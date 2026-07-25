Motocyklista uderzył w przepust i przystanek autobusowy. Droga jest całkowicie zablokowana

25 lipca 2026 14:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę około godziny 13:00 w miejscowości Parzeń w powiecie płockim. Motocyklista z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przepust i przystanek autobusowy.

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Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 45-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala.

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Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i wyjaśniają jego okoliczności.

W związku z akcją ratunkową i prowadzonymi czynnościami droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego jest całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 17:00.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

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