraz – w obliczu terminu – szukają wykonawców.
To ostatni moment na przeprowadzenie procedur przetargowych i montażowych. Firmy instalacyjne posiadające odpowiednie certyfikaty przyjmują zlecenia z coraz dłuższym wyprzedzeniem. Jesienią 2026 roku popyt gwałtownie wzrośnie – wolne terminy znikną, a ceny usług pójdą w górę. Zarządcy, którzy dziś odkładają decyzję, ryzykują sytuację, w której fizycznie nie będzie miał kto wykonać wymiany przed 31 grudnia. Prace można przeprowadzać stopniowo – klatka po klatce, pion po pionie – ale całość musi być ukończona przed końcem roku.
Warszawa: gigantyczny zasób, tysiące spółdzielni i wyścig z zegarem
Warszawa skupia największy zasób spółdzielczy w Polsce. Dziesiątki spółdzielni zarządza setkami tysięcy lokali – W Warszawie są organizacje obsługujące łącznie kilkadziesiąt tysięcy mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Do tego dochodzą wspólnoty mieszkaniowe w tysiącach budynków zarządzanych przez prywatnych administratorów.
Szczególną presję czuć w dzielnicach z gęstą zabudową z lat 70. i 80. Na Ursynowie, Bródnie, Gocławiu i Targówku mieści się duża część stołecznego zasobu blokowego – i to właśnie tam wymiana jest logistycznie najtrudniejsza. W starym budownictwie PRL pionowa instalacja wodna często wymaga nie tylko wymiany samego licznika, ale też przeglądu całego pionu pod kątem możliwości montażu modułu transmisji danych. Nie chodzi o przebudowę – ale o sprawdzenie, czy przewody i szafki miernicze umożliwią instalację koncentratora sygnału na klatce schodowej, który zbiera odczyty z całego pioniu.
Warszawskie spółdzielnie informują mieszkańców o harmonogramach – ogłoszenia na klatkach schodowych, pisma do lokatorów, terminy wizyt monterów. Wymiana przebiega pion po pionie, bez konieczności jednoczesnego wejścia do wszystkich mieszkań. Jednak pojawia się ten sam problem, co w całej Polsce: jeden lokator, który odmówi wpuszczenia montera albo będzie permanentnie nieobecny, może opóźnić kalibrację systemu dla całego pionu. Zarządca ma jednak prawo do wejścia do lokalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych – na podstawie Art. 61a ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) w związku z obowiązkami zarządcy nieruchomości wspólnej. Odmowa lokatorska nie jest więc dla zarządcy wiążącą blokadą, choć komplikuje harmonogram.
Ratusz m.st. Warszawy nie nadzoruje bezpośrednio spółdzielni i wspólnot – te są samorządne i odpowiadają przed własnymi organami. Miasto działa jednak jako zarządca zasobu komunalnego. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) zarządza ok. 60 000 lokali komunalnych w stolicy i podlega temu samemu obowiązkowi. ZGN prowadzi sukcesywną wymianę w poszczególnych dzielnicach – informacje o harmonogramach są dostępne w biurach obsługi klienta poszczególnych oddziałów ZGN.
Nowe liczniki, nowe rachunki – i nowa pułapka ryczałtowa
Warto wiedzieć o jednej zasadzie, która może boleśnie uderzyć w lokatorów, którzy unikają kontaktu z monterem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273), jeśli zdalny odczyt jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie lokatora – na przykład gdy lokator nie udostępni lokalu mimo wezwania – zarządca ma prawo zastosować rozliczenie szacunkowe. W praktyce oznacza to naliczenie zużycia według średnich wartości dla budynku, co może być dla konkretnego lokatora znacznie wyższe niż jego faktyczne zużycie.
Osobne zagadnienie to zamknięte systemy rozliczeniowe. Część firm montuje urządzenia w otwartym standardzie Wireless M-Bus – dane z liczników można odczytywać różnymi systemami, co daje wspólnocie wolność wyboru firmy rozliczeniowej. Inne firmy proponują systemy zamknięte, które uzależniają zarządcę od jednego dostawcy przez lata kontraktu. Przed podpisaniem umowy na wymianę warto sprawdzić, czy montowane urządzenia spełniają normę MID (Measuring Instruments Directive) i czy działają na otwartym protokole – to warunek zachowania niezależności przy wyborze firmy rozliczeniowej w przyszłości.
Sprawdź status spółdzielni, zanim przyjdzie rachunek za cudze zaniedbanie
1. Sprawdź, czy Twoja spółdzielnia lub wspólnota ma już zaplanowaną wymianę. Zarządca ma obowiązek informować o harmonogramie prac. Jeśli do tej pory na klatce nie pojawiło się żadne ogłoszenie ani pismo w tej sprawie, zapytaj bezpośrednio w administracji lub na zebraniu wspólnoty. Brak działań z ich strony to ryzyko, że na początku 2027 roku fundusz remontowy obciąży zarówno koszty wymiany w trybie awaryjnym, jak i ewentualne kary administracyjne.
2. Udostępnij lokal w wyznaczonym terminie. Nieobecność przy montażu to dodatkowa wizyta montera – często płatna (koszt dodatkowego dojazdu może wynosić 100-150 zł), a w przypadku blokady przez wielu lokatorów grozi opóźnieniem odbioru całego pionu. Zarządca ma też instrumenty prawne, by egzekwować dostęp do lokalu.
3. Żądaj dokumentacji montażu. Po wymianie powinieneś otrzymać protokół instalacji z numerem seryjnym urządzenia, datą montażu i wynikiem testu odczytu. Zachowaj ten dokument – może być przydatny przy ewentualnych sporach o rozliczenia w 2027 roku.
4. Sprawdź, jaki standard urządzeń montuje Twój zarządca. Zapytaj, czy montowane wodomierze i ciepłomierze posiadają certyfikat MID i działają na otwartym protokole (np. Wireless M-Bus). Jeśli firma instaluje zamknięty system, Twoja wspólnota może przez lata być uzależniona od jednego, drogiego dostawcy rozliczeń.
5. Jeśli jesteś zarządcą i nie zacząłeś jeszcze działać – skontaktuj się z kilkoma firmami instalacyjnymi natychmiast. Jesienią 2026 roku wolne terminy znikną, a ceny usług wzrosną. Przetarg lub zapytanie ofertowe warto przeprowadzić przed czerwcem, żeby mieć czas na montaż i odbiory przed grudniem. Sprawdź też, czy Twój budynek nie kwalifikuje się do wyjątku techniczno-ekonomicznego – jeśli tak, udokumentuj tę ocenę na piśmie zgodnie z wymogami rozporządzenia MKiŚ z 7 grudnia 2021 r.
6. Śledź fundusz remontowy. Koszty wymiany powinny być uwzględnione w planie remontowym na 2026 rok. Jeśli Twoja wspólnota nie zaplanowała środków na ten cel, możliwa jest nagła podwyżka stawki funduszu remontowego lub jednorazowa opłata od właścicieli lokali przed końcem roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.