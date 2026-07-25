Motocyklista uderzył w przepust i przystanek autobusowy. Droga jest całkowicie zablokowana
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę około godziny 13:00 w miejscowości Parzeń w powiecie płockim. Motocyklista z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przepust i przystanek autobusowy.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 45-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala.
Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i wyjaśniają jego okoliczności.
W związku z akcją ratunkową i prowadzonymi czynnościami droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego jest całkowicie zablokowana. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 17:00.
Funkcjonariusze apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.