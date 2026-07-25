Piknik Mundurowo-Zdrowotny na PGE Narodowym. Atrakcje dla całych rodzin i akcja honorowego krwiodawstwa

25 lipca 2026 14:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już 25 lipca na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Piknik Mundurowo-Zdrowotny organizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Honorowego Krwiodawstwa z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Wydarzenie połączy patriotyczny charakter z promocją zdrowia, honorowego krwiodawstwa oraz prezentacją służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

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Piknik na PGE Narodowym Fot. Warszawa w Pigułce
Piknik na PGE Narodowym Fot. Warszawa w Pigułce

Jedną z głównych atrakcji będzie strefa Służby Ochrony Państwa, gdzie uczestnicy będą mogli zobaczyć Mobilny Punkt Medyczny SOP oraz samochód reprezentacyjny wykorzystywany przez formację. Funkcjonariusze opowiedzą o specyfice swojej służby, codziennych obowiązkach oraz zasadach rekrutacji do jednej z najbardziej elitarnych formacji mundurowych w Polsce.

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Pokazy sprzętu i atrakcje dla rodzin

Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzenia. Na odwiedzających czekać będą m.in. pokazy ciężkiego sprzętu wojskowego i służb mundurowych, miasteczko zdrowia, punkt młodego poborowego, stoiska historyczne, występy artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin.

Nie zabraknie również prezentacji organizacji i partnerów zaangażowanych w promocję bezpieczeństwa, zdrowia oraz edukacji patriotycznej.

Bezpłatne badania i możliwość oddania krwi

W strefie zdrowia uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji ze specjalistami. Dostępne będą m.in. podstawowe pomiary zdrowotne, porady kardiologiczne i dietetyczne oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.

W godzinach 8:00–14:00 prowadzona będzie akcja honorowego krwiodawstwa w czterech mobilnych punktach poboru krwi. Z kolei od 10:00 do 15:00 na uczestników czekać będą atrakcje edukacyjne, historyczne i rodzinne.

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Hołd dla Powstańców Warszawskich

Organizatorzy podkreślają, że piknik ma być wyjątkową formą uczczenia pamięci Powstańców Warszawskich poprzez działania na rzecz ratowania życia, promocji zdrowia i budowania świadomości obywatelskiej.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wstęp na piknik jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic do wspólnego świętowania oraz wsparcia akcji honorowego krwiodawstwa.

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