Lidl rusza z wielkimi promocjami od poniedziałku! Trzeba się pospieszyć

1 listopada 2026 18:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 2 listopada, Lidl przygotował kolejne promocje dla klientów. W nowej ofercie znalazły się masło, polski kurczak oraz papier toaletowy. Ceny niektórych produktów spadną nawet o 50 procent, ale aby skorzystać z największych rabatów, trzeba spełnić określone warunki.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Początek listopada przynosi nowe okazje zakupowe w Lidlu. Sieć stawia na artykuły codziennego użytku, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin.

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Wśród najciekawszych propozycji znalazło się masło za 2,49 zł oraz promocja na mięso drobiowe. Nie zabrakło także obniżek na artykuły higieniczne.

Masło za 2,49 zł! Lidl obniża cenę o połowę

Jedną z najbardziej przyciągających uwagę promocji jest oferta na masło ekstra PILOS o zawartości 83 procent tłuszczu, w opakowaniu 200 g.

W poniedziałek, 2 listopada, jego cena promocyjna wyniesie 2,49 zł za kostkę.

To obniżka o 50 procent w porównaniu z ceną 4,99 zł wskazaną w gazetce.

Aby skorzystać z promocji, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus podczas zakupów.

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Co ważne, oferta obowiązuje tylko w poniedziałek, 2 listopada. Osoby planujące zakup masła w tej cenie powinny więc zwrócić uwagę na termin.

Polski kurczak taniej. Cena spadnie do 6,49 zł

Kolejna promocja dotyczy polskiego kurczaka.

Od poniedziałku, 2 listopada, do środy, 4 listopada, Lidl oferuje udka lub podudzia z kurczaka w opakowaniu XXL.

Cena promocyjna wynosi 6,49 zł za kilogram.

Także w tym przypadku obniżka jest związana z aplikacją Lidl Plus. Klienci muszą aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację przy kasie.

Mięso drobiowe to jeden z produktów chętnie wykorzystywanych do przygotowywania rodzinnych obiadów. Udka i podudzia można upiec, udusić z warzywami lub wykorzystać do przygotowania aromatycznego bulionu.

Papier toaletowy nawet 50 procent taniej. Lidl przygotował kolejną ofertę

Sieć zapowiada również promocję na wszystkie papiery toaletowe marki Floralys objęte akcją.

Od 2 do 4 listopada drugi, tańszy produkt będzie objęty rabatem 50 procent.

Oznacza to, że kupując dwa produkty z promocji, klient otrzyma zniżkę na ten o niższej cenie.

Warunkiem jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus podczas zakupów.

Warto pamiętać, że rabat nie oznacza obniżki ceny każdego opakowania o połowę. Dotyczy wyłącznie drugiego, tańszego artykułu w ramach zasad promocji.

Nie wszystkie promocje potrwają tyle samo

Klienci powinni zwrócić uwagę na różne terminy obowiązywania ofert.

Promocja na masło PILOS została zaplanowana wyłącznie na poniedziałek, 2 listopada.

Z kolei obniżki na polskiego kurczaka oraz papier toaletowy Floralys mają obowiązywać od poniedziałku do środy, czyli od 2 do 4 listopada.

Wszystkie trzy przedstawione oferty są powiązane z aplikacją Lidl Plus, a szczegółowe warunki i ewentualne limity zakupowe należy sprawdzić w regulaminach promocji.

Co to oznacza dla klientów?

Nowa oferta Lidla może zainteresować osoby, które chcą zrobić zakupy spożywcze i uzupełnić domowe zapasy po weekendzie Wszystkich Świętych.

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