Utrudnienia na Pradze-Południe. Tramwaje nie kursują po interwencji pogotowia

25 lipca 2026 17:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie alei Zielenieckiej. Z powodu interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego wstrzymany został ruch tramwajów.

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Zespół Ratownictwa Medycznego bada pasażerów tramwaju. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zespół Ratownictwa Medycznego bada pasażerów tramwaju. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Problemy dotyczą linii 3, 6, 7, 26 oraz 79, które nie kursują w rejonie przystanku Al. Zieleniecka 05. WTP informuje, że w miejscu zdarzenia występują utrudnienia, a po wznowieniu ruchu należy spodziewać się opóźnień kursów.

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Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby pracują na miejscu, a pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

WTP przeprasza za utrudnienia i apeluje o uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.

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