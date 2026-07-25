Piknik, policyjne miasteczko i pokazy sprzętu. Warszawa świętuje Dzień Policji
Pokazy policyjnego sprzętu, miasteczko edukacyjne, konkursy, mecz z udziałem byłych gwiazd piłki nożnej i atrakcje dla całych rodzin – tak będą wyglądały sobotnie obchody Święta Policji w Warszawie. Głównym punktem programu będzie piknik na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.
Choć Święto Policji przypada co roku 24 lipca, jubileuszowe wydarzenia dla mieszkańców zaplanowano również na sobotę, 25 lipca. Wcześniej na Placu Piłsudskiego odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy stołecznego garnizonu. Wyższe stopnie służbowe otrzymało blisko tysiąc policjantów.\
Atrakcje dla całych rodzin
Piknik na Agrykoli potrwa od godziny 11:00 do 17:00. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.
W programie znalazły się m.in.:
- bieg z okazji 100-lecia sportu w Policji,
- zawody sportowe dla dzieci,
- mecz towarzyski reprezentacji Policji z byłymi gwiazdami piłki nożnej,
- pokazy sprzętu policyjnego,
- konkursy i strefy edukacyjne,
- prezentacje różnych dyscyplin sportowych.
Uczestnicy będą mogli z bliska obejrzeć specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane na co dzień przez funkcjonariuszy.
Policyjne miasteczko i sprzęt BOA
Jedną z największych atrakcji tegorocznych obchodów jest policyjne miasteczko, w którym prezentowany jest sprzęt oraz uzbrojenie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.
Na odwiedzających czekają również rekonstruktorzy w przedwojennych mundurach policyjnych, wystawy poświęcone historii formacji oraz stoiska edukacyjne. Można zobaczyć repliki broni używanej przez funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej oraz zapoznać się z publikacjami dotyczącymi historii polskiej Policji.
Dla najmłodszych przygotowano miniaturowe radiowozy, policyjne maskotki z garnizonów z całej Polski oraz specjalne strefy do pamiątkowych zdjęć.
Jubileusz 100-lecia sportu w Policji
Tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter, ponieważ przypada 100. rocznica sportu w Policji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko przybliżyć mieszkańcom pracę funkcjonariuszy, ale również promować aktywność fizyczną i zasady bezpieczeństwa.
Wstęp na piknik jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy oraz turystów do wspólnego świętowania na Agrykoli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.