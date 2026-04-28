Listy od urzędów już docierają do Polaków. Gigantyczna kara za to, że ktoś nie wiedział. Kary sięgają miliona złotych
Polacy nawet nie wiedzą, że mogą zapłacić do miliona złotych kary za to, co rośnie w przyblokowym ogródku, ROD czy na działce. To, co kwitnie i ładnie pachnie czy wygląda, nie zawsze jest legalne. Nawet, jeżeli samo się wysiało i tak możesz za to odpowiadać. Kary są niezwykle surowe, a kontrole trwają.
Raport NIK opublikowany w maju 2025 r. był bezlitosny: organy administracji publicznej przez lata ignorowały problem gatunków inwazyjnych, a dla 298 z 468 skontrolowanych rezerwatów przyrody – 64 proc. – nie opracowano żadnego planu ochrony. Efekt: gminy muszą teraz nadrabiać wieloletnie zaległości, a właściciele działek płacą za ten chaos cenę. W lipcu 2025 r. Komisja Europejska dorzuciła do unijnej listy kolejne 26 gatunków inwazyjnych – lista liczy dziś 88 pozycji. Roślina, którą kupiłeś w markecie dwa lata temu jako ozdobę tarasu, może być już zakazana. Za jej uprawę grozi administracyjna kara do 1 000 000 złotych.
Skąd ten problem: 19,5 mln złotych wydane bez efektu i 246 nieznanych stanowisk IGO
Polska walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi (IGO) ma długą historię niepowodzeń instytucjonalnych. W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na projekt opracowania zasad kontroli i zwalczania IGO. Wartość: 19,5 mln złotych. Wyniki – według NIK – niewspółmierne do kosztów. GDOŚ nie prowadził rzetelnie rejestru IGO, a na końcowej liście gatunków stwarzających zagrożenie dla Polski zabrakło 21 gatunków ocenianych przez naukowców jako średnio lub bardzo inwazyjne.
Efekty widać w terenie. W ramach kontroli NIK biegli przeprowadzili w skontrolowanych gminach własne rozpoznanie. Wynik: 246 niezidentyfikowanych wcześniej stanowisk roślin inwazyjnych, o których gminy nie miały pojęcia. Przy 6 z nich biegli stwierdzili stanowiska barszczu Sosnowskiego – rośliny wywołującej rozległe oparzenia – zlokalizowane w pobliżu szkoły, zabudowy mieszkalnej, dróg i chodników. Żadna ze 12 skontrolowanych gmin nie prowadziła kompleksowego rozpoznania gatunków inwazyjnych na swoim terenie. W całej UE IGO generują straty szacowane przez Komisję Europejską na 12 mld euro rocznie.
Lista zakazanych roślin: co jest w ogródkach Polaków
Unijna lista gatunków stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej, regulowana rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1143/2014, obejmuje dziś 88 gatunków. Polska lista krajowa wymienia 119 gatunków stwarzających zagrożenie, z czego 31 dotyczy bezpośrednio Polski. Część z nich jest powszechnie obecna w polskich ogródkach, bo przez lata były sprzedawane w sklepach ogrodniczych jako rośliny ozdobne.
|Gatunek
|Popularny jako
|Status
|Termin usunięcia
|Bożodrzew gruczołkowaty
|Ozdobne drzewo ogrodowe
|Zakazany – lista UE i PL
|Natychmiast
|Rdestowiec japoński / czeski / sachaliński
|Ozdobna trawa bambusowa
|Zakazany – lista UE i PL
|Natychmiast
|Niecierpek gruczołowaty
|Kwiat balkonowy
|Zakazany – lista UE i PL
|Natychmiast
|Kolczurka klapowana
|Pnącze na ogrodzenie
|Dodany do listy UE w lipcu 2025
|Natychmiast
|Dławisz okrągłolistny
|Pnącze ozdobne
|Dodany w lipcu 2025
|Do 2 sierpnia 2027
|Pistia rozetkowa („sałata wodna”)
|Roślina oczka wodnego
|Lista UE od sierpnia 2024
|Natychmiast
|Nawłoć kanadyjska
|Kwiat łąkowy, miododajna
|Lista PL – szeroko rozprzestrzeniona
|Działania zaradcze
|Barszcz Sosnowskiego
|Nie sadzona – dziko rośnie
|Lista UE – szybka eliminacja
|Zgłoszenie do gminy
Ważne zastrzeżenie dotyczące dławisza okrągłolistnego i roślin dodanych w lipcu 2025 r.: podmioty komercyjne (sklepy, producenci) mają czas do 7 sierpnia 2026 r. na sprzedaż zapasów lub do 7 sierpnia 2027 r. na przekazanie ich do placówek naukowych. Właściciele prywatni nie mają tak długiego okresu przejściowego – po wpisie na listę UE obowiązek usunięcia rośliny z ogrodu dotyczy ich bezpośrednio, w ramach wyznaczonych terminów dla danego gatunku.
Trzy ścieżki kar i co za co grozi
System sankcji działa na trzech poziomach, których większość właścicieli działek nie rozróżnia.
|Naruszenie
|Podstawa prawna
|Kara
|Uprawa, hodowla, posiadanie, sprzedaż IGO z listy UE lub krajowej
|Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718)
|Administracyjna kara pieniężna do 1 000 000 zł
|Samowola budowlana (niezgłoszona altana, wiata, szopa)
|Art. 93 Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
|Mandat do 500 zł, grzywna sądowa do 5000 zł; legalizacja 2500-5000 zł
|Niesegregowanie odpadów, nielegalne składowisko na działce
|Art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
|Mandat do 500 zł, sąd do 5000 zł
|Brak rachunków za wywóz nieczystości z szamba
|J.w.
|Mandat do 500 zł
|Szambo nieszczelne / bez atestu
|Prawo budowlane + ustawa czystościowa
|Nakaz usunięcia + mandat; legalizacja lub wymiana 10 000-15 000 zł
Kara miliona złotych za gatunki inwazyjne jest sankcją administracyjną – nakłada ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub wójt/burmistrz, bez konieczności wyroku sądu. Jest nakładana przede wszystkim na podmioty komercyjne i rolne, ale ustawa nie wyłącza właścicieli prywatnych ogrodów. W praktyce wobec osób fizycznych organy częściej orzekają kary w dolnych zakresach lub nakazują usunięcie rośliny w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się do nakazu administracyjnego – to już inna sprawa.
Altana: 35 m² to granica między zgłoszeniem a pozwoleniem
Prawo budowlane wyznacza precyzyjny próg, o którym połowa właścicieli ogródków nie wie. Altana o powierzchni do 35 metrów kwadratowych nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia w starostwie powiatowym przed rozpoczęciem prac. Formularz zawiera: dane właściciela, opis projektu, lokalizację na działce z mapą sytuacyjną oraz szkic altany. Urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu – jeśli milczy, można budować. Rozpoczęcie prac przed upływem 21 dni lub bez zgłoszenia w ogóle to samowola budowlana.
Altana powyżej 35 m² wymaga pełnego pozwolenia na budowę z projektem architektonicznym. Do tego dochodzą odległości od granicy działki: ściana bez okien i drzwi – minimum 3 metry, ściana z oknem lub drzwiami – minimum 4 metry. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych obowiązują dodatkowe regulacje wynikające z ustawy o ROD: altana to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy do 35 m², wysokość do 5 metrów przy dachach stromych i do 4 metrów przy płaskich, odległość od granicy działki nie mniejsza niż 3 metry. Przekroczenie tych parametrów – nawet o kilkadziesiąt centymetrów – może być podstawą postępowania legalizacyjnego.
Technologia kontra działkowicz: drony i zdjęcia satelitarne
Gminy coraz szerzej korzystają z narzędzi, które pozwalają wykryć zmiany na działkach bez wizyty inspektora. Ortofotomapy lotnicze aktualizowane co kilka lat i dane satelitarne dostępne komercyjnie pozwalają automatycznie wykryć nowe zabudowania, zmiany w ukształtowaniu terenu, utwardzone nawierzchnie i nowe nasadzenia drzew. Porównanie zdjęcia sprzed 3 lat z aktualnym obrazem satelitarnym ujawnia każdą altanę postawioną po cichu. Drony umożliwiają inspekcję bez wchodzenia na teren prywatny – inspektor ogląda działkę z powietrza, a na podstawie nagrania wystawia wezwanie do wyjaśnień.
NIK w swoim raporcie wprost postuluje rozszerzenie kompetencji samorządów o prawo usuwania IGO z nieruchomości prywatnych na koszt zarządcy, jeśli właściciel sam nie podejmie działań zaradczych. To byłoby narzędzie analogiczne do wykonania zastępczego przy nieuszczelnionym szambie: gmina usuwa, właściciel płaci rachunek – powiększony o koszty administracyjne.
Warszawa: ROD-y pod szczególną uwagą, barszcz Sosnowskiego w Wawrze
Warszawa skupia jedne z największych i najgęściej zabudowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. Tylko w stołecznych ROD-ach działki użytkuje kilkadziesiąt tysięcy rodzin. Ogródki w dzielnicach takich jak Białołęka, Wawer, Wilanów czy Ursynów graniczyć mogą bezpośrednio z terenami zielonymi i naturalnymi ciekami, gdzie obecność gatunków inwazyjnych jest szczególnie szkodliwa.
Na terenie Mazowsza odnotowywane są stanowiska barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i ogródków działkowych – co potwierdziło rozpoznanie przeprowadzone na zlecenie NIK. Barszcz Sosnowskiego powoduje rozległe oparzenia skóry nawet przy krótkim kontakcie z sokiem rośliny i ekspozycji na słońce; jego usunięcie wymaga środków ochrony osobistej i specjalistycznej utylizacji. Nie można go po prostu wyciąć kosiarką – sok rozlany na skórę podczas koszenia i ekspozycja na słońce grozi oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia.
Rdestowce – japoński, czeski i sachaliński – to kolejny masowy problem warszawskich ogródków. Przez lata były sadzone jako ozdoba lub „bambus” z marketu. Ich system korzeniowy penetruje fundamenty, mury i nawierzchnie; usunięcie dojrzałego okazu wymaga wielosezonowych działań i kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych za jeden krzew. Rdestowce są na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej i ich uprawa jest prawnie zakazana.
Co to oznacza dla Ciebie? Audyt działki w 5 krokach zanim zrobi go inspektor
- Krok 1: Sprawdź listę IGO przed każdym zakupem rośliny. Aktualna lista gatunków inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla UE i dla Polski dostępna jest na stronie GDOŚ (gdos.gov.pl) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2649). Lista jest dynamiczna – aktualizowana po każdym rozszerzeniu przez Komisję Europejską. Przed zakupem rośliny w sklepie ogrodniczym warto weryfikować jej status – sprzedawcy sami często go nie znają, a odpowiedzialność spoczywa na właścicielu gruntu.
- Krok 2: Sfotografuj i zidentyfikuj wszystkie rośliny, co do których masz wątpliwości. Aplikacja PlantNet lub iNaturalist pozwala zidentyfikować gatunek na podstawie zdjęcia liścia lub kwiatu. Jeśli roślina okaże się inwazyjną, zgłoś ten fakt do urzędu gminy lub dzielnicy, zanim zrobi to sąsiad albo dron. Dobrowolne zgłoszenie i przystąpienie do usunięcia jest silnym argumentem łagodzącym w ewentualnym postępowaniu administracyjnym.
- Krok 3: Zweryfikuj legalność każdej budowli na działce. Sprawdź w dokumentacji, czy altana, wiata, szopa lub zbiornik były zgłoszone do starostwa. Jeśli nie – w starostwie powiatowym zapytaj o procedurę legalizacyjną. Koszt legalizacji wynosi 2500-5000 złotych. To mniej niż mandat plus nakaz rozbiórki plus koszty samej rozbiórki.
- Krok 4: Przygotuj dokumentację szamba. Miej pod ręką aktualną umowę z firmą asenizacyjną i faktury za wywóz nieczystości z ostatnich co najmniej 3 lat. Zbiornik musi być szczelny i atestowany – amatorskie konstrukcje z kręgów betonowych bez dna są nielegalne. Bilans wodny (zużycie wody vs. wywieziona ilość ścieków) to pierwsze, co sprawdzi kontroler.
- Krok 5: Jeśli dostaniesz pismo z urzędu – zareaguj w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi na wezwanie administracyjne jest traktowany jako potwierdzenie naruszenia i automatycznie otwiera ścieżkę do nałożenia kary. Nawet jeśli uważasz, że urząd się myli – odpisz i wyjaśnij. Milczenie nigdy nie działa na korzyść właściciela.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.