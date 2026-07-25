Pilne. Wypadek podczas skoku spadochronowego w Chrcynnie. Poszkodowaną osobę zabrał śmigłowiec LPR

25 lipca 2026 18:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 25 lipca, w miejscowości Chrcynno w powiecie nowodworskim. Podczas skoku spadochronowego poszkodowana została jedna osoba.

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Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym strażaków z OSP Nasielsk i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zespół ratownictwa medycznego oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Po udzieleniu pomocy poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Na razie nie przekazano informacji o jej stanie zdrowia ani dokładnych okolicznościach zdarzenia.

Przyczyny wypadku będą wyjaśniane.

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