Lidl rozdaje czekolady gratis! Od czwartku słodycze nawet 1+1 gratis. Oferta tylko do soboty
Lidl przygotował prawdziwą gratkę dla miłośników słodyczy. W sklepach ruszyły promocje, dzięki którym można otrzymać dodatkowe czekolady gratis, a wybrane słodycze kupić nawet o 25 procent taniej. W ofercie znalazły się produkty marek Fin Carré, Schogetten, Wawel, KitKat, Mars i Lion. Część okazji obowiązuje tylko do soboty 24 października, dlatego na zakupy zostało niewiele czasu.
Lidl rozdaje czekolady gratis. Trzecia sztuka za darmo
Jedną z najmocniejszych promocji jest oferta 2+1 gratis na wybrane czekolady marki Fin Carré.
Klienci mogą kupić trzy opakowania, płacąc tylko za dwa.
Promocją objęto między innymi:
- białą czekoladę Fin Carré, 100 g, w cenie 4,49 zł za opakowanie,
- czekoladę deserową i mleczną Fin Carré, 100 g, w cenie 4,99 zł za opakowanie,
- czekoladę mleczną z całymi orzechami, 100 g, w cenie 6,89 zł za opakowanie.
Przykładowo za trzy białe czekolady, które bez promocji kosztowałyby 13,47 zł, klient zapłaci 8,98 zł.
To oszczędność 4,49 zł.
W przypadku trzech czekolad deserowych po 4,99 zł oszczędność wyniesie 4,99 zł.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
Czekolady Schogetten 1+1 gratis. Dwie w cenie jednej
Kolejna propozycja dotyczy czekolad Schogetten.
Lidl przygotował promocję 1+1 gratis na wybrane czekolady mleczne i nadziewane o masie 100 gramów.
Regularna cena jednego opakowania wynosi 7,99 zł.
Dzięki promocji za dwa opakowania klient zapłaci łącznie 7,99 zł zamiast 15,98 zł.
Oznacza to, że średnia cena jednej czekolady spada do około 4 zł.
To jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert w aktualnej gazetce.
Czekolada z ciasteczkami Neo za 3,59 zł
Miłośnicy słodyczy z dodatkami mogą zainteresować się również czekoladą Fin Carré Neo.
Produkt o masie 100 gramów kosztuje regularnie 4,49 zł.
Przy zakupie dwóch opakowań cena spada do 3,59 zł za sztukę.
To obniżka o 20 procent.
W ofercie znalazła się również czekolada mleczna Fin Carré w cenie 3,33 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Cena regularna wynosi 4,49 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 25 procent.
Wawel 2+1 za grosz. Można mieszać smaki
Lidl przygotował także promocję na czekolady marki Wawel.
Oferta obejmuje wszystkie czekolady Wawel w tabliczkach, w tym wybrane warianty mleczne i nadziewane.
Mechanizm promocji to 2+1 za grosz.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów najtańszy kosztuje tylko 1 grosz.
Co ważne, czekolady można dowolnie mieszać.
Dzięki temu nie trzeba kupować trzech identycznych tabliczek.
Oferta obowiązuje do soboty 24 października.
KitKat, Mars i Lion w supercenach. Promocje od czwartku
Od czwartku 22 października Lidl oferuje również przecenione słodycze sprzedawane na wagę.
Wśród nich znalazły się popularne batoniki i cukierki.
|Produkt
|Cena promocyjna
|Żelki Bebeto, 100 g
|2,49 zł
|Cukierki Mars, 100 g
|5,99 zł
|Batoniki KitKat, 100 g
|5,99 zł
|Batoniki Lion, 100 g
|3,99 zł
Wszystkie wymienione produkty sprzedawane są na wagę, a ceny dotyczą 100 gramów.
Przykładowo 300 gramów batoników Lion kosztuje 11,97 zł, natomiast 200 gramów żelków Bebeto to wydatek 4,98 zł.
To propozycja dla osób, które chcą samodzielnie skomponować mieszankę ulubionych słodyczy.
Karmelki i lizaki w specjalnej ofercie
W gazetce znalazły się także większe opakowania słodyczy.
Od czwartku 22 października można kupić:
- karmelki Tyci, 300 g, za 7,99 zł,
- lizaki deserowe Rock Pops XXL, 200 g, za 13,99 zł.
Obie propozycje mogą zainteresować osoby szukające słodkości na spotkania rodzinne, przyjęcia lub jako dodatek do domowych zapasów.
Kiedy kończą się promocje w Lidlu?
Wszystkie opisane oferty obowiązują do soboty 24 października 2026 roku.
Część promocji rozpoczęła się już w poniedziałek 19 października, a wybrane superceny weszły w życie w czwartek 22 października.
Warto zwrócić uwagę na warunki zakupów wielosztukowych.
W przypadku promocji 2+1 gratis trzeba kupić trzy produkty, aby otrzymać trzeci bezpłatnie.
Przy ofertach 1+1 gratis konieczny jest zakup dwóch opakowań.
Z kolei promocje procentowe na wybrane czekolady Fin Carré obowiązują przy zakupie dwóch sztuk.
Dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu.
Najważniejsze: do soboty 24 października Lidl oferuje czekolady Fin Carré 2+1 gratis, Schogetten 1+1 gratis, Wawel 2+1 za grosz, czekolady Neo za 3,59 zł przy zakupie dwóch sztuk oraz batoniki Lion po 3,99 zł za 100 gramów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.