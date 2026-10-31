Nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym! Policja ujawnia, co wydarzyło się o 2:30. Cztery osoby zatrzymane
Komenda Stołeczna Policji opublikowała szczegółowe oświadczenie dotyczące działań funkcjonariuszy podczas napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Policja potwierdziła zatrzymanie czterech osób oraz ujawniła, że około godziny 2:30 w nocy funkcjonariusze weszli do budynku TK na polecenie prokuratora. Mundurowi zapewniają, że nie używali pałek ani ręcznych miotaczy gazu. To ważny komunikat w obliczu narastającego sporu o wydarzenia przed siedzibą Trybunału.
Policja zabrała głos po nocnych wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym
Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie wywołuje ogromne emocje. W związku z wydarzeniami w rejonie siedziby TK Komenda Stołeczna Policji przedstawiła oficjalne stanowisko dotyczące działań funkcjonariuszy.
Z komunikatu wynika, że policjanci zabezpieczali zarówno teren przylegający do Trybunału, jak i bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku oraz uczestników zgromadzenia przed jego siedzibą.
Mundurowi podkreślają, że ich zadaniem była ochrona porządku publicznego, mienia i bezpieczeństwa obywateli.
Według policji sytuacja była dynamiczna i wymagała od funkcjonariuszy zachowania szczególnego opanowania.
Cztery osoby zatrzymane. Trzy przeskoczyły przez ogrodzenie
Jedną z najważniejszych informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji jest liczba zatrzymanych.
Podczas opisywanych działań zatrzymano łącznie cztery osoby.
Jak poinformowali funkcjonariusze, trzy osoby dostały się na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie.
W ich przypadku prowadzone są czynności procesowe w kierunku artykułu 193 Kodeksu karnego.
Przepis ten dotyczy naruszenia miru domowego, w tym nieuprawnionego wdarcia się do określonych pomieszczeń lub na ogrodzony teren.
Czwarta osoba została zatrzymana w związku ze znieważeniem funkcjonariusza Policji.
Policja nie podała w przytoczonym komunikacie danych osobowych zatrzymanych ani szczegółowych okoliczności każdego z zatrzymań.
Działania policjantów podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego
Policjanci i policjantki zabezpieczający rejon przyległy do siedziby Trybunału Konstytucyjnego realizowali ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zgromadzonym przed nim, a także ochroną porządku publicznego i mienia.
Z uwagi na przebieg zgromadzenia i towarzyszące temu ogromne emocje społeczne, funkcjonariusze musieli się wykazać opanowaniem, odpornością na presję i umiejętnością właściwego reagowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Policjanci i policjantki zachowali spokój i profesjonalizm, respektując prawo uczestników zgromadzenia do wyrażania swoich poglądów. Wzywali do przestrzegania prawa i zachowania pokojowego charakteru zgromadzenia. Wszystkie działania prowadzili z poszanowaniem godności i praw każdego człowieka.
W trakcie działań nie używano środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek czy ręcznych miotaczy gazu.
Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na łamanie prawa.
Zatrzymano łącznie cztery osoby. Trzy z nich wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie. W tych przypadkach czynności procesowe prowadzone są w kierunku art. 193 Kodeksu karnego. Czwarta osoba została zatrzymana w związku ze znieważeniem funkcjonariusza Policji.
Działania policjantów skupiały się na zabezpieczeniu terenu wokół Trybunału Konstytucyjnego, niemniej około godziny 2:30 w nocy będący na miejscu prokurator wydał polecenie funkcjonariuszom, by podjęli czynności polegające na wylegitymowaniu wskazanych osób przebywających w budynku. Po ustaleniu ich tożsamości osoby te bez interwencji funkcjonariuszy same opuściły siedzibę Trybunału. To były jedyne działania Policji podjęte wewnątrz Trybunału i na wyraźne polecenie uprawnionego organu.
Rola funkcjonariuszy Policji ograniczyła się do wykonania tej dyspozycji.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 31, 2026
Co wydarzyło się o 2:30 w nocy? Policja ujawnia polecenie prokuratora
Szczególnie istotna część oświadczenia dotyczy działań podjętych wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że około godziny 2:30 w nocy obecny na miejscu prokurator polecił funkcjonariuszom wylegitymowanie wskazanych osób przebywających w siedzibie TK.
Policjanci mieli wykonać tę dyspozycję, ustalając tożsamość wskazanych osób.
Według policyjnego komunikatu po zakończeniu legitymowania osoby te samodzielnie opuściły budynek.
Nie była potrzebna dalsza interwencja funkcjonariuszy w celu wyprowadzenia ich z siedziby Trybunału.
Policja zaznacza, że były to jedyne czynności przeprowadzone przez mundurowych wewnątrz TK.
Policja stanowczo zaprzecza użyciu pałek i gazu
W komunikacie znalazło się również jednoznaczne stanowisko dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego.
„W trakcie działań nie używano środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek czy ręcznych miotaczy gazu” – przekazała Komenda Stołeczna Policji.
Funkcjonariusze podkreślili, że mimo silnych emocji społecznych respektowali prawo uczestników zgromadzenia do wyrażania poglądów.
Według policji mundurowi wzywali uczestników do przestrzegania prawa oraz zachowania pokojowego charakteru zgromadzenia.
Jednocześnie zaznaczono, że poszanowanie prawa do protestu nie oznacza przyzwolenia na działania sprzeczne z prawem.
Policja: działaliśmy na polecenie uprawnionego organu
W swoim oświadczeniu Komenda Stołeczna Policji szczególnie podkreśliła zakres działań funkcjonariuszy wewnątrz budynku Trybunału.
Według przedstawionej relacji policjanci nie podejmowali tam samodzielnych działań, lecz wykonali konkretne polecenie prokuratora.
„Rola funkcjonariuszy Policji ograniczyła się do wykonania tej dyspozycji” – podkreślono w komunikacie.
To istotne wyjaśnienie w kontekście publicznego sporu dotyczącego przebiegu nocnych wydarzeń oraz roli poszczególnych służb i instytucji państwowych.
Policyjny komunikat przedstawia stanowisko formacji dotyczące jej własnych działań. Nie rozstrzyga natomiast wszystkich kwestii prawnych związanych z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Narastający konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego
Oświadczenie policji pojawiło się w atmosferze poważnego napięcia politycznego.
Prezydent Karol Nawrocki w swoim sobotnim wystąpieniu ocenił, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego oraz siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa.
Zapowiedział również pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych.
Komunikat Komendy Stołecznej Policji przedstawia szczegółowy opis działań funkcjonariuszy, w tym okoliczności wejścia do budynku TK na polecenie prokuratora.
Obie relacje należy rozróżnić: stanowisko prezydenta zawiera ocenę polityczną i prawną wydarzeń, natomiast policja opisuje czynności podjęte przez swoich funkcjonariuszy.
Pełne wyjaśnienie sytuacji wymaga ustalenia wszystkich okoliczności i podstaw prawnych działań podejmowanych przez poszczególne instytucje.
Co wiadomo po komunikacie policji?
Z oficjalnego stanowiska Komendy Stołecznej Policji wynika pięć najważniejszych informacji:
- Zatrzymano cztery osoby.
- Trzy osoby miały przedostać się na teren Trybunału przez ogrodzenie.
- Jedną osobę zatrzymano w związku ze znieważeniem policjanta.
- Około godziny 2:30 funkcjonariusze wylegitymowali wskazane osoby wewnątrz TK na polecenie prokuratora.
- Według policji nie używano pałek ani ręcznych miotaczy gazu.
Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że jej działania wewnątrz Trybunału ograniczyły się do wykonania polecenia prokuratora.
To kolejny ważny komunikat dotyczący wydarzeń, które wywołały poważny spór polityczny i prawny w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.