Piknik Mundurowo-Zdrowotny na PGE Narodowym. Atrakcje dla całych rodzin i akcja honorowego krwiodawstwa
Już 25 lipca na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Piknik Mundurowo-Zdrowotny organizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Honorowego Krwiodawstwa z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Wydarzenie połączy patriotyczny charakter z promocją zdrowia, honorowego krwiodawstwa oraz prezentacją służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Jedną z głównych atrakcji będzie strefa Służby Ochrony Państwa, gdzie uczestnicy będą mogli zobaczyć Mobilny Punkt Medyczny SOP oraz samochód reprezentacyjny wykorzystywany przez formację. Funkcjonariusze opowiedzą o specyfice swojej służby, codziennych obowiązkach oraz zasadach rekrutacji do jednej z najbardziej elitarnych formacji mundurowych w Polsce.
Pokazy sprzętu i atrakcje dla rodzin
Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzenia. Na odwiedzających czekać będą m.in. pokazy ciężkiego sprzętu wojskowego i służb mundurowych, miasteczko zdrowia, punkt młodego poborowego, stoiska historyczne, występy artystyczne oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin.
Nie zabraknie również prezentacji organizacji i partnerów zaangażowanych w promocję bezpieczeństwa, zdrowia oraz edukacji patriotycznej.
Bezpłatne badania i możliwość oddania krwi
W strefie zdrowia uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz konsultacji ze specjalistami. Dostępne będą m.in. podstawowe pomiary zdrowotne, porady kardiologiczne i dietetyczne oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
W godzinach 8:00–14:00 prowadzona będzie akcja honorowego krwiodawstwa w czterech mobilnych punktach poboru krwi. Z kolei od 10:00 do 15:00 na uczestników czekać będą atrakcje edukacyjne, historyczne i rodzinne.
Hołd dla Powstańców Warszawskich
Organizatorzy podkreślają, że piknik ma być wyjątkową formą uczczenia pamięci Powstańców Warszawskich poprzez działania na rzecz ratowania życia, promocji zdrowia i budowania świadomości obywatelskiej.
Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wstęp na piknik jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic do wspólnego świętowania oraz wsparcia akcji honorowego krwiodawstwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.