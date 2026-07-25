Utrudnienia na Pradze-Południe. Tramwaje nie kursują po interwencji pogotowia
Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie alei Zielenieckiej. Z powodu interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego wstrzymany został ruch tramwajów.
Problemy dotyczą linii 3, 6, 7, 26 oraz 79, które nie kursują w rejonie przystanku Al. Zieleniecka 05. WTP informuje, że w miejscu zdarzenia występują utrudnienia, a po wznowieniu ruchu należy spodziewać się opóźnień kursów.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby pracują na miejscu, a pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
WTP przeprasza za utrudnienia i apeluje o uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.