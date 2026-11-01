Od 2 listopada zmiana na polskich drogach. Za 1 manewr grozi 1000 zł i 15 punktów
Od poniedziałku 2 listopada ciężarówki mogą ponownie poruszać się po polskich drogach bez specjalnych ograniczeń związanych z Wszystkimi Świętymi. Świąteczny zakaz zakończył się w niedzielę o godzinie 22:00. Nie oznacza to jednak pełnej swobody dla kierowców ciężkich pojazdów. Na autostradach i drogach ekspresowych nadal obowiązuje ograniczenie, którego złamanie może kosztować 1000 zł i 15 punktów karnych.
Kierowcy wracający z długiego weekendu mogą zauważyć zmianę na trasach szybkiego ruchu. Po kilkunastu godzinach ograniczeń najcięższe pojazdy ponownie mogą korzystać z dróg publicznych.
Dla kierowców samochodów osobowych oznacza to powrót większej liczby ciężarówek na autostrady i ekspresówki. Warto jednak pamiętać, że przepisy dotyczące wyprzedzania nadal ograniczają możliwość zajmowania przez nie lewego pasa.
Od 2 listopada ciężarówki wracają na drogi. Zakaz już się zakończył
W okresie Wszystkich Świętych obowiązywały specjalne ograniczenia dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
Zgodnie z komunikatem Inspekcji Transportu Drogowego zakaz obowiązywał:
- 31 października od godziny 18:00 do 22:00,
- 1 listopada od godziny 8:00 do 22:00.
Ograniczenia miały zmniejszyć natężenie ruchu ciężkiego transportu w okresie wzmożonych podróży na cmentarze.
W poniedziałek 2 listopada świąteczny zakaz już nie obowiązuje. Nie oznacza to jednak, że zniesiono wszystkie ograniczenia dotyczące ciężarówek.
1000 zł i 15 punktów karnych. Ten zakaz nadal obowiązuje
Kierowcy ciężarówek muszą przestrzegać przepisów dotyczących wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu.
Zgodnie z art. 24 ust. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdami kategorii N2 i N3 nie mogą co do zasady wyprzedzać innych pojazdów samochodowych na autostradach i drogach ekspresowych, na których są dokładnie 2 pasy ruchu w jednym kierunku.
Przepisy obowiązują od lipca 2023 roku i nie zostały zniesione po Wszystkich Świętych.
Za naruszenie zakazu kierowca może otrzymać 1000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia w warunkach recydywy mandat może wzrosnąć do 2000 zł.
Dla zawodowych kierowców jest to szczególnie dotkliwa sankcja. Duża liczba punktów karnych może szybko doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu.
Nie każdy manewr jest zabroniony. Przepisy przewidują wyjątki
Zakaz wyprzedzania nie ma charakteru bezwzględnego.
Przepisy dopuszczają manewr, jeżeli wyprzedzany pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą od prędkości dopuszczalnej dla ciężarówek na danej drodze.
Wyjątek obejmuje również wyprzedzanie pojazdów wykonujących prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, które wysyłają żółte sygnały błyskowe.
Oznacza to, że samo pojawienie się ciężarówki na lewym pasie nie przesądza jeszcze o popełnieniu wykroczenia.
Każdy przypadek należy oceniać z uwzględnieniem sytuacji na drodze.
Warszawa i Mazowsze. Kierowcy powinni przygotować się na większy ruch
Poniedziałek 2 listopada to czas powrotów po Wszystkich Świętych.
Na trasach prowadzących do Warszawy, w tym na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S2, S7, S8 i S17, kierowcy mogą spotkać zarówno samochody osobowe wracające z rodzinnych wyjazdów, jak i ciężarówki ponownie korzystające z dróg po zakończeniu świątecznych ograniczeń.
Nie oznacza to, że na wszystkich tych trasach wystąpią korki. Natężenie ruchu zależy od godziny, odcinka i bieżących zdarzeń drogowych.
Policja zapowiedziała wzmożone działania związane z bezpieczeństwem podróżujących do 2 listopada.
Funkcjonariusze zwracają uwagę między innymi na prędkość, trzeźwość kierowców i przestrzeganie przepisów.
Jak uniknąć 1000 zł mandatu i sprawdzić sytuację na trasie?
Przed poniedziałkowym wyjazdem warto pamiętać o kilku zasadach.
- Sprawdź rodzaj drogi i liczbę pasów. Jeżeli prowadzisz pojazd kategorii N2 lub N3, na autostradzie albo drodze ekspresowej z dokładnie 2 pasami w jednym kierunku obowiązuje Cię ograniczenie wyprzedzania, z ustawowymi wyjątkami.
- Nie traktuj końca świątecznego zakazu jako zniesienia pozostałych przepisów. Od 2 listopada ciężarówki mogą wrócić do normalnego ruchu, ale przepisy dotyczące wyprzedzania nadal obowiązują.
- Sprawdź utrudnienia przed wyjazdem. Aktualne informacje o drogach krajowych publikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w serwisie drogi.gddkia.gov.pl. Można również zadzwonić pod numer informacji drogowej 19 111.
- Zachowaj odstęp i dostosuj prędkość. Powrót ciężarówek na trasy, zwiększony ruch po świętach i jesienna pogoda mogą wymagać większej ostrożności.
Najważniejsza informacja dla kierowców jest prosta: 2 listopada skończyły się świąteczne ograniczenia ruchu ciężarówek, ale zakaz wyprzedzania na określonych drogach szybkiego ruchu nadal obowiązuje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.