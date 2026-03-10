Listy grozy ze spółdzielni już w skrzynkach. Mieszkańcy wyjmują i nie dowierzają własnym oczom
Luty i marzec to dla milionów Polaków mieszkających w blokach czas rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon 2024/2025. Potocznie zwany „trzynastym czynszem” – bo przychodzi jak trzynasta pensja: niespodziewanie i boleśnie. W tym roku dopłaty sięgają u wielu lokatorów kilku tysięcy złotych, mimo że przez cały sezon grzewczy trzymali kaloryfery zakręcone. Skąd biorą się te kwoty i dlaczego oszczędzanie na cieple niekoniecznie oznacza niższy rachunek?
Połowę płacisz niezależnie od tego, czy grzejesz
System rozliczania ciepła w polskich blokach składa się z 2 części. Pierwsza to koszty zmienne – rozliczane według wskazań podzielników zamontowanych na grzejnikach. Druga to koszty stałe – naliczane od metrów kwadratowych mieszkania, niezależnie od tego, ile ciepła faktycznie zużyłeś. Płacisz za nie dlatego, że rury w bloku są ogrzane, ciepło przesyłane jest do budynku, a klatki schodowe, suszarnie i piwnice muszą być utrzymane w odpowiedniej temperaturze – nawet jeśli twój grzejnik był przez cały sezon wyłączony.
Jeszcze kilka lat temu proporcja wyglądała korzystniej dla oszczędzających: 30% kosztów stałych, 70% według podzielników. Dziś w większości bloków jest to już 50 do 50, a nierzadko 60% kosztów stałych i tylko 40% według rzeczywistego zużycia. Oznacza to, że nawet całkowite wyłączenie ogrzewania eliminuje co najwyżej połowę rachunku – reszta i tak zostaje do zapłaty.
Podzielniki działają jak naczynia połączone – i to twój problem
Drugi mechanizm, który zaskakuje lokatorów, to sposób wyliczania wartości jednostki podzielnikowej. Spółdzielnia sumuje na koniec sezonu wszystkie jednostki ze wszystkich mieszkań w bloku i dzieli całkowity koszt ciepła przez tę sumę. Jeśli w danym roku sąsiedzi masowo oszczędzali i łączna liczba jednostek w bloku znacząco spadła, wartość każdej jednostki rośnie. Możesz zużyć mniej ciepła niż rok temu i zapłacić więcej – bo cena jednej jednostki jest wyższa.
To efekt naczyń połączonych: oszczędności jednych mieszkańców obciążają innych. Im więcej lokatorów zakręca grzejniki, tym drożej wychodzi każda zużyta jednostka u tych, którzy grzeją normalnie. I odwrotnie – w bloku, gdzie wszyscy grzeją intensywnie, wartość jednostki jest niska.
Narożnik na ostatnim piętrze, czyli kara za złą lokalizację
Najboleśniej system uderza w mieszkańców lokali narożnych oraz na najwyższych kondygnacjach. Te mieszkania mają więcej ścian zewnętrznych – przez które ucieka ciepło – a zimą często potrzebują 2-3 razy więcej energii niż mieszkanie w środku bryły bloku, otoczone ze wszystkich stron ciepłymi ścianami sąsiadów. Lokale wewnętrzne płacą znacznie poniżej swojego rzeczywistego kosztu energetycznego, lokale narożne i szczytowe – znacznie powyżej.
Efekt jest paradoksalny: lokator z mieszkania narożnego, który przez cały sezon grzał oszczędnie, może dostać wyższy rachunek niż jego sąsiad z lokalu wewnętrznego, który grzał bez ograniczeń. System podzielnikowy, który miał nagradzać oszczędzanie, w praktyce premiuje szczęśliwe położenie w budynku.
Do tego ceny ciepła wzrosły, a mrożenie cen wygasło
Na wszystko to nakładają się wyższe ceny ciepła systemowego w sezonie 2024/2025. Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła wygasł z końcem czerwca 2025 r. – po jego wycofaniu część ciepłowni podniosła taryfy. W wielu miastach cena przekroczyła 200 zł za gigadżul, a w niektórych sięgnęła ponad 230 zł/GJ. To bezpośrednio odbija się na rozliczeniach końcowych, które trafiają teraz do skrzynek lokatorów.
Warto przy tym pamiętać, że tzw. pasożytnictwo cieplne – czyli wyłączanie ogrzewania i dogrzewanie się ciepłem przenikającym od sąsiadów przez ściany i stropy – jest realnym zjawiskiem i wprost przekłada się na wyższe rachunki tych, którzy grzeją normalnie. Mechanizm podzielnikowy tego nie eliminuje, bo zakręcony grzejnik nie rejestruje jednostek, ale ciepło i tak przenika do lokalu z sąsiednich mieszkań.
Dopłata przyszła – co teraz zrobić
Pierwsza rzecz: złóż wniosek o rozłożenie dopłaty na raty – najlepiej tego samego dnia, gdy otworzysz kopertę, zanim spółdzielnia naliczy odsetki. Większość spółdzielni i zarządców zgadza się na 6, 12, a czasem 18 rat. Zamiast jednorazowej wpłaty 3600 zł płacisz 300 zł miesięcznie przez rok – wciąż dotkliwe, ale znacznie łatwiejsze do udźwignięcia.
Druga sprawa to weryfikacja samego rozliczenia. Masz prawo do wglądu we wszystkie dokumenty: faktur od dostawcy ciepła, szczegółowych wyliczeń, regulaminu rozliczeń. Warto sprawdzić kilka konkretnych rzeczy. Od 2016 roku spółdzielnia ma obowiązek rozliczać ogrzewanie i ciepłą wodę odrębnie dla każdego bloku – jeśli tego nie robi, rozliczenie może być kwestionowane. Od tego samego roku zabronione jest też wliczanie kosztów podgrzewania wody użytkowej w koszty ogrzewania. Warto też sprawdzić, czy proporcja kosztów stałych do zmiennych jest zgodna z regulaminem twojej spółdzielni.
Jeśli mieszkasz w lokalu narożnym lub na ostatnim piętrze i co roku dostajesz dopłaty znacznie wyższe niż sąsiedzi ze środka klatki, masz prawo wystąpić o zmianę metody rozliczenia. Prawo energetyczne dopuszcza alternatywę dla podzielników – rozliczenie według powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu. W przypadku mieszkań o niekorzystnym położeniu to rozwiązanie bywa bardziej sprawiedliwe.
Od 2027 roku zdalny odczyt i minimalna opłata – spółdzielnie muszą się dostosować
Obecny system – z jego niedoskonałościami – ma być częściowo przebudowany. Zgodnie z art. 45a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zmienionym nowelizacją z 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 868), do 1 stycznia 2027 r. właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych muszą zastąpić wszystkie stare podzielniki i ciepłomierze urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu – o ile jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne. W budynkach, gdzie ocena wykaże brak takiej możliwości, obowiązek nie obowiązuje.
W praktyce oznacza to koniec z wizytami inkasenta, który chodził po mieszkaniach i ręcznie spisywał wskazania liczników. Zdalny odczyt pozwoli spółdzielni weryfikować dane samodzielnie, bez udziału lokatora. Dziś szacuje się, że zdalny odczyt ma już ok. 1/3 gospodarstw domowych w Polsce – reszta budynków musi wymianę przeprowadzić do końca 2026 roku. Za brak dostosowania grozi grzywna do 10 tys. zł lub ograniczenie wolności.
Jednocześnie od 1 stycznia 2027 r. wejdzie w życie przepis o minimalnej opłacie za ciepło – każdy lokator, niezależnie od ustawień własnych grzejników, będzie musiał ponieść co najmniej 15% kosztów zmiennych ogrzewania. To odpowiedź ustawodawcy na zjawisko pasożytnictwa cieplnego – wyłączania ogrzewania i bezpłatnego dogrzewania się ciepłem przenikającym przez ściany od sąsiadów. Dopóki jednak stare urządzenia działają, stare zasady obowiązują – obecne rozliczenia za sezon 2024/2025 przeprowadzane są jeszcze w oparciu o dotychczasowe regulaminy spółdzielni.
Bon ciepłowniczy – nawet 3500 zł, ale dopiero od lipca 2026
Dla lokatorów o niskich dochodach rząd wprowadził bon ciepłowniczy – jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Przysługuje gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego, których cena ciepła przekracza 170 zł/GJ netto, i które spełniają kryterium dochodowe: do 3272,69 zł netto miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego lub do 2454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Działa zasada „złotówka za złotówkę” – przekroczenie progu nie odbiera świadczenia, tylko proporcjonalnie je obniża.
Za 2026 rok kwoty bonu wynoszą od 1000 zł do 3500 zł w zależności od poziomu ceny ciepła w taryfie. Wnioski za 2026 rok można składać wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. – jeden dzień spóźnienia oznacza utratę świadczenia. Wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania: osobiście, pocztą lub elektronicznie przez ePUAP albo aplikację mObywatel. Do wniosku w większości przypadków potrzebne jest zaświadczenie od spółdzielni lub zarządcy potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego i wysokość ceny netto. Uwaga: termin składania wniosków za II połowę 2025 roku (3 listopada – 15 grudnia 2025) już upłynął – możliwe jest tylko ubieganie się o bon za 2026 rok.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja spółdzielnia stosuje prawidłowe metody rozliczania ciepła, lub masz wątpliwości co do zasadności wystawionej dopłaty, możesz zwrócić się do Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl) lub skontaktować się z Rzecznikiem Energetyki działającym przy Prezesie URE. Warto też sprawdzić stronę swojego urzędu gminy pod kątem ewentualnych komunikatów o bonie ciepłowniczym na 2026 rok – gminy mają obowiązek opublikować stosowną informację do 20 czerwca 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.