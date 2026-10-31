Trybunał zamknięty? „Wstęp nie jest możliwy”. Jest nowa decyzja
Anna Korwin-Piotrowska, która po piątkowych decyzjach części sędziów ma kierować Trybunałem Konstytucyjnym, wydała kolejny komunikat dotyczący funkcjonowania instytucji. Poinformowała, że z powodu sytuacji wokół gmachu wstęp do siedziby TK jest obecnie niemożliwy. Zapowiedziała też bezpośredni kontakt z sędziami pozostającymi poza budynkiem oraz zwołała na 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.
Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego pozostaje napięta po wydarzeniach z nocy z piątku na sobotę.
Anna Korwin-Piotrowska wydała nowe zarządzenia dotyczące organizacji pracy Trybunału. Jak podkreśliła, celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa sędziom, pracownikom oraz osobom znajdującym się w sąsiedztwie budynku.
Jednocześnie spór o to, kto zgodnie z prawem kieruje obecnie TK, pozostaje nierozstrzygnięty. Dotychczasowe kierownictwo Trybunału kwestionuje działania Korwin-Piotrowskiej.
„Wstęp do siedziby nie jest obecnie możliwy”
Według nowego komunikatu wprowadzone zostało czasowe ograniczenie wykonywania zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego oraz Biuro Służby Prawnej.
Korwin-Piotrowska uzasadniła tę decyzję przypadkami naruszenia porządku publicznego oraz wejścia na teren i do budynku osób, które – według jej stanowiska – nie były do tego uprawnione.
Poinformowała również, że ze względu na sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu wstęp do siedziby TK jest obecnie niemożliwy.
Sędziowie w środku mają kontynuować pracę
Z komunikatu wynika, że sędziowie przebywający już wewnątrz budynku mogą nadal wykonywać swoje obowiązki.
Inaczej wygląda sytuacja sędziów pozostających poza siedzibą.
Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że skontaktuje się z nimi bezpośrednio, aby ustalić bezpieczny termin i sposób umożliwienia im wejścia do Trybunału.
To oznacza, że dostęp do budynku ma być obecnie kontrolowany indywidualnie, a nie odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Zgromadzenie Ogólne 3 listopada
Korwin-Piotrowska zwołała również na 3 listopada 2026 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Jak wynika z jej wcześniejszych wypowiedzi, jednym z głównych powodów zwołania posiedzenia jest konieczność przyjęcia projektu planu dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok.
Sędzia przekonywała, że jest to niezbędne dla dalszego prawidłowego funkcjonowania instytucji.
Do TK wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetów
Korwin-Piotrowska poinformowała również o dokumentach przekazanych do Trybunału przez Prokuratora Generalnego.
Chodzi o wnioski dotyczące uchylenia immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu.
Według dostępnych informacji cztery wnioski dotyczą Święczkowskiego, a jeden Sochańskiego.
Korwin-Piotrowska zapewniła, że dokumenty mają zostać rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Spór o kierownictwo TK nadal trwa
Nowe zarządzenia są kolejnym etapem konfliktu, który rozpoczął się w piątek.
Wówczas na stronie Trybunału pojawiła się informacja o zarządzeniu miesięcznej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Według zwolenników tej decyzji kierowanie Trybunałem miała przejąć Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia posiadająca najdłuższy staż.
Dotychczasowe kierownictwo TK zakwestionowało jednak legalność tych działań.
W komunikatach publikowanych przez drugą stronę sporu przekonywano, że Bogdan Święczkowski pozostaje prezesem Trybunału, a działania Korwin-Piotrowskiej nie wywołują skutków prawnych.
W nocy do TK wszedł prezydent
W nocy z piątku na sobotę sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzyła.
Prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski, pojawił się przed siedzibą Trybunału.
Towarzyszył mu m.in. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.
Przy wejściu do budynku doszło do przepychanki, po której prezydent wszedł do środka.
Wcześniej przed gmachem trwały protesty i interweniowała policja.
Policja zatrzymywała uczestników
Komenda Stołeczna Policji informowała o kilku incydentach w rejonie Alei Szucha.
Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które według policji przeskoczyły przez ogrodzenie i weszły na teren TK.
W sobotę rano zatrzymano również 30-letniego mężczyznę, który miał uderzyć jedną z organizatorek zgromadzenia i próbować uciec.
Przy zatrzymanym policjanci znaleźli nóż, pistolet gazowy na kulki, odznakę przypominającą policyjną oraz substancje odurzające.
Kluczowa data: 3 listopada
Najbliższym ważnym terminem będzie teraz 3 listopada.
To właśnie wtedy ma zebrać się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską.
Nie wiadomo jednak, czy wszyscy sędziowie uznają jego legalność i wezmą udział w posiedzeniu.
Spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego pozostaje więc nierozstrzygnięty, a kolejne decyzje organizacyjne tylko pogłębiają konflikt pomiędzy dwiema stronami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.