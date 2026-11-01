Lidl rusza z wielkimi promocjami od poniedziałku! Trzeba się pospieszyć
Od poniedziałku, 2 listopada, Lidl przygotował kolejne promocje dla klientów. W nowej ofercie znalazły się masło, polski kurczak oraz papier toaletowy. Ceny niektórych produktów spadną nawet o 50 procent, ale aby skorzystać z największych rabatów, trzeba spełnić określone warunki.
Początek listopada przynosi nowe okazje zakupowe w Lidlu. Sieć stawia na artykuły codziennego użytku, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin.
Wśród najciekawszych propozycji znalazło się masło za 2,49 zł oraz promocja na mięso drobiowe. Nie zabrakło także obniżek na artykuły higieniczne.
Masło za 2,49 zł! Lidl obniża cenę o połowę
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę promocji jest oferta na masło ekstra PILOS o zawartości 83 procent tłuszczu, w opakowaniu 200 g.
W poniedziałek, 2 listopada, jego cena promocyjna wyniesie 2,49 zł za kostkę.
To obniżka o 50 procent w porównaniu z ceną 4,99 zł wskazaną w gazetce.
Aby skorzystać z promocji, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus podczas zakupów.
Co ważne, oferta obowiązuje tylko w poniedziałek, 2 listopada. Osoby planujące zakup masła w tej cenie powinny więc zwrócić uwagę na termin.
Polski kurczak taniej. Cena spadnie do 6,49 zł
Kolejna promocja dotyczy polskiego kurczaka.
Od poniedziałku, 2 listopada, do środy, 4 listopada, Lidl oferuje udka lub podudzia z kurczaka w opakowaniu XXL.
Cena promocyjna wynosi 6,49 zł za kilogram.
Także w tym przypadku obniżka jest związana z aplikacją Lidl Plus. Klienci muszą aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację przy kasie.
Mięso drobiowe to jeden z produktów chętnie wykorzystywanych do przygotowywania rodzinnych obiadów. Udka i podudzia można upiec, udusić z warzywami lub wykorzystać do przygotowania aromatycznego bulionu.
Papier toaletowy nawet 50 procent taniej. Lidl przygotował kolejną ofertę
Sieć zapowiada również promocję na wszystkie papiery toaletowe marki Floralys objęte akcją.
Od 2 do 4 listopada drugi, tańszy produkt będzie objęty rabatem 50 procent.
Oznacza to, że kupując dwa produkty z promocji, klient otrzyma zniżkę na ten o niższej cenie.
Warunkiem jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus podczas zakupów.
Warto pamiętać, że rabat nie oznacza obniżki ceny każdego opakowania o połowę. Dotyczy wyłącznie drugiego, tańszego artykułu w ramach zasad promocji.
Nie wszystkie promocje potrwają tyle samo
Klienci powinni zwrócić uwagę na różne terminy obowiązywania ofert.
Promocja na masło PILOS została zaplanowana wyłącznie na poniedziałek, 2 listopada.
Z kolei obniżki na polskiego kurczaka oraz papier toaletowy Floralys mają obowiązywać od poniedziałku do środy, czyli od 2 do 4 listopada.
Wszystkie trzy przedstawione oferty są powiązane z aplikacją Lidl Plus, a szczegółowe warunki i ewentualne limity zakupowe należy sprawdzić w regulaminach promocji.
Co to oznacza dla klientów?
Nowa oferta Lidla może zainteresować osoby, które chcą zrobić zakupy spożywcze i uzupełnić domowe zapasy po weekendzie Wszystkich Świętych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.