Liczysz na zwrot podatku w 2026 roku? Skarbówka może zająć całą kwotę za stary telewizor
Jest 3 stycznia 2026 roku. Choć do oficjalnego startu sezonu podatkowego i usługi Twój e-PIT zostało jeszcze kilka tygodni, wielu Polaków już zaciera ręce na myśl o zwrocie nadpłaconego podatku. W dobie wysokich kosztów życia, te kilkaset lub kilka tysięcy złotych „ekstra” od państwa to dla wielu domowych budżetów zastrzyk gotówki przeznaczany na wakacje, remont czy spłatę bieżących rachunków. Jednak w tym roku radość może być przedwczesna. W systemach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) czekają już tytuły wykonawcze wystawione przez Pocztę Polską. Jeśli kiedyś zarejestrowałeś telewizor i przestałeś płacić abonament, myśląc, że sprawa „przyschnie”, jesteś w błędzie. Urząd Skarbowy ma prawo – i w 2026 roku robi to automatycznie – potrącić Twój dług abonamentowy bezpośrednio ze zwrotu podatku.
Temat abonamentu RTV od lat budzi w Polsce skrajne emocje. Mimo zapowiedzi reform, likwidacji czy zmiany modelu finansowania mediów publicznych, w styczniu 2026 roku stary system wciąż obowiązuje i ma się dobrze. Co więcej, mechanizmy windykacyjne zostały uszczelnione. Poczta Polska, jako operator wyznaczony do poboru opłat, systematycznie porządkuje swoje bazy danych.
Największą grupą zagrożoną egzekucją nie są wcale osoby, które nigdy nie zarejestrowały odbiornika (do nich trzeba wysłać kontrolera, by udowodnić posiadanie TV). Najłatwiejszym celem są ci, którzy 10 czy 15 lat temu, będąc praworządnymi obywatelami, zgłosili odbiornik na poczcie, dostali książeczkę do wpłat, a potem… przestali płacić. Uznali, że skoro nie oglądają telewizji publicznej lub wyrzucili telewizor (ale go nie wyrejestrowali!), to problem zniknął. Niestety, dług narastał w ciszy, a teraz fiskus upomina się o swoje.
Jak Poczta Polska zamienia się w wierzyciela? Mechanizm pułapki
Wielu dłużników dowiaduje się o problemie dopiero w momencie, gdy na konto wpływa kwota zwrotu podatku pomniejszona o 1500 czy 2000 złotych. Jak to możliwe, że Poczta „zabiera” pieniądze ze Skarbówki?
Procedura w 2026 roku wygląda następująco i jest w pełni zautomatyzowana administracyjnie:
- Wezwanie do zapłaty: Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej wysyła do dłużnika upomnienie. Często trafia ono na stary adres (np. zameldowania sprzed lat), gdzie nikt go nie odbiera. Po dwukrotnym awizowaniu pismo uznaje się za doręczone.
- Tytuł wykonawczy: Jeśli wpłata nie wpłynie w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia, Poczta wystawia elektroniczny tytuł wykonawczy.
- Przekazanie do Urzędu Skarbowego: Tytuł trafia do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.
- Egzekucja: Urząd Skarbowy, działając jako organ egzekucyjny, szuka majątku dłużnika. Najprostszym, najszybszym i „bezbolesnym” dla urzędnika sposobem jest zajęcie nadpłaty podatku dochodowego (PIT).
Nie potrzeba tutaj komornika sądowego ani rozprawy w sądzie. To egzekucja administracyjna. Skarbówka po prostu nie przelewa Ci Twoich pieniędzy, lecz przeksięgowuje je na poczet długu abonamentowego.
O jakich kwotach mówimy w 2026 roku?
Dług abonamentowy przedawnia się po 5 latach (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności). Oznacza to, że Poczta Polska może dochodzić należności za 5 lat wstecz.
W 2026 roku miesięczna stawka za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi ok. 27-30 zł (w zależności od waloryzacji na dany rok).
Szybka matematyka:
- 5 lat x 12 miesięcy = 60 miesięcy.
- 60 miesięcy x średnio 27 zł = 1620 zł należności głównej.
To jednak nie wszystko. Do tej kwoty należy doliczyć:
- Odsetki podatkowe za zwłokę: W 2026 roku są one wysokie i mogą powiększyć dług o kolejne kilkaset złotych.
- Koszty upomnienia i egzekucji: Opłaty manipulacyjne pobierane przez Pocztę i Urząd Skarbowy.
Finalnie, z Twojego zwrotu podatku może zniknąć nawet 2000 – 2500 złotych. Dla wielu osób oznacza to utratę całego zwrotu, a czasem nawet konieczność dopłaty, jeśli nadpłata była niższa niż dług.
„Nie oglądam TVP” – czy to argument w 2026?
Wielu Polaków próbuje się bronić, składając odwołania. Argumentują: „Mam telewizor, ale używam go tylko do Netflixa i konsoli”, „Nie mam podłączonej anteny”, „Nie oglądam telewizji publicznej”.
W świetle przepisów obowiązujących w 2026 roku, te argumenty są bezskuteczne. Ustawa o opłatach abonamentowych wiąże obowiązek płacenia z faktem rejestracji odbiornika oraz jego domniemanej gotowości do odbioru sygnału. Sądy administracyjne wielokrotnie orzekały, że sam fakt posiadania zarejestrowanego odbiornika (nawet jeśli stoi w piwnicy lub służy jako monitor) rodzi obowiązek płacenia.
Jedynym skutecznym sposobem na zatrzymanie naliczania opłat jest skuteczne wyrejestrowanie odbiornika na Poczcie. Dopóki tego nie zrobisz, dług narasta każdego miesiąca.
Emeryci też nie są bezpieczni. Zajęcie emerytury
Panuje powszechne przekonanie, że emeryci są zwolnieni z abonamentu. To prawda, ale nie wszyscy i nie z automatu! To najczęstsza pułapka, w którą wpadają seniorzy.
Zwolnienie przysługuje m.in.:
- Osobom, które ukończyły 75 lat.
- Osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej.
- Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
- Osobom, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Gdzie jest haczyk?
Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z mocy prawa automatycznie (Poczta pobiera dane z PESEL). Ale pozostałe grupy (np. 65-latek z niską emeryturą lub inwalida) MUSZĄ złożyć wniosek o zwolnienie na Poczcie.
Jeśli Pan Jan (68 lat) ma niską emeryturę, ale nigdy nie poszedł na Pocztę złożyć oświadczenia, system traktuje go jak płatnika. Dług się nalicza.
W przypadku emerytów, jeśli nie ma zwrotu podatku do zajęcia, Urząd Skarbowy wchodzi na świadczenie emerytalne. ZUS, na wniosek organu egzekucyjnego, potrąca zaległy abonament z comiesięcznej wypłaty emerytury (oczywiście z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń, która w 2026 roku jest jednak na tyle niska, że potrącenia są możliwe).
Zgubiłem książeczkę 10 lat temu. Skąd oni to wiedzą?
Wielu dłużników w 2026 roku jest w szoku, bo rejestrowali telewizor w latach 90. lub na początku lat 2000. „Przecież to się przedawniło!”. Owszem, długi sprzed 20 lat się przedawniły. Ale fakt bycia abonentem – nie. Rejestracja jest bezterminowa.
W 2008 roku Poczta Polska nadawała abonentom indywidualne numery identyfikacyjne. Jeśli wtedy otrzymałeś list z nowym numerem i go zignorowałeś, to w systemie widniejesz jako aktywny abonent. Często Poczta „budzi się” po latach, wysyłając upomnienie od razu za 5 ostatnich lat. To, że przez 10 lat była cisza, nie oznacza, że o Tobie zapomnieli. W 2026 roku cyfryzacja archiwów pozwoliła na masowe wysyłanie takich „pozdrowień z przeszłości”.
Wspólne rozliczenie małżonków a dług jednego z nich
To sytuacja, która rodzi rodzinne dramaty. Małżeństwo rozlicza się wspólnie, by zyskać na podatku. Spodziewają się zwrotu 4000 zł. Nagle przychodzi decyzja: zwrot zajęty na poczet długu męża za abonament RTV sprzed ślubu (lub za telewizor zarejestrowany na niego w starym mieszkaniu).
Czy Skarbówka może zająć wspólny zwrot za dług jednego małżonka? Tak. Nadpłata podatku wynikająca ze wspólnego zeznania rocznego traktowana jest jako majątek wspólny, z którego można dochodzić należności. Małżonek „niewinny” może próbować walczyć o odzyskanie swojej połowy nadpłaty, ale jest to procedura skomplikowana i wymagająca pism do Urzędu Skarbowego, co wstrzymuje wypłatę pieniędzy na wiele miesięcy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Zanim wyślesz swój PIT za 2025 rok, sprawdź, czy nie wisisz na „czarnej liście” abonentów. Oto co możesz zrobić teraz, w styczniu 2026 roku:
- Przypomnij sobie historię: Czy kiedykolwiek rejestrowałeś telewizor lub radio na swoje nazwisko? Czy po wyprowadzce z domu rodziców, po rozwodzie lub sprzedaży mieszkania, PAMIĘTAŁEŚ o wyrejestrowaniu odbiornika? Jeśli tylko „zostawiłeś telewizor” lub „przestałeś płacić”, w systemie nadal jesteś abonentem.
- Zadzwoń na infolinię Poczty Polskiej: Możesz zweryfikować, czy na Twoim numerze PESEL widnieją zaległości. Lepiej wiedzieć to teraz, niż dowiedzieć się po zajęciu konta.
- Wyrejestruj odbiornik: Jeśli nie masz już telewizora lub jest zepsuty – idź na pocztę i go wyrejestruj. To zatrzyma naliczanie opłat na przyszłość (choć nie anuluje starego długu).
- Złóż wniosek o umorzenie: Jeśli masz trudną sytuację życiową, możesz wystąpić do KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) o umorzenie zaległości lub rozłożenie ich na raty. Wniosek o raty wstrzymuje egzekucję ze zwrotu podatku, jeśli złożysz go odpowiednio wcześnie i powiadomisz o tym Urząd Skarbowy.
- Sprawdź uprawnienia do zwolnień: Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, sprawdź, czy nie przysługuje Ci zwolnienie, którego zapomniałeś zgłosić. Czasem udaje się anulować dług wstecz, jeśli udowodnisz, że uprawnienia do zwolnienia nabyłeś 5 lat temu (np. kończąc 75 lat), a system tego nie odnotował.
Sezon podatkowy 2026 to nie tylko czas zysków, ale i porządkowania starych spraw. „Zapomniany” abonament RTV to najdroższy abonament w Twoim życiu. Nie pozwól, by zjadł Twój zwrot podatku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.