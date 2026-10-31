Niebo rozbłysło nad Warszawą. Mieszkańcy bali się, że to atak dronów, niektóry kpili, ze to nowy rok. Wiemy skąd fajerwerki i światła nad stolicą
Niektórzy kpili, że w Warszawie właśnie zaczął się nowy rok, inni wiązali to z sytuacją pod Trybunałem, jeszcze inni relacjonowali, że panikowali widząc kolorowe światła utożsamiając je z atakiem dronów. Prawda jest jednak zupełnie inna nie niezwiązana z żadnym z tych przypuszczeń.
Fajerwerki nad Warszawą. Wszystko zaczęło się o 19:11
W piątek, 30 października, wieczorem nad warszawskim Śródmieściem pojawiły się błyski, fajerwerki i race. Pokaz był na tyle widoczny, że zwrócił uwagę osób, które nie miały pojęcia o planowanych obchodach. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania i pytania o przyczynę zamieszania. Niektórzy odbierali to jako niespodziewaną zabawę sylwestrową, inni próbowali połączyć wydarzenie z napiętą atmosferą polityczną. Część relacji świadczyła jednak o rzeczywistym niepokoju, bo nagłe rozbłyski nad miastem nie wszystkim kojarzyły się z zabawą. Wyjaśnienie prowadziło do ulicy Konwiktorskiej i obchodów rocznicy Polonii Warszawa.
Odpowiedź na pytania mieszkańców podała sama Polonia Warszawa. Fajerwerki i race były elementem obchodów 115-lecia klubu, przygotowanych przez grupę kibicowską Ultras Enigma. Organizatorzy nie wybrali godziny przypadkowo: pokaz rozpoczął się o 19:11, czyli w nawiązaniu do 1911 roku, kiedy powstała Polonia. Jak informuje GOL24, materiały pirotechniczne odpalano w kilku miejscach, a efekt był widoczny nad znaczną częścią centrum. Dla kibiców była to oprawa jubileuszu, dla osób nieznających jej celu – seria niespodziewanych eksplozji i kolorowych świateł.
Klub odniósł się do wydarzenia w mediach społecznościowych. „Niebo nad Warszawą rozbłysło dziś o symbolicznej godzinie 19:11″ – przekazała Polonia, wyjaśniając, że była to kolejna część kibicowskich obchodów urodzin. Podziękowała również grupie Ultras Enigma za przygotowanie oprawy. W ten sposób rozwiano spekulacje krążące wokół nagrań: pokaz nie był związany z działaniami wojskowymi ani wydarzeniami pod Trybunałem. Miał charakter kibicowski, choć jego skala i niespodziewany moment sprawiły, że wzbudził zainteresowanie daleko poza środowiskiem piłkarskim.
@Polonia1911 https://t.co/eRE1pXKR1Q
— Remek Lembowicz (@RemekL) October 30, 2026
Polonia Warszawa świętuje 115 lat. Dzień wcześniej pokonała Koronę Kielce
Jubileusz przypada na listopad, ale kibice zaczęli świętowanie wcześniej. Polonia powstała w 1911 roku, a jej klubowe urodziny obchodzone są 19 listopada. Piątkowe fajerwerki nie były więc samodzielną imprezą przypadkowo zorganizowaną pod koniec października, tylko częścią większych przygotowań do rocznicy. Kibicowska grupa Ultras Enigma od tygodni organizowała działania związane ze 115-leciem, w tym zbiórkę na obchody i przygotowanie jubileuszowych pamiątek. Data, godzina i miejsce pokazu miały dla sympatyków Czarnych Koszul konkretne znaczenie, choć postronni obserwatorzy mogli go nie znać.
Powodów do świętowania przy Konwiktorskiej było zresztą więcej. W czwartek, 29 października, pierwszoligowa Polonia pokonała na własnym stadionie występującą w Ekstraklasie Koronę Kielce 2:1 w 1/16 finału Pucharu Polski i awansowała do następnej rundy rozgrywek. Na prowadzenie gospodarze wyszli po samobójczym trafieniu Marcela Pięczka, a drugiego gola dla warszawskiej drużyny zdobył Kacper Kostorz. Kielczanie odpowiedzieli bramką Daniela Bąka, ale nie zdołali odwrócić wyniku. Dzień po tym zwycięstwie w centrum miasta odbyła się efektowna oprawa przygotowana z okazji urodzin klubu.
Polonia dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski: pierwszy raz w 1946 roku, tuż po wojnie, a ponownie w 2000 roku. Ma również na koncie 2 Puchary Polski, Superpuchar Polski i Puchar Ligi. Na przestrzeni lat klub przechodził przez sportowe sukcesy, spadki i problemy, ale kibice pozostali mocno związani ze stadionem przy Konwiktorskiej. Dla społeczności Polonii to okazja, by przypomnieć o obecności Czarnych Koszul w historii Warszawy.
Piątkowy pokaz nie zamyka obchodów jubileuszowych. Polonia Warszawa zapowiedziała wspólne świętowanie 115-lecia podczas meczu ze Stalą Mielec, który odbędzie się w sobotę, 21 listopada, na stadionie przy Konwiktorskiej 6. Według aktualnego terminarza klubu rozpoczęcie spotkania zaplanowano na 15:30. Polonia zaprasza kibiców na trybuny, podkreślając, że główna część urodzinowego spotkania z sympatykami drużyny jeszcze przed nimi. Nie podała natomiast potwierdzonego harmonogramu kolejnych pokazów fajerwerków nad miastem.
Wyjaśnienie piątkowych rozbłysków jest więc znacznie prostsze niż przypuszczenia, które pojawiały się w internecie. Za kolorowymi światłami i hukiem stała grupa kibiców świętująca 115 lat istnienia swojego klubu. Dla jednych był to widowiskowy pokaz nad stolicą, dla innych powód do niepokoju, szczególnie gdy obserwowali go z daleka i nie wiedzieli, co dzieje się przy Konwiktorskiej. Dopiero komunikat Polonii pozwolił powiązać nagrania z konkretnym wydarzeniem. A dla sympatyków Czarnych Koszul najważniejsza data dopiero nadejdzie – 19 listopada klub oficjalnie skończy 115 lat, a 2 dni później będzie świętował z kibicami na stadionie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.