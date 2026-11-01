Lidl rusza z promocją 1+1 za grosz. Tylko 2 listopada i na cały asortyment z jednej kategorii

1 listopada 2026 23:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował na poniedziałek, 2 listopada, jednodniową promocję obejmującą wszystkie znicze. Klienci mogą kupić 2 produkty, płacąc za drugi, tańszy zaledwie 1 grosz. Jest jednak istotna zasada dotycząca łączenia różnych modeli, którą warto znać przed podejściem do kasy.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Dzień Zaduszny to czas, kiedy wiele osób ponownie odwiedza groby bliskich. Lidl przygotował z tej okazji ofertę, która może zainteresować klientów planujących zakup dodatkowych zniczy po Wszystkich Świętych.

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Zgodnie z najnowszą gazetką promocyjną sieci, w poniedziałek 2 listopada obowiązuje akcja „1+1 za grosz”.

Oferta dotyczy wszystkich zniczy objętych sprzedażą promocyjną. Na grafice reklamowej przedstawiono zarówno klasyczne szklane znicze, jak i większe ozdobne lampiony.

Co ważne, produkty można dowolnie mieszać. Nie trzeba więc wybierać 2 identycznych zniczy.

Przy zakupie pary produktów tańszy z nich kosztuje 0,01 zł.

Oznacza to, że klient może połączyć na przykład większy lampion z mniejszym zniczem, ale rabat zostanie naliczony na produkt o niższej cenie.

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Promocja jest wyjątkowo krótka. Na materiałach reklamowych Lidla wyraźnie wskazano, że obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku.

To ważna informacja dla osób, które zamierzają odwiedzić cmentarze dopiero po weekendzie.

W niedzielę, 1 listopada, sklepy Lidla pozostają zamknięte z powodu święta. Zakupy będzie można zrobić następnego dnia, w standardowych godzinach pracy poszczególnych placówek.

Dostępność konkretnych wzorów i wielkości zniczy może zależeć od zapasów w danym sklepie.

Czy potrzebna jest aplikacja Lidl Plus?

W udostępnionej gazetce promocja na znicze nie została oznaczona jako oferta wymagająca aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Oznacza to, że zgodnie z przedstawionymi warunkami akcja jest dostępna bez konieczności korzystania z aplikacji.

Nie wskazano również szczególnego limitu promocyjnych zniczy na klienta. Nie należy jednak mylić tej akcji z wcześniejszą ofertą „8 w cenie 4”, która obowiązywała przed Wszystkimi Świętymi i miała inne zasady.

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Aby skorzystać z jednodniowej promocji, warto pamiętać o kilku szczegółach:

  1. Zrób zakupy 2 listopada. Oferta obowiązuje tylko w poniedziałek. Nie jest to promocja na cały tydzień.
  2. Wybierz 2 znicze. Możesz łączyć różne modele. Tańszy produkt w parze zostanie przeceniony do 1 grosza.
  3. Sprawdź naliczony rabat. Przy zakupie zniczy w różnych cenach nie oba będą kosztować tyle samo. Za droższy zapłacisz jego cenę, a za tańszy 0,01 zł.
  4. Sprawdź dostępność produktów. Wzory i rozmiary mogą różnić się między sklepami. Szczegóły oferty znajdziesz w gazetce promocyjnej Lidla.

Promocja może być szczególnie interesująca dla osób, które chcą kupić kilka zniczy na rodzinne groby, nie ograniczając się do jednego modelu.

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