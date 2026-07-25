Lokal Filipa Chajzera obrzucony sztucznymi odchodami. Zaprosił aktywistkę do sprzątania lokalu

25 lipca 2026 12:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Filip Chajzer odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce przed lokalem Kreuzberg Kraft Kebab w krakowskim centrum handlowym Mozaika. W opublikowanym nagraniu stwierdził, że dzień wcześniej grupa aktywistów miała zabrudzić lokal żywnością podczas protestu.

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Fot. Filip Chajzer


Zapowiedział również, że chce zaprosić jedną z uczestniczek akcji do wspólnego sprzątania. Nagranie zostało zrealizowane przed lokalem przy ul. Wielickiej w Krakowie, w pobliżu Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Chajzer podkreślił, że restauracja jest prowadzona franczyzowo przez dwie rodziny, a w materiale przedstawia osoby zaangażowane w prowadzenie biznesu.

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Prezenter zwrócił uwagę na pracowników szpitala, nazywając ich “cudowną załogą”, która każdego dnia ratuje życie i zdrowie mieszkańców Krakowa oraz innych miejscowości. Dodał, że wielu z nich odwiedza lokal jako klienci. Następnie odniósł się do protestu, twierdząc, że aktywiści zabrudzili restaurację owocami i inną żywnością, deklarując przy tym walkę z elitami. Chajzer powiedział, że sam również sprzeciwia się elitom, jednak – jak zaznaczył – rozumie je inaczej.

W swojej wypowiedzi skrytykował wysokie ceny energii, wzrost kosztów prowadzenia działalności oraz obciążenia podatkowe i składkowe. Wyraził opinię, że większa część wynagrodzenia powinna trafiać bezpośrednio do pracowników, którzy sami decydowaliby o przeznaczeniu swoich pieniędzy. Na zakończenie Chajzer zapowiedział, że chciałby wręczyć aktywistce mop i wiadro oraz zaprosić ją do posprzątania lokalu. Jak powiedział, usuwanie skutków protestu zajęło pracownikom ponad godzinę, dlatego – jego zdaniem – udział aktywistki w sprzątaniu byłby symbolicznym gestem wobec osób, które musiały poświęcić na to swój czas.

Zakończył nagranie słowami: „Zapraszamy serdecznie, pani aktywistko”. W nagraniu Chajzer przedstawił własną ocenę wydarzeń i swojej sytuacji. Opisana przez niego wersja nie została zweryfikowana przez niezależne źródła ani nie zawiera stanowiska osób, do których kierował swoje wypowiedzi.

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