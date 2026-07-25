Pilne. Wypadek podczas skoku spadochronowego w Chrcynnie. Poszkodowaną osobę zabrał śmigłowiec LPR
Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 25 lipca, w miejscowości Chrcynno w powiecie nowodworskim. Podczas skoku spadochronowego poszkodowana została jedna osoba.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym strażaków z OSP Nasielsk i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zespół ratownictwa medycznego oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Po udzieleniu pomocy poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Na razie nie przekazano informacji o jej stanie zdrowia ani dokładnych okolicznościach zdarzenia.
Przyczyny wypadku będą wyjaśniane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.