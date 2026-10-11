Lidl rusza z wielką ofertą od poniedziałku. Do sklepów trafi sprzęt kuchenny i praktyczne akcesoria do domu
Od poniedziałku, 12 października, Lidl przygotowuje nową ofertę dla osób, które lubią gotować i szukają praktycznego wyposażenia kuchni. Wśród zapowiadanych produktów znajdują się frytkownice, patelnie, brytfanny, zgrzewarki próżniowe oraz wagi kuchenne. To propozycje zarówno dla miłośników domowego gotowania, jak i osób, które chcą uzupełnić wyposażenie mieszkania przed zimą.
Lidl regularnie rozszerza swoją ofertę o artykuły przemysłowe, które pojawiają się w sprzedaży przez ograniczony czas. Tym razem uwagę klientów może przyciągnąć sprzęt ułatwiający przygotowywanie posiłków, przechowywanie żywności oraz codzienną pracę w kuchni.
Nowa oferta ma rozpocząć się w poniedziałek, 12 października. Towarzyszy jej kolejna gazetka promocyjna sieci pod hasłem „To się opłaca”.
Od poniedziałku nowości w Lidlu. Frytkownice i sprzęt do gotowania
Jedną z zapowiadanych kategorii są frytkownice, które od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.
Urządzenia tego typu pozwalają przygotowywać między innymi ziemniaki, warzywa, mięso oraz gotowe przekąski. W przypadku modeli beztłuszczowych, określanych jako air fryery, gorące powietrze umożliwia pieczenie potraw z niewielką ilością dodatkowego tłuszczu.
Przy wyborze urządzenia warto zwrócić uwagę na pojemność kosza, moc, zakres temperatur oraz możliwość mycia wyjmowanych elementów w zmywarce.
Patelnie i brytfanny. Przydatne wyposażenie przed sezonem zimowym
W nowej ofercie mają pojawić się również patelnie i brytfanny.
To produkty szczególnie przydatne w okresie jesienno-zimowym, kiedy wiele osób częściej przygotowuje w domu pieczone mięsa, zapiekanki, duszone warzywa i dania jednogarnkowe.
Przed zakupem patelni warto sprawdzić, czy jest przystosowana do konkretnego rodzaju kuchenki, zwłaszcza indukcyjnej. W przypadku brytfann znaczenie mają również materiał wykonania, pojemność oraz maksymalna temperatura użytkowania.
Zgrzewarki próżniowe i wagi kuchenne. Lidl stawia na praktyczne rozwiązania
Kolejną grupę produktów stanowią akcesoria pomagające w przechowywaniu żywności i przygotowywaniu posiłków.
W zapowiedziach nowej oferty znajdują się zgrzewarki próżniowe. Urządzenia te pozwalają szczelnie pakować produkty w specjalne worki lub folie, ograniczając ich kontakt z powietrzem.
Takie rozwiązanie może być przydatne podczas porcjowania mięsa, przygotowywania produktów do zamrożenia czy organizowania zapasów spożywczych. Pakowanie próżniowe nie zastępuje jednak chłodzenia ani przestrzegania terminów przydatności do spożycia.
W ofercie mają znaleźć się także wagi kuchenne, przydatne podczas pieczenia ciast, przygotowywania przetworów oraz odmierzania składników do codziennych posiłków.
Nowa gazetka „To się opłaca”. Klienci powinni sprawdzić warunki
Lidl zapowiada nową odsłonę oferty promocyjnej na poniedziałek, 12 października. Szczegółowe ceny poszczególnych modeli urządzeń wymagają jednak potwierdzenia w aktualnej gazetce lub bezpośrednio w sklepie.
W przypadku artykułów przemysłowych znaczenie mają również dostępność konkretnych wariantów, terminy sprzedaży oraz ewentualne ograniczenia liczby produktów.
Nie wszystkie urządzenia muszą być dostępne w każdej placówce.
Warto porównać parametry przed zakupem
Nowa oferta Lidla może zainteresować klientów planujących zakup sprzętu kuchennego bez konieczności odwiedzania specjalistycznego sklepu z elektroniką.
Przed podjęciem decyzji warto jednak porównać cenę i parametry urządzenia z innymi dostępnymi modelami. Szczególnie w przypadku frytkownic i zgrzewarek próżniowych różnice w wyposażeniu mogą być istotne.
Oferta zapowiadana jest na poniedziałek, 12 października. Klienci zainteresowani konkretnym urządzeniem powinni sprawdzić jego cenę, specyfikację i termin dostępności w najnowszej gazetce sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.