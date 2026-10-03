Lidl odpalił w sobotę wielką promocję. Obejmuje wszystkie produkty z tej kategorii
Lidl przygotował na sobotę, 3 października, kolejną jednodniową akcję. Tym razem promocją objęto wszystkie kawy – przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 60 proc. taniej. W akcji uczestniczą zarówno popularne marki, jak i produkty marki własnej sieci. Trzeba jednak pamiętać o warunkach promocji i aktywacji kuponu w Lidl Plus.
Wszystkie kawy w promocji Lidla
To oferta, która może zainteresować osoby planujące zrobić większy zapas kawy. Lidl nie ograniczył promocji do jednej wybranej marki.
W ramach sobotniej akcji wszystkie kawy objęte promocją można dowolnie łączyć, a drugi, tańszy produkt jest 60 proc. tańszy.
W aktualnej ofercie można znaleźć kawy takich marek jak m.in. Tchibo, Kimbo, Dallmayr, Lavazza, Jacobs czy Bellarom.
Jak działa promocja?
Mechanizm jest prosty. Klient wybiera dwie kawy, a rabat w wysokości 60 proc. naliczany jest na tańszy z dwóch produktów.
Przykładowo, jeżeli obie wybrane kawy kosztowałyby po 40 zł, za pierwszą zapłacimy 40 zł, a za drugą po rabacie 16 zł.
Łącznie zamiast 80 zł byłoby to 56 zł, czyli oszczędność wyniosłaby 24 zł.
Jeżeli wybierzemy produkty w różnych cenach, rabat zostanie naliczony od tego tańszego.
Jest ważny warunek. Potrzebna aplikacja Lidl Plus
Sama obecność produktów w koszyku nie wystarczy. Promocja jest powiązana z kuponem w aplikacji Lidl Plus, który należy aktywować przed dokonaniem zakupu.
W sobotniej akcji obowiązuje również limit czterech opakowań na kupon.
Dlatego przed podejściem do kasy warto otworzyć aplikację i upewnić się, że odpowiedni kupon został aktywowany.
Można łączyć różne marki
To szczególnie istotny element promocji. Nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań.
Hasło akcji wskazuje, że kawy można dowolnie łączyć, dzięki czemu klient może wybrać np. jedną kawę ziarnistą jednej marki i drugi produkt innego producenta, o ile oba kwalifikują się do akcji.
Przy zakupie produktów w różnych cenach trzeba jednak pamiętać, że 60-procentowa obniżka dotyczy produktu tańszego.
Promocja tylko w sobotę
Najważniejszym ograniczeniem jest czas. Oferta została przygotowana w ramach jednodniowej akcji „Tania Sobota” i obowiązuje 3 października.
Oznacza to, że osoby, które chcą wykorzystać promocję na kawę, mają na to tylko sobotę.
Przy większych zakupach warto również zwrócić uwagę na wspomniany limit czterech opakowań przypadających na jeden kupon Lidl Plus.
Lidl walczy o klientów jednodniowymi ofertami
Kawa jest produktem, który wiele gospodarstw domowych kupuje na zapas, dlatego akcja obejmująca całą kategorię może być szczególnie interesująca.
W sobotę 3 października w Lidlu przy zakupie dwóch kaw drugi, tańszy produkt jest 60 proc. tańszy. Kawy można łączyć, potrzebny jest kupon Lidl Plus, a limit wynosi cztery opakowania na kupon.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.