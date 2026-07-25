Problemy z płatnościami BLIK w całej Polsce. Klienci banków zgłaszają awarię
W sobotę 25 lipca 2026 roku przed południem pojawiły się poważne trudności w realizowaniu transakcji za pośrednictwem popularnego systemu płatności mobilnych BLIK. Klienci wielu polskich banków zgłaszają problemy z wykonywaniem przelewów na telefon oraz zatwierdzaniem płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych. Co dokładnie szwankuje i jak poradzić sobie w czasie trwania usterki?
Niespodziewana fala zgłoszeń od samego rana
Pierwsze sygnały o nieprawidłowym działaniu usługi zaczęły napływać w godzinach porannych, jednak prawdziwy skok liczby raportów odnotowano po godzinie 9:00. Dane gromadzone przez serwis Downdetector wskazują, że poziom zgłoszeń błędów gwałtownie wzrósł, sięgając blisko 100 awaryjnych raportów w krótkich odstępach czasu, podczas gdy poziom bazowy dla tego okresu wynosi zaledwie 1 zgłoszenie.
Użytkownicy próbowali dokonywać codziennych zakupów i płatności, jednak w wielu przypadkach transakcje kończyły się niepowodzeniem. Problem dotyka użytkowników aplikacji mobilnych różnych instytucji finansowych w całym kraju, co wskazuje na utrudnienia po stronie centralnej infrastruktury operatora systemu – Polskiego Standardu Płatności (PSP).
Jakich usług dotyczą zgłoszenia użytkowników?
Z danych udostępnionych przez serwis monitorujący wynikają konkretne statystyki dotyczące charakteru opisywanych trudności. Struktura zgłaszanych błędów przedstawia się następująco:
- 61% zgłoszeń dotyczy przelewów (w tym natychmiastowych przelewów na numer telefonu BLIK),
- 18% zgłoszeń odnosi się ogólnie do funkcjonowania bankowości mobilnej w trakcie próby generowania kodu,
- 15% zgłoszeń wskaże na błędy samej aplikacji bankowej podczas autoryzacji transakcji.
W praktyce oznacza to, że największa część problemów dotyka osób próbujących przesłać pieniądze znajomym lub zapłacić za zakupy internetowe. Część klientów zgłasza również błędy podczas próby wypłaty gotówki z bankomatów bez użycia karty fizycznej.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak postępować w czasie awarii?
Jeśli planujesz zakupy lub musisz pilnie uregulować rachunek, warto wiedzieć, jakie alternatywy i środki ostrożności zastosować, dopóki usterka nie zostanie całkowicie usunięta przez działy techniczne.
Oto najważniejsze wskazówki dla klientów banków:
- Skorzystaj z tradycyjnej karty płatniczej: Jeśli znajdujesz się przy kasie w sklepie stacjonarnym, zamiast kodu mobilnego użyj zbliżeniowo fizycznej karty bankowej lub płatności zbliżeniowej zapisanej w telefonie (np. Apple Pay, Google Pay). Te systemy działają niezależnie od infrastruktury BLIK.
- Unikaj wielokrotnego wpisywania tego samego kodu: Próba kilkukrotnego generowania nowego kodu i zatwierdzania tej samej transakcji może doprowadzić do tymczasowego zablokowania możliwości płatności w aplikacji lub do kilkukrotnego obciążenia rachunku, co wymagać będzie późniejszej procedury reklamacyjnej.
- Sprawdź stan konta po nieudanej próbie: W rzadkich przypadkach kwota transakcji może zostać pobrana lub zarezerwowana na koncie, mimo że kasjer lub sklep internetowy zgłosił błąd płatności. W takiej sytuacji warto zachować potwierdzenie i skontaktować się z infolinią swojego banku.
- Wybierz standardowy przelew internetowy: Jeśli musisz wysłać środki do innej osoby, zamiast przelewu na telefon BLIK wybierz tradycyjny przelew bankowy lub przelew natychmiastowy Express Elixir w bankowości elektronicznej.
Znaczenie płatności mobilnych w codziennym życiu Polaków
System BLIK stał się w Polsce jednym z fundamentów codziennych finansów. Z rozwiązania stworzonego przez Polski Standard Płatności korzystają miliony użytkowników rocznie, doceniając prostotę, szybkość i brak konieczności noszenia ze sobą portfela. System umożliwia nie tylko płatności w sklepach i internecie, ale również natychmiastowe rozliczenia między użytkownikami oraz wygodne wypłaty i wpłaty gotówki w bankomatach.
Właśnie ze względu na ogromną popularność standardu, każda, nawet krótkotrwała usterka techniczna wywołuje spore poruszenie i utrudnienia w handlu detalicznym oraz e-commerce. Inżynierowie Polskiego Standardu Płatności oraz zespoły techniczne poszczególnych banków zazwyczaj szybko reagują na tego typu zdarzenia, przywracając pełną stabilność systemu.
Kiedy sytuacja wróci do normy?
Prace nad usunięciem usterki zazwyczaj trwają od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. W miarę stabilizowania się połączeń sieciowych opóźnienia w przetwarzaniu transakcji będą stopniowo zanikać. Użytkownicy nie muszą wykonywać żadnych aktualizacji aplikacji – po usunięciu problemu po stronie serwerów usługa zacznie działać automatycznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.