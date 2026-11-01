Lidl rusza z promocją 1+1 za grosz. Tylko 2 listopada i na cały asortyment z jednej kategorii
Lidl przygotował na poniedziałek, 2 listopada, jednodniową promocję obejmującą wszystkie znicze. Klienci mogą kupić 2 produkty, płacąc za drugi, tańszy zaledwie 1 grosz. Jest jednak istotna zasada dotycząca łączenia różnych modeli, którą warto znać przed podejściem do kasy.
Dzień Zaduszny to czas, kiedy wiele osób ponownie odwiedza groby bliskich. Lidl przygotował z tej okazji ofertę, która może zainteresować klientów planujących zakup dodatkowych zniczy po Wszystkich Świętych.
Lidl przecenia wszystkie znicze. Drugi kosztuje 1 grosz
Zgodnie z najnowszą gazetką promocyjną sieci, w poniedziałek 2 listopada obowiązuje akcja „1+1 za grosz”.
Oferta dotyczy wszystkich zniczy objętych sprzedażą promocyjną. Na grafice reklamowej przedstawiono zarówno klasyczne szklane znicze, jak i większe ozdobne lampiony.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać. Nie trzeba więc wybierać 2 identycznych zniczy.
Przy zakupie pary produktów tańszy z nich kosztuje 0,01 zł.
Oznacza to, że klient może połączyć na przykład większy lampion z mniejszym zniczem, ale rabat zostanie naliczony na produkt o niższej cenie.
Tylko 1 dzień na zakupy. Oferta kończy się w poniedziałek
Promocja jest wyjątkowo krótka. Na materiałach reklamowych Lidla wyraźnie wskazano, że obowiązuje wyłącznie w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku.
To ważna informacja dla osób, które zamierzają odwiedzić cmentarze dopiero po weekendzie.
W niedzielę, 1 listopada, sklepy Lidla pozostają zamknięte z powodu święta. Zakupy będzie można zrobić następnego dnia, w standardowych godzinach pracy poszczególnych placówek.
Dostępność konkretnych wzorów i wielkości zniczy może zależeć od zapasów w danym sklepie.
Czy potrzebna jest aplikacja Lidl Plus?
W udostępnionej gazetce promocja na znicze nie została oznaczona jako oferta wymagająca aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Oznacza to, że zgodnie z przedstawionymi warunkami akcja jest dostępna bez konieczności korzystania z aplikacji.
Nie wskazano również szczególnego limitu promocyjnych zniczy na klienta. Nie należy jednak mylić tej akcji z wcześniejszą ofertą „8 w cenie 4”, która obowiązywała przed Wszystkimi Świętymi i miała inne zasady.
Jak kupić znicze za 1 grosz? Sprawdź zasady przy kasie
Aby skorzystać z jednodniowej promocji, warto pamiętać o kilku szczegółach:
- Zrób zakupy 2 listopada. Oferta obowiązuje tylko w poniedziałek. Nie jest to promocja na cały tydzień.
- Wybierz 2 znicze. Możesz łączyć różne modele. Tańszy produkt w parze zostanie przeceniony do 1 grosza.
- Sprawdź naliczony rabat. Przy zakupie zniczy w różnych cenach nie oba będą kosztować tyle samo. Za droższy zapłacisz jego cenę, a za tańszy 0,01 zł.
- Sprawdź dostępność produktów. Wzory i rozmiary mogą różnić się między sklepami. Szczegóły oferty znajdziesz w gazetce promocyjnej Lidla.
Promocja może być szczególnie interesująca dla osób, które chcą kupić kilka zniczy na rodzinne groby, nie ograniczając się do jednego modelu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.