Listy grozy z urzędów skarbowych masowo trafiają do Polaków. Do zapłaty nawet 17 tys. zł
Urząd skarbowy może zażądać zwrotu kwoty, która miała być zwolniona z podatku – w najgorszym przypadku to nawet 16 960 zł. Dla setek podatników to oznacza konieczność dopłaty ogromnej kwoty.
Ulga termomodernizacyjna – ile można było zaoszczędzić?
Ulga termomodernizacyjna to jedno z najpopularniejszych odliczeń w zeznaniu PIT. Przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na poprawę efektywności energetycznej budynku. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł i obejmuje wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Wysokość faktycznej oszczędności zależy od formy opodatkowania. Dla podatników rozliczających się według skali podatkowej możliwe było zaoszczędzenie:
- 6360 zł przy pierwszym progu podatkowym (12%) i pełnym odliczeniu 53 000 zł
- nawet 16 960 zł przy drugim progu podatkowym (32%) i pełnym odliczeniu 53 000 zł
Małżonkowie prowadzący przedsięwzięcie wspólnie mogli zaoszczędzić łącznie nawet 33 920 zł, ponieważ każdy z nich mógł odliczyć do 53 000 zł wydatków.
Co się zmieniło od 1 stycznia 2025 roku?
Minister Inwestycji i Rozwoju doprecyzował wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną. Zmieniono zapis dotyczący pompy ciepła z „pompa ciepła wraz z osprzętem” na „pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”.
Ta zmiana miała jednoznacznie wykluczyć klimatyzatory z funkcją grzania z możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ministerstwo Finansów wyraźnie potwierdziło to stanowisko, publikując na swojej stronie odpowiedź: „Wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tym samym nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej”.
Dlaczego fiskus nie poprzestał na doprecyzowaniu przepisów?
Mimo że od stycznia 2025 roku zasady są już jasne, Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że trzeba cofnąć się w czasie i zweryfikować wcześniejsze interpretacje. We wrześniu 2025 roku rozpoczęła się masowa zmiana interpretacji indywidualnych wydanych w 2021 roku przez dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej.
W swoich decyzjach Szef KAS stwierdza, że nawet przed zmianą rozporządzenia, czyli przed 1 stycznia 2025 roku, wydatki na klimatyzację z funkcją grzania nie kwalifikowały się do ulgi. Argumentacja jest prosta: rozporządzenie z 21 grudnia 2018 roku zawierało zamkniętą listę wydatków, a klimatyzatory nigdy nie znalazły się na tej liście. We wrześniu 2025 Szef KAS wydał już kilka decyzji zmieniających wcześniejsze interpretacje.
Kto będzie musiał zwrócić pieniądze fiskusowi?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i zależy od bardzo konkretnej daty: kiedy podatnik zastosował ulgę w stosunku do momentu, w którym otrzymał interpretację indywidualną.
Jeśli podatnik najpierw skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej (odliczył wydatki w zeznaniu PIT), a dopiero potem otrzymał interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzającą prawidłowość jego działania – urząd skarbowy będzie mógł żądać zwrotu ulgi, czyli dopłaty podatku. W takim przypadku interpretacja indywidualna chroni wyłącznie przed zapłatą odsetek i przed odpowiedzialnością karno-skarbową.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy podatnik otrzymał korzystną interpretację przed zastosowaniem ulgi. Jeśli na podstawie tej interpretacji dokonał odliczenia, a następnie Szef KAS zmienił interpretację – organ podatkowy nie może żądać zwrotu pieniędzy. W tym przypadku podatnik jest w pełni chroniony: nie musi zapłacić ani podatku, ani odsetek, ani nie grozi mu odpowiedzialność karno-skarbowa.
Co powinni zrobić podatnicy, którzy otrzymali decyzję o zmianie interpretacji?
Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić daty. Kluczowe jest ustalenie:
- kiedy została doręczona interpretacja indywidualna
- kiedy złożono zeznanie PIT, w którym zastosowano ulgę termomodernizacyjną
- czy ulga została zastosowana przed czy po otrzymaniu interpretacji
Jeśli interpretacja została doręczona przed zastosowaniem ulgi, podatnik ma mocną podstawę do obrony swojego stanowiska. W przypadku wątpliwości warto skonsultować sprawę z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym. Możliwe jest również odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Czy to koniec problemów z ulgą termomodernizacyjną?
Opisana sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne mogą być niejednoznaczne przepisy podatkowe. Setki podatników działało w zaufaniu do państwa, otrzymywało korzystne interpretacje i rozliczało się zgodnie z nimi. Teraz okazuje się, że mogą być zobowiązani do zwrotu tysięcy złotych.
Od 1 stycznia 2025 roku sytuacja jest już jasna – klimatyzatory z funkcją grzania definitywnie nie kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej. Nowe przepisy wykluczają wszelkie wątpliwości. Problem dotyczy jednak przeszłości i tych, którzy zainwestowali w klimatyzację w zaufaniu do wcześniejszych interpretacji organów podatkowych.
Dla przyszłych inwestorów oznacza to jedno: przed skorzystaniem z ulgi warto bardzo dokładnie sprawdzić, czy planowana inwestycja znajduje się w zamkniętym katalogu wydatków kwalifikowanych. A jeśli są jakiekolwiek wątpliwości – lepiej najpierw wystąpić o interpretację indywidualną, a dopiero po jej otrzymaniu przystąpić do realizacji przedsięwzięcia i późniejszego odliczenia wydatków.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.