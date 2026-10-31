Lidl ruszył z jesienną ofertą! Regionalne przysmaki już od 3,45 zł. Polskie smaki wracają na półki
Lidl przygotował specjalną ofertę dla miłośników tradycyjnych polskich smaków. W sklepach pojawiły się regionalne przysmaki, wśród których znalazły się herbaty owocowe, konfitury, musy i klasyczny kajmak. Ceny zaczynają się już od 3,45 zł, a promocja obowiązuje tylko do soboty, 31 października. To propozycja dla osób, które chcą poczuć smak jesieni i spróbować produktów inspirowanych polskimi tradycjami kulinarnymi.
Lidl stawia na polskie smaki. Nowa oferta przyciąga uwagę
Jesień to czas rozgrzewających herbat, domowych wypieków i przetworów owocowych. Lidl postanowił wykorzystać ten sezon, wprowadzając do oferty produkty z linii Regionalne Polskie Szlaki.
W gazetce obowiązującej od czwartku, 29 października, do soboty, 31 października 2026 roku, pojawiły się produkty inspirowane regionalnymi smakami.
Najtańszy z prezentowanych artykułów kosztuje 3,45 zł za opakowanie 200 g.
To mus owocowy dostępny w kilku wariantach smakowych.
Musy owocowe za 3,45 zł. Smaki polskich regionów
Wśród produktów znalazły się musy owocowe Regionalne Polskie Szlaki.
Klienci mogą wybierać między wariantami inspirowanymi różnymi regionami Polski, między innymi:
- musem owocowym z regionu łódzkiego,
- musem owocowym z regionu gorlickiego.
Opakowanie o gramaturze 200 g kosztuje 3,45 zł.
Musy można wykorzystać jako dodatek do owsianki, naleśników, jogurtów lub deserów. Sprawdzą się również jako owocowa przekąska.
Herbata z mazowieckimi jabłkami za 5,99 zł
Szczególną uwagę mieszkańców Warszawy i Mazowsza może przyciągnąć herbata owocowo-ziołowa z mazowieckimi jabłkami.
To jeden z produktów z regionalnej kolekcji Lidla.
Opakowanie herbaty o gramaturze 100 g kosztuje 5,99 zł.
W ofercie pojawiła się również herbata z podkarpacką aronią.
Jesienne herbaty owocowe mogą być ciekawym dodatkiem do chłodnych wieczorów, szczególnie dla osób lubiących intensywne, owocowe smaki.
Konfitura z płatkami kwiatów za 6,99 zł
Wśród regionalnych propozycji znalazła się również konfitura z płatkami kwiatów.
Produkt Regionalne Polskie Szlaki dostępny jest w słoiku o gramaturze 220 g.
Cena wynosi 6,99 zł.
Według opisu w gazetce konfitura zawiera między innymi płatki kwiatów lipy, wiśni i bzu.
Może być dodatkiem do tostów, naleśników, deserów i domowych wypieków.
To propozycja dla osób, które lubią mniej typowe połączenia smakowe.
Kajmak klasyczny za 7,99 zł. Idealny do jesiennych wypieków
Lidl przygotował również ofertę dla miłośników słodkości.
W sprzedaży znalazł się kajmak klasyczny Regionalne Polskie Szlaki w opakowaniu o gramaturze 510 g.
Cena wynosi 7,99 zł.
Kajmak można wykorzystać do przygotowania ciast, przekładania wafli, deserów oraz domowych kremów.
To jeden z produktów, który może zainteresować osoby planujące weekendowe pieczenie.
Ile kosztują regionalne produkty w Lidlu?
|Produkt
|Gramatura
|Cena
|Mus owocowy Regionalne Polskie Szlaki
|200 g
|3,45 zł
|Herbata owocowo-ziołowa, m.in. z mazowieckimi jabłkami
|100 g
|5,99 zł
|Konfitura z płatkami kwiatów
|220 g
|6,99 zł
|Kajmak klasyczny
|510 g
|7,99 zł
Oferta tylko do soboty, 31 października
Regionalne produkty pojawiły się w gazetce Lidla obowiązującej od 29 do 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem wskazanego okresu ofertowego.
Dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu.
Warto zwrócić uwagę, że prezentowane ceny są cenami ofertowymi. Sama gazetka nie wskazuje, aby wszystkie wymienione artykuły były objęte dodatkowym rabatem względem wcześniejszych cen.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli lubisz polskie smaki i szukasz niedrogich dodatków do jesiennych posiłków, warto sprawdzić regionalną ofertę Lidla.
Musy kosztują 3,45 zł, herbata z mazowieckimi jabłkami 5,99 zł, a kajmak 7,99 zł.
To propozycja zarówno na weekendowe śniadanie, jak i na przygotowanie domowych deserów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.