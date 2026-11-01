Lidl szykuje wielkie promocje od poniedziałku! Jeden produkt za grosz, drugi gratis. Klienci ruszą na zakupy
Od poniedziałku, 2 listopada, Lidl uruchamia kolejną falę promocji na produkty spożywcze. Wśród okazji znalazły się świeże warzywa i owoce, mleko oraz tradycyjne polskie przysmaki. Niektóre produkty będzie można kupić nawet o połowę taniej, a przy zakupie innych drugi artykuł otrzymamy gratis lub za symboliczną złotówkę.
Nowa oferta Lidla może szczególnie zainteresować osoby, które planują uzupełnienie zapasów po świątecznym weekendzie. Sieć zapowiada codzienne dostawy świeżych warzyw i owoców, a także specjalne rabaty dla użytkowników aplikacji Lidl Plus.
Promocje obejmują zarówno produkty codziennego użytku, jak i artykuły z regionalnej oferty.
Lidl rozdaje drugą sztukę gratis. Promocja na kaki
Jedną z najciekawszych ofert jest promocja na owoce kaki, nazywane również persymoną.
Od poniedziałku, 2 listopada, do środy, 4 listopada, obowiązywać będzie promocja 1+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch owoców kaki za jeden nie trzeba będzie płacić.
Aby skorzystać z promocji, należy aktywować odpowiedni kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus przy kasie.
Kaki to owoc ceniony za słodki smak. Można spożywać go na surowo, dodawać do sałatek, deserów i śniadaniowych owsianek.
Ogórek zielony za 2,39 zł. Obniżka aż o 40 procent
Kolejna oferta dotyczy zielonych ogórków.
Od 2 do 4 listopada Lidl obniży ich cenę o 40 procent.
Za kilogram ogórków? Nie – promocja dotyczy jednej sztuki. Cena spadnie z 3,99 zł do 2,39 zł za sztukę.
To ważna informacja dla kupujących, ponieważ cena prezentowana w gazetce nie odnosi się do kilograma produktu.
Również w tym przypadku konieczna jest aktywacja kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus.
Mleko za 1,99 zł. Trzeba spełnić jeden warunek
Lidl przygotował także promocję na mleko UHT 3,2 proc. marki Mlekovita, pochodzące z Polski.
Oferta dotyczy opakowań o pojemności jednego litra.
Od poniedziałku, 2 listopada, do soboty, 7 listopada, drugi produkt będzie tańszy o 50 procent.
Cena promocyjna wskazana w gazetce wynosi 1,99 zł za drugi litr mleka, podczas gdy cena regularna to 3,99 zł.
Aby uzyskać rabat, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i kupić dwa opakowania produktu.
To okazja przede wszystkim dla rodzin, które regularnie wykorzystują mleko do przygotowywania śniadań, naleśników, wypieków i innych potraw.
Rogale świętomarcińskie za 3,99 zł. Cena spadnie o 46 procent
W nowej ofercie znalazły się również rogale świętomarcińskie o masie 200 gramów.
Od 2 do 4 listopada ich cena spadnie z 7,49 zł do 3,99 zł za sztukę.
To obniżka o 46 procent, a promocja wymaga aktywacji kuponu w Lidl Plus.
Rogale świętomarcińskie to tradycyjny wypiek kojarzony przede wszystkim z Wielkopolską i obchodami dnia św. Marcina, przypadającego 11 listopada.
Wypieki są znane z charakterystycznego nadzienia, w którym ważną rolę odgrywa biały mak.
Produkty regionalne również taniej. Lidl obniża ceny o 20 procent
Sieć zapowiada także dodatkową promocję na produkty oznaczone jako Regionalne Szlaki oraz Regionalne Polskie Smaki.
Posiadacze aplikacji Lidl Plus mogą otrzymać 20 procent rabatu na objęte akcją artykuły.
Oferta obejmuje wybrane produkty regionalne, a szczegółowe zasady promocji i jej ograniczenia należy sprawdzić w aplikacji oraz regulaminie akcji.
To propozycja dla klientów poszukujących tradycyjnych polskich produktów spożywczych.
Co to oznacza dla klientów?
Nowa oferta Lidla rozpocznie się w poniedziałek, 2 listopada. Część promocji potrwa tylko do środy, 4 listopada, a inne będą dostępne do soboty, 7 listopada.
Przed zakupami warto sprawdzić ważność kuponów, limity oraz warunki poszczególnych promocji. Większość opisanych rabatów wymaga aktywnej aplikacji Lidl Plus.
Największe obniżki dotyczą wybranych produktów spożywczych, a część ofert pozwala otrzymać drugi produkt gratis lub ze znacznym rabatem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.