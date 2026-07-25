Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim. Wykryto groźną bakterię

25 lipca 2026 16:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Od piątku, 25 lipca, do odwołania obowiązuje zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim na Mokotowie. Decyzję o zamknięciu ogłosił zarządzający kąpieliskiem Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, powołując się na przekroczenie dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego wody.

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Co dokładnie wykazały badania

Próbkę wody pobrano 20 lipca o godzinie 8.30, a badania prowadzone przez akredytowane laboratorium GBA Polska trwały do 23 lipca. Wynik dla bakterii Escherichia coli – 585 jednostek na 100 mililitrów – zmieścił się w normie, która dopuszcza wartości do 1000. Przekroczony został za to poziom enterokoków kałowych – 705 jednostek na 100 mililitrów, przy dopuszczalnej normie do 400. To właśnie ten wynik, niemal dwukrotnie wyższy niż limit, stał się bezpośrednią podstawą zamknięcia kąpieliska.

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Upał sprzyja namnażaniu bakterii

Tego typu zamknięcia zdarzają się nad Jeziorkiem Czerniakowskim regularnie, zwłaszcza w najgorętszych tygodniach lata. Przy podobnej sytuacji na początku poprzedniego sezonu wakacyjnego Artur Walkiewicz z warszawskiego sanepidu tłumaczył, że enterokoki występują w wodzie zwykle w niewielkich ilościach, a głównym winowajcą takich przekroczeń bywają warunki pogodowe – wysoka temperatura sprzyja szybszemu namnażaniu się bakterii. Część stałych bywalców kąpieliska traktuje takie okresowe zamknięcia jako niemal cykliczny element tutejszego lta.

Jedyne takie kąpielisko w mieście

Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej to jedyny naturalny zbiornik wodny w granicach Warszawy z oficjalnym statusem kąpieliska – z wyznaczoną strefą, stałym nadzorem ratowników i systematycznym monitoringiem jakości wody przez sanepid. Pozostałe popularne miejsca nad Wisłą, jak Poniatówka czy plaża praska, nie mają takiego statusu i obowiązuje tam kategoryczny zakaz wchodzenia do wody ze względu na niebezpieczny nurt rzeki – dla wielu warszawiaków Jeziorko jest więc jedynym legalnym miejscem na kąpiel w granicach miasta.

Kąpielisko zamknięte do odwołania

Do odwołania warto po prostu zrezygnować z wejścia do wody w Jeziorku Czerniakowskim, nawet jeśli teren kąpieliska pozostaje otwarty do spacerów czy opalania – przekroczony poziom enterokoków kałowych realnie zwiększa ryzyko infekcji układu pokarmowego czy podrażnień skóry, szczególnie u dzieci. O ponownym otwarciu kąpieliska OSiR Mokotów poinformuje dopiero po kolejnych badaniach potwierdzających poprawę jakości wody, więc przed wyjazdem nad Jeziorko warto sprawdzić aktualny status na stronie ośrodka albo w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Osoby, które mimo wszystko chcą się dziś ochłodzić w wodzie, powinny wybrać jeden z otwartych basenów miejskich albo strzeżone kąpieliska poza granicami Warszawy, zamiast ryzykować wejście do zamkniętego akwenu.

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