Listy grozy lądują w skrzynkach. Miliony Polaków boją się otworzyć kopertę
Sezon grzewczy dawno się skończył, kaloryfery stygną od tygodni, a do skrzynek dopiero teraz trafiają koperty, których wszyscy się obawiają. To roczne rozliczenia ciepła. I dla wielu gospodarstw są to pierwsze takie pisma od czasu, gdy zniknęła osłona, która przez trzy lata trzymała rachunki w ryzach. Wynik bywa brutalny.
Dlaczego najgorsze pisma przychodzą dopiero teraz, po sezonie
Wielu mieszkańców bloków łudziło się, że skoro grzejniki są zimne, temat ogrzewania mają z głowy do jesieni. To pomyłka. Rozliczenie roczne to nie to samo co sezon grzewczy. Sezon to okres, w którym ciepło faktycznie płynie do kaloryferów. Rozliczenie to zamknięcie 12-miesięcznego cyklu księgowego, które potrafi przyjść nawet kilka miesięcy po wyłączeniu ogrzewania.
Dlaczego z opóźnieniem? Bo zarządca, wspólnota albo spółdzielnia muszą poczekać na komplet faktur od dostawcy ciepła, na odczyty z ciepłomierzy i podzielników, a potem rozdzielić koszty na poszczególne lokale według regulaminu rozliczeń. Stąd właśnie kumulacja kopert późną wiosną. Tegoroczne pisma są jednak wyjątkowe z innego powodu: obejmują pierwszy pełny okres, w którym ceny ciepła naliczano już według rynkowych, niemrożonych stawek.
Skąd bierze się dopłata, której nikt się nie spodziewał
Mechanizm, który teraz boli, jest prosty. Przez cały rok płacisz zaliczki na poczet ogrzewania – stałe, comiesięczne kwoty ustalone przez zarządcę. Po zamknięciu okresu administrator porównuje sumę Twoich zaliczek z rzeczywistym kosztem ciepła przypadającym na Twój lokal. Jeśli zaliczki były wyższe niż koszt, dostajesz zwrot. Jeśli niższe – musisz dopłacić różnicę.
Problem polega na tym, że zaliczki na ostatni okres ustalano często jeszcze pod stare, osłonięte ceny, a faktyczne koszty po połowie 2025 roku poszły mocno w górę. Powstała luka, którą rozliczenie właśnie domyka jedną kwotą do zapłaty. Do tego dochodzą czynniki, na które lokator nie ma wpływu: koszty stałe budynku, straty ciepła w częściach wspólnych, położenie mieszkania (lokale narożne i szczytowe płacą więcej) oraz metoda podziału kosztów zapisana w wewnętrznym regulaminie.
Koniec mrożenia: stawki w górę o kilkadziesiąt procent
Tarcza, która łagodziła podwyżki, przestała działać 30 czerwca 2025 r. Wcześniej rządowy mechanizm maksymalnej ceny ciepła ograniczał wzrost rachunków objętych ochroną odbiorców. Od 1 lipca 2025 r. ciepło systemowe jest rozliczane już według rzeczywistych taryf zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Efekt widać w liczbach. Nowe taryfy w wielu systemach podniosły stawki o około 30 proc., a w skrajnych przypadkach mowa o wzrostach rzędu 80-90 proc. Dla ogrzewania gazowego skala też jest odczuwalna: ogrzanie domu o powierzchni 150 m2 gazem ziemnym kosztowało w 2023 r. około 5000 zł rocznie, w 2024 r. już około 5600 zł, a na sezon 2025/2026 szacuje się nawet 6000 zł. To dlatego pojedyncze rozliczenie potrafi opiewać na dopłatę liczoną w setkach, a czasem tysiącach złotych.
Co napędza rachunki: emisje, taryfy i koniec osłon
Za podwyżkami stoi kilka nakładających się przyczyn. Po pierwsze, nowe taryfy dystrybucyjne URE, które podnoszą stawki za sam przesył ciepła. Po drugie, rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, którymi obciążane są elektrociepłownie i które przerzucane są na odbiorców. Po trzecie, wygaśnięcie rządowej tarczy, która wcześniej sztucznie tłumiła wzrosty.
Na horyzoncie jest kolejna fala. System handlu emisjami dla budynków i transportu, ETS 2, ma zacząć obejmować ogrzewanie budynków od 2027 r. Oznacza to, że dzisiejsze rozliczenia, choć dotkliwe, nie są szczytem – presja na ceny ciepła w nadchodzących latach raczej nie zelżeje.
Warszawa: największa sieć ciepłownicza w Unii i blokowiska bez wyjścia
W stolicy temat uderza ze szczególną siłą, bo to miasto bloków podłączonych do sieci. Warszawska sieć ciepłownicza jest największą w całej Unii Europejskiej i liczy ponad 1700 km – ciągnie się pod ulicami od początku lat 50. XX wieku. Ciepło systemowe jest tu zdecydowanie najpowszechniejszym sposobem ogrzewania budynków wielorodzinnych, znacznie częstszym niż indywidualne piece gazowe czy ogrzewanie elektryczne.
To ma konkretną konsekwencję dla mieszkańców. W bloku nie da się „przykręcić” kosztu tak jak w domu jednorodzinnym, gdzie właściciel sam decyduje o piecu i może go wymienić. Lokator mieszkania w bloku jest związany decyzją całego budynku i taryfą dostawcy – rozliczenie przychodzi gotowe, bez pola do negocjacji. Skala zjawiska jest ogólnopolska: według danych GUS ciepło systemowe ogrzewa 52,2 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a w dużych miastach takich jak Warszawa ten udział jest jeszcze wyższy. To dlatego „listy grozy” to przede wszystkim problem mieszkańców miejskich blokowisk, a nie przedmieść.
Bon ciepłowniczy: realna tarcza, jeśli zmieścisz się w progu
Państwo zostawiło jedno koło ratunkowe dla najbardziej obciążonych. To bon ciepłowniczy – dopłata do rachunków za ciepło systemowe, wprowadzona ustawą podpisaną 26 września 2025 r. Skierowano go do gospodarstw, w których cena ciepła jest wysoka, a dochód mieści się w ustawowym progu. Według szacunków rządu wsparcie ma objąć około 400 tysięcy gospodarstw domowych.
Kluczowe są trzy warunki. Cena ciepła w Twoim systemie musi przekraczać 170 zł za gigadżul netto. Dochód nie może przekraczać 3272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Działa też zasada „złotówka za złotówkę” – po przekroczeniu progu bon nie przepada od razu, tylko jest pomniejszany, a minimalna wypłata to 20 zł.
|Element bonu ciepłowniczego
|Druga połowa 2025
|Cały 2026 rok
|Wysokość dopłaty
|od 500 zł do 1750 zł
|od 1000 zł do 3500 zł
|Próg dochodu (1 osoba)
|3272,69 zł netto/mies.
|3272,69 zł netto/mies.
|Próg dochodu (na osobę w rodzinie)
|2454,52 zł netto/mies.
|2454,52 zł netto/mies.
|Warunek ceny ciepła
|powyżej 170 zł/GJ netto
|powyżej 170 zł/GJ netto
Co to oznacza dla Ciebie? Nie wrzucaj koperty do szuflady, tylko ją sprawdź
Rozliczenie to dokument, który można i warto zweryfikować, a w razie potrzeby zareagować. Zrób po kolei:
1. Otwórz pismo i sprawdź termin dopłaty. Na rozliczeniu jest data, do której trzeba wpłacić różnicę. Zignorowanie jej to ryzyko odsetek i wezwań – od dopłaty nie da się uciec, ale można uniknąć dodatkowych kosztów.
2. Porównaj odczyty z licznika z danymi na dokumencie. Zweryfikuj wskazania ciepłomierza lub podzielników, sumę wpłaconych zaliczek oraz współczynniki korekcyjne dla swojego lokalu. Pomyłki w odczytach się zdarzają.
3. Masz wątpliwości? Zażądaj wyjaśnień od zarządcy. Masz prawo poprosić wspólnotę, spółdzielnię lub administratora o pokazanie sposobu naliczenia kosztów i regulaminu rozliczeń. Metoda podziału musi wynikać z regulaminu, a nie z domysłów.
4. Sprawdź, czy łapiesz się na bon ciepłowniczy. Jeśli cena ciepła w Twoim budynku przekracza 170 zł/GJ netto, a dochód mieści się w progu (3272,69 zł na osobę samotną, 2454,52 zł na osobę w rodzinie), złóż wniosek. Dopłata w 2026 r. sięga 3500 zł. Wniosek o wsparcie na 2026 rok składa się latem – pilnuj ogłoszeń gminy o terminie.
5. Odłóż na następny sezon już teraz. Skoro zaliczki bywały zaniżone, poproś zarządcę o ich urealnienie, żeby za rok nie dostać kolejnej dużej dopłaty. Lepiej rozłożyć koszt na 12 rat niż dostać jeden cios.
6. Zainwestuj w to, na co masz wpływ. W mieszkaniu pomaga uszczelnienie okien, termostaty na grzejnikach i nieprzykrywanie kaloryferów meblami. Właściciele domów mogą sięgnąć po dopłaty z programu „Czyste Powietrze” i ulgę termomodernizacyjną w PIT.
