Alarm lub ewakuacja, gdy dziecko jest w szkole. Rząd rozpisał, co się z nim stanie. Rodzic nie zawsze może po nie jechać
Rządowe procedury coraz dokładniej opisują sytuację, której obawia się wielu rodziców: zagrożenie pojawia się w środku dnia, dziecko jest na lekcjach, a rodzice znajdują się kilka lub kilkanaście kilometrów dalej. Nowe materiały dla szkół pokazują, że pierwszy odruch dorosłego nie zawsze będzie właściwy.
Kluczowa jest bowiem odpowiedź na jedno pytanie: jakiego rodzaju zagrożenie wystąpiło. Pożar szkoły, alarm o zagrożeniu z powietrza i zarządzona ewakuacja całej części miasta uruchamiają zupełnie inne działania. W jednym przypadku dzieci natychmiast wychodzą z budynku, w drugim pozostają w nim i schodzą do wyznaczonych miejsc, a w trzecim mogą zostać zorganizowanie przewiezione w inne miejsce razem z nauczycielami.
Nie każda ewakuacja oznacza wyjście ze szkoły. To najważniejsza różnica
Potoczne słowo „ewakuacja” może sugerować, że po usłyszeniu alarmu uczniowie zawsze ustawiają się parami i wychodzą na boisko. W rzeczywistości wszystko zależy od rodzaju zagrożenia. Przy pożarze opuszczenie budynku jest podstawowym działaniem. Przy zagrożeniu atakiem z powietrza wyjście na otwartą przestrzeń może natomiast zwiększyć ryzyko, dlatego przygotowana dla szkół instrukcja przyjmuje jako zasadę pozostanie w budynku i przemieszczenie dzieci do wcześniej wyznaczonych miejsc schronienia.
Jeszcze inaczej wygląda zorganizowana ewakuacja ludności z określonego obszaru. Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ewakuacji przewiduje punkty koncentracji, załadunek do środków transportu, przemieszczanie ludzi, prowadzenie ich ewidencji oraz przyjęcie w bezpiecznym miejscu. Szkoła może więc w takim scenariuszu przestać być miejscem, do którego rodzic powinien jechać po dziecko.
|Sytuacja
|Co może stać się z dzieckiem
|Co powinien zrobić rodzic
|Pożar lub zagrożenie wewnątrz szkoły
|Uczniowie opuszczają budynek i przechodzą do wyznaczonego miejsca zbiórki. Nauczyciel sprawdza obecność.
|Czekać na informację szkoły o dalszych działaniach i miejscu odbioru.
|Alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza
|Dzieci co do zasady pozostają w budynku i przechodzą do przygotowanego miejsca schronienia. Nie wychodzą szukać rodziców.
|Nie jechać do szkoły podczas alarmu i nie blokować dróg służbom. Czekać na komunikat placówki.
|Ewakuacja dzielnicy lub większego obszaru
|Grupa szkolna może zostać przemieszczona z nauczycielami i przewieziona do bezpiecznego miejsca przyjęcia.
|Sprawdzać oficjalne komunikaty. Nie zakładać, że dziecko będzie czekało w budynku szkoły.
|Alarm tuż przed końcem lekcji
|Przy zagrożeniu z powietrza dzieci pozostają pod opieką placówki. Odbiór zostaje wstrzymany do czasu odwołania alarmu lub innej decyzji służb.
|Nie przyjeżdżać po dziecko bez informacji, że odbiór został uruchomiony.
Rząd przygotował osobną instrukcję dla szkół. Rodzice mają dostać jasną informację
Do obowiązujących już przepisów o ewakuacji ludności dołączyła szczegółowa instrukcja przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Dokument ma charakter wzorca organizacyjnego, który każda placówka musi dostosować do własnego budynku, liczby i wieku dzieci, możliwości schronienia oraz potrzeb osób wymagających dodatkowego wsparcia.
To ważne, ponieważ nie istnieje jedna ogólnopolska odpowiedź typu „wszystkie dzieci po alarmie trafiają do sali gimnastycznej” albo „rodzic odbiera ucznia przed główną bramą”. Placówki różnią się konstrukcją, liczbą kondygnacji, otoczeniem i dostępnymi pomieszczeniami. Szkoła ma więc wcześniej ustalić między innymi miejsca schronienia, podstawowe i zastępcze trasy przejścia, sposób sprawdzania obecności, komunikację z rodzicami oraz miejsce odbioru dzieci po zakończeniu zagrożenia.
Instrukcja idzie jednak dużo dalej niż ogólne sformułowania. Wprost przewiduje, że rodzice powinni jeszcze przed wystąpieniem kryzysu wiedzieć, iż podczas alarmu dzieci pozostają pod opieką placówki. Mają również zostać poinformowani, w jaki sposób szkoła będzie przekazywała kolejne komunikaty.
Najbardziej zaskakująca zasada: podczas alarmu rodzic nie jedzie do szkoły
W przypadku zagrożenia atakiem z powietrza rządowa instrukcja jest wyjątkowo jednoznaczna. Podczas trwania alarmu rodzice nie powinni przyjeżdżać po dzieci ani gromadzić się przed szkołą. Powód jest bardzo praktyczny. Dziesiątki albo setki samochodów zmierzających jednocześnie pod placówkę mogą zablokować drogi, którymi muszą poruszać się straż pożarna, pogotowie, policja i inne służby.
Rodzic ma oczekiwać na komunikat szkoły. Sama instrukcja zawiera nawet gotowe wzory wiadomości, które placówka może wykorzystać. Ich sens jest prosty: działania ochronne trwają, dzieci pozostają pod opieką personelu, rodzice nie powinni przyjeżdżać pod budynek i mają czekać na następny komunikat.
Takie rozwiązanie jest dokładnym przeciwieństwem naturalnej reakcji wielu rodziców. Jeżeli człowiek słyszy alarm i wie, że jego siedmioletnie czy dziesięcioletnie dziecko znajduje się kilka kilometrów dalej, pierwszą myślą jest natychmiastowy wyjazd po nie. W określonym rodzaju zagrożenia może jednak okazać się, że właśnie pozostanie na miejscu jest bezpieczniejsze zarówno dla dziecka, jak i dla działania służb.
Dziecko też ma dostać jednoznaczną instrukcję: nie wychodź szukać rodziców
Nowe wytyczne obejmują również przygotowanie samych uczniów. Dzieci mają znać wewnętrzny sygnał używany w szkole, potrafić spokojnie przejść do wskazanego miejsca oraz wiedzieć, że po ogłoszeniu alarmu słuchają nauczyciela. Szczególnie istotna jest zasada dotycząca rozdzielenia rodziny: uczeń nie wychodzi z budynku i nie próbuje sam szukać rodziców ani rodzeństwa.
Ma to ograniczyć jeden z najbardziej niebezpiecznych możliwych scenariuszy, czyli samodzielne opuszczanie przez dzieci bezpiecznego miejsca właśnie wtedy, gdy na zewnątrz występuje zagrożenie. Jeśli rodzeństwo uczęszcza do 2 różnych szkół, starszy uczeń również nie powinien uznawać, że musi dotrzeć do młodszego brata lub siostry. Każde dziecko pozostaje pod opieką swojej placówki.
Po przemieszczeniu grupy nauczyciel ma sprawdzić obecność. Kontrola powtarzana jest także po każdej późniejszej zmianie miejsca. Jeżeli uczeń podczas alarmu znajdzie się z inną klasą, powinien zgłosić się znajdującemu się tam pracownikowi, zamiast próbować samodzielnie przedostawać się do swojej grupy.
Szkoła ma wiedzieć, ilu uczniów jest pod jej opieką także bez internetu
Wśród obowiązków organizacyjnych pojawia się element, który może mieć ogromne znaczenie podczas rzeczywistego kryzysu. Szkoła ma dysponować aktualnymi wykazami obecności dostępnymi także bez dostępu do internetu. Nie można zakładać, że podczas poważnego zdarzenia będzie działał dziennik elektroniczny, sieć komórkowa albo Wi-Fi.
Nauczyciel ma meldować liczbę dzieci znajdujących się z grupą, wskazywać osoby przyjęte z innych klas, zgłaszać ucznia, którego miejsca pobytu nie udało się ustalić, oraz przekazywać informacje o osobach poszkodowanych i pilnych potrzebach. Oznacza to, że system nie może być oparty wyłącznie na tym, czy uczeń posiada telefon i zdoła sam napisać rodzicowi, gdzie się znajduje.
Rodzicom zalecono z kolei ograniczenie liczby połączeń do placówki podczas alarmu. Setki osób próbujących równocześnie dodzwonić się do sekretariatu mogą utrudnić łączność szkoły ze służbami. Informacje mają być przekazywane zbiorczo ustalonym wcześniej kanałem.
Dziecko nie zawsze zostanie w szkole. Uszkodzenie budynku zmienia wszystko
Zasada pozostania wewnątrz nie jest bezwzględna. Jeśli w pobliżu dojdzie do wybuchu i budynek zostanie uszkodzony, nauczyciele mają sprawdzić między innymi, czy pojawił się ogień, dym, gaz, zalanie lub widoczne uszkodzenia konstrukcji. Jeżeli dalsze pozostawanie w danym pomieszczeniu jest niebezpieczne, grupa może zostać przeniesiona do innej osłoniętej części budynku.
Jeżeli sam obiekt przestaje zapewniać bezpieczeństwo, możliwe jest jego opuszczenie zgodnie z poleceniami właściwych organów lub służb i wykorzystanie wcześniej ustalonego miejsca zastępczego. Rządowy wzorzec wyraźnie zakłada jednak, że zwykły plan działania po alarmie z powietrza nie powinien przewidywać prowadzenia dzieci przez otwartą przestrzeń. Takie przemieszczenie ma być wyjątkiem wynikającym z rzeczywistej sytuacji.
To zasadniczo odróżnia alarm powietrzny od klasycznej ewakuacji przeciwpożarowej. Przy pożarze pozostawanie w budynku może być śmiertelnie niebezpieczne. Przy zagrożeniu z powietrza równie niebezpieczne może być niepotrzebne wyprowadzenie kilkuset uczniów na boisko.
Pożar szkoły to zupełnie inny scenariusz
Państwowa Straż Pożarna przypomniała na początku roku szkolnego 2026/2027, że szkoły należą do obiektów, w których grupy użytkowników regularnie się zmieniają i w których praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji przeprowadza się co najmniej raz w roku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
Podczas takiej ewakuacji uczniowie wychodzą wyznaczonymi drogami i kierują się do miejsca zbiórki. Tam nauczyciele sprawdzają stan osobowy klas i zgłaszają ewentualny brak ucznia. Nie wolno samodzielnie wracać do ewakuowanego budynku, dopóki służby albo osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na to nie pozwolą.
Rodzic również wtedy nie powinien automatycznie zakładać, że może podejść pod wejście, zabrać dziecko z grupy i odjechać. Placówka musi wiedzieć, pod czyją opieką znajdują się uczniowie. Szczegółowe zasady odbioru zależą od procedury szkoły i rodzaju zdarzenia.
A jeśli ewakuowana jest cała dzielnica? Dziecko może zostać przewiezione
Jeszcze inną skalę ma ewakuacja ludności zarządzona na większym obszarze. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku przewiduje zorganizowany proces obejmujący między innymi określenie kierunków przemieszczania, zapewnienie transportu, prowadzenie spisów osób przewożonych oraz ewidencję ludzi po dotarciu do miejsca czasowego pobytu.
W takim scenariuszu nie ma zasady, według której autobus z dziećmi musi czekać przed szkołą do momentu pojawienia się wszystkich rodziców. Jeśli placówka znajduje się na terenie, który należy opuścić, bezpieczeństwo uczniów może wymagać szybkiego przemieszczenia całej grupy wraz z opiekunami.
Przepisy dają dzieciom szczególną pozycję. Ewakuację planuje się i prowadzi tak, aby w miarę możliwości dzieci były ewakuowane w pierwszej kolejności. W tej samej grupie znajdują się między innymi kobiety w ciąży i osoby przebywające w wybranych placówkach opiekuńczych lub leczniczych.
Rodziny mają być przewożone razem, ale są 2 ważne słowa: „w miarę możliwości”
Rozporządzenie przewiduje również organizowanie wspólnego transportu rodzin, w szczególności matek z dziećmi oraz osób potrzebujących opieki wraz z opiekunami. Nie oznacza to jednak gwarancji, że dziecko znajdujące się w szkole będzie czekało, aż rodzic przyjedzie z pracy.
Przepisy używają sformułowania „w miarę możliwości”. Jeżeli rodzina już w chwili powstania zagrożenia znajduje się w kilku różnych częściach miasta, priorytetem może być najpierw bezpieczne przemieszczenie każdej grupy. Dopiero następnie organizowane będzie połączenie dzieci z opiekunami.
To szczególnie istotne w dużych miastach. Rodzic może pracować po jednej stronie miasta, dziecko uczyć się po drugiej, a pomiędzy nimi mogą znajdować się zamknięte ulice, mosty albo trasy przeznaczone wyłącznie dla służb. Rozporządzenie wprost nakazuje podejmowanie działań ograniczających niekontrolowane przemieszczanie się ludzi w kierunku obszaru zagrożonego.
Uczeń może zostać odebrany dopiero wtedy, gdy będzie bezpiecznie
Nowa instrukcja dotycząca zagrożenia z powietrza bardzo dokładnie opisuje również moment kończący alarm. Samo ustanie dźwięku syreny nie oznacza jeszcze, że rodzice mogą ruszyć pod szkołę. Najpierw alarm musi zostać oficjalnie odwołany, a placówka musi sprawdzić, czy droga wyjścia i otoczenie są bezpieczne.
Dopiero potem dyrektor organizuje odbiór dzieci. Miejsce ma być wyznaczone tak, aby rodzice nie utrudniali pracy służb. Przy odbiorze pracownik sprawdza tożsamość oraz uprawnienie osoby, która przyszła po dziecko, i odnotowuje godzinę przekazania ucznia.
Starszy uczeń nie otrzymuje automatycznie prawa do samodzielnego wyjścia tylko dlatego, że na co dzień wraca do domu bez rodzica. Może opuścić placówkę zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami i aktualnymi komunikatami właściwych organów.
Alarm rozpoczyna się o 14:55, a lekcje kończą się o 15:00. Dzieci nie wychodzą
Rządowy wzorzec przewiduje nawet taki scenariusz. Jeżeli alarm zostaje ogłoszony tuż przed zakończeniem zajęć, przy zagrożeniu z powietrza dzieci pozostają w budynku. Nie rozpoczyna się zwykłego odbioru ani dowozu do czasu oficjalnego odwołania alarmu albo otrzymania innego polecenia właściwego organu.
Jeżeli zagrożenie zostanie ogłoszone jeszcze przed rozpoczęciem lekcji, szkoła powinna poinformować rodziców, pracowników i przewoźników, aby nie rozpoczynali drogi do placówki. Osoby, które zdążyły już dotrzeć do budynku, zostają objęte opieką i kierowane do przygotowanego miejsca.
To oznacza, że w sytuacji kryzysowej normalny plan dnia przestaje obowiązywać. Godzina zakończenia lekcji, zajęć świetlicowych czy zaplanowanego odbioru nie jest ważniejsza od trwającego alarmu.
A co z dzieckiem, które dopiero idzie do szkoły?
Instrukcja obejmuje także uczniów znajdujących się w drodze. W przypadku ogłoszenia alarmu o zagrożeniu z powietrza dziecko nie powinno kontynuować marszu przez otwartą przestrzeń tylko dlatego, że do szkoły zostało jeszcze kilkaset metrów. Powinno wejść do najbliższego dostępnego miejsca schronienia albo trwałego budynku.
Po znalezieniu osłony może wysłać rodzicowi krótką wiadomość. Nie powinno natomiast opuszczać bezpiecznego miejsca wyłącznie po to, aby znaleźć zasięg lub nawiązać kontakt. To kolejny powód, dla którego rodzina powinna omówić takie zachowanie wcześniej, a nie dopiero po otrzymaniu rzeczywistego alertu.
Uczniowie wymagający dodatkowej pomocy mają mieć przygotowany indywidualny sposób działania
Osobną część nowych wytycznych poświęcono dzieciom, które mogą mieć trudności z poruszaniem się, rozumieniem poleceń, komunikowaniem się, słyszeniem, widzeniem albo samodzielnym przyjmowaniem potrzebnych leków. W ich przypadku szkoła nie powinna improwizować dopiero podczas alarmu.
Dyrektor ma wcześniej określić osobę odpowiedzialną za pomoc oraz jej zastępcę, zaplanować sposób przemieszczenia, potrzebny sprzęt i docelowe miejsce pobytu. Instrukcja zwraca uwagę, że plan nie powinien zakładać korzystania z windy. Jeśli zejście na niższą kondygnację nie jest możliwe, placówka powinna wcześniej wytypować możliwie bezpieczne rozwiązanie na tej samej kondygnacji oraz sposób przekazania służbom informacji o miejscu przebywania ucznia.
Co szkoła powinna ustalić jeszcze przed alarmem?
|Element przygotowania
|Co powinno być ustalone wcześniej
|Miejsce ochrony
|Pomieszczenia, do których zostaną skierowane poszczególne klasy oraz ich maksymalna pojemność.
|Drogi przejścia
|Podstawowa i w miarę możliwości zastępcza droga dla każdej grupy.
|Obecność
|Aktualne listy uczniów dostępne także wtedy, gdy nie działa internet.
|Łączność
|Sposób odbierania komunikatów urzędowych i przekazywania informacji wewnątrz szkoły.
|Kontakt z rodzicami
|Kanał przekazywania komunikatów podczas zagrożenia.
|Odbiór dzieci
|Miejsce i procedura przekazywania uczniów po zakończeniu alarmu.
|Uczniowie wymagający wsparcia
|Osoba pomagająca, zastępca, sposób przemieszczania, potrzebny sprzęt i miejsce pobytu.
|Brak prądu i internetu
|Alternatywne alarmowanie, latarki, wykazy papierowe i dodatkowe środki łączności.
Warszawa nie będzie miała jednego punktu odbioru wszystkich dzieci
W Warszawie całość wpisuje się w szersze działania prowadzone w ramach programu „Warszawa chroni”. Miasto rozwija rozwiązania dotyczące ochrony ludności, miejsc schronienia, zapewnienia wody, ciągłości działania instytucji oraz przygotowania infrastruktury na sytuacje kryzysowe.
Nie oznacza to jednak stworzenia jednego ogólnomiejskiego miejsca, do którego w razie alarmu zostaną przewiezieni wszyscy uczniowie. Rządowa instrukcja dla szkół została przygotowana właśnie jako wzorzec dostosowywany do konkretnego budynku. Każda placówka musi uwzględnić własne możliwości oraz ustalenia z organem prowadzącym, właścicielem obiektu i właściwymi organami ochrony ludności.
Podobnie przy ewakuacji większego fragmentu Warszawy miejsce docelowe nie może być ustalone raz na zawsze bez względu na charakter zdarzenia. Kierunki przemieszczania zależą między innymi od tego, gdzie znajduje się zagrożenie, które drogi pozostają dostępne oraz które części miasta mogą bezpiecznie przyjmować ewakuowanych.
Telefon dziecka jest pomocny, ale nie może być podstawą całego systemu
Rodzic może naturalnie chcieć natychmiast zadzwonić do syna lub córki. Trzeba jednak liczyć się z tym, że podczas poważnego kryzysu sieć może być przeciążona, telefon może pozostać w plecaku w sali, bateria może się wyczerpać albo nauczyciel może polecić odłożenie urządzeń i skupienie się na przemieszczaniu grupy.
Rządowy system zakłada dlatego ewidencję osób oraz prowadzenie list przez szkołę. W przypadku zorganizowanej ewakuacji ludności przepisy wymagają również prowadzenia spisu osób transportowanych i ponownej ewidencji w miejscu ich przyjęcia. Lokalizacja dziecka nie powinna więc zależeć wyłącznie od możliwości wysłania rodzicowi wiadomości.
Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa zaleca jednocześnie, aby dzieci miały przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz ważne informacje medyczne. To szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy dziecko zostanie oddzielone od swojej grupy albo trafi pod opiekę innych osób.
Rodzic może przygotować się do tego scenariusza już teraz
|Sprawdź
|Dlaczego to ważne
|Aktualny numer telefonu w szkole
|Placówka musi mieć możliwość szybkiego przesłania komunikatu.
|Osoby upoważnione do odbioru
|Po alarmie dziecko może zostać przekazane dopiero osobie, której uprawnienie zostanie sprawdzone.
|Procedurę szkoły
|Warto wiedzieć, jakim kanałem będą przekazywane informacje i czy placówka wskazała miejsce odbioru po alarmie.
|Dane kontaktowe w plecaku dziecka
|Mogą pomóc, jeżeli dziecko znajdzie się poza swoją grupą lub bez telefonu.
|Informacje o lekach i potrzebach zdrowotnych
|Są szczególnie ważne przy dłuższym pobycie poza zwykłą salą albo podczas zorganizowanej ewakuacji.
Najważniejsze jest ustalenie z dzieckiem jednej zasady
Dziecko powinno wiedzieć, że w sytuacji rzeczywistego alarmu nie podejmuje samodzielnie decyzji o powrocie do domu. Nie wychodzi ze szkoły, aby znaleźć rodzica, nie biegnie do placówki rodzeństwa i nie odłącza się od grupy dlatego, że telefon nie działa. Stosuje się do poleceń nauczyciela i służb.
Rodzic powinien z kolei pamiętać, że droga prowadząca pod szkołę może w określonym kryzysie być dokładnie tym miejscem, w którym nie powinien się znaleźć. Przy zagrożeniu z powietrza nowe instrukcje przewidują pozostawienie dzieci pod opieką placówki aż do zakończenia alarmu. Przy zarządzonej ewakuacji większego obszaru grupa szkolna może natomiast zostać przemieszczona do innego bezpiecznego miejsca.
Dlatego zamiast ustalać z dzieckiem „jeśli coś się stanie, czekaj na mnie przed szkołą”, lepiej ustalić inną zasadę: zostań z nauczycielem i nie opuszczaj grupy, dopóki nie dostaniesz wyraźnego polecenia. Rodzic natomiast powinien śledzić komunikaty placówki, miasta, RCB i służb. W realnym kryzysie właśnie to może być najszybszą drogą do ponownego bezpiecznego połączenia rodziny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.