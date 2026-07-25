Marszałkowska bez tramwajów w weekend 25-26 lipca. Zawieszone linie 15, 16, 17 i 18, na tory wracają 75 i 77
Przez 2 dni, 25 i 26 lipca, z centrum stolicy zniknie ruch tramwajowy na Marszałkowskiej i Andersa, na odcinku między Stawkami a Nowowiejską. Powodem jest wymiana krzyżownicy na Rondzie Dmowskiego, czyli skrzyżowania torów, bez którego kolejny etap remontu w Alejach Jerozolimskich nie ruszy dalej. 4 linie zostaną zawieszone, 6 innych pojedzie objazdami, a powstałą lukę wypełnią 2 dodatkowe składy z numerami 75 i 77.
Cztery linie stają, autobusy 151 i 520 dojadą aż pod Plac Bankowy
Weekendowa przerwa obejmie tory na Marszałkowskiej i gen. Władysława Andersa. Przez sobotę i niedzielę nie pojadą tramwaje linii 15, 16, 17 i 18, które na co dzień obsługują ciąg z północy Śródmieścia w stronę Nowowiejskiej i dalej. Ich zniknięcie z rozkładu odczują przede wszystkim pasażerowie przesiadający się na Rondzie Dmowskiego i Placu Bankowym, dwóch węzłach tętniących w weekend przesiadkami.
Częściową rekompensatą mają być autobusy. Linie 151 i 520 pojadą w tych dniach trasami wydłużonymi do Placu Bankowego, żeby domknąć obszar, z którego znikają tramwaje. To rozwiązanie kieruje potok pasażerów w stronę najbliższej stacji metra oraz przystanków tramwajowych leżących poza strefą zamknięcia.
Objazdy linii 4, 22, 27, 76, 79 i T, czyli jak omija się wyłączony środek miasta
Sześć linii nie znika z siatki, ale zmienia przebieg. Składy 4, 79 oraz turystycznej T ominą nieprzejezdny fragment równoległymi trasami: Aleją Niepodległości, Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II. To sprawdzony schemat z poprzednich zamknięć w tym samym punkcie, bo te 3 ciągi tworzą naturalną obwodnicę środka Śródmieścia.
Reszta zmian sięga daleko poza centrum. Linia 22 pojedzie wydłużoną trasą do Metra Młociny, a 27 skręci na Białołękę i dojedzie do Tarchomina Kościelnego, prowadzona ulicami Słowackiego, Marymoncką, Aleją gen. Marii Wittek, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Traktem Nadwiślańskim i Światowida. Tramwaje 76 nie dotrą w te dni do Miasteczka Wilanów, bo od Stawek zostaną skierowane do pętli Marymont-Potok.
Zabytkowa 36 zamienia w ten weekend Śródmieście na Pragę
Najbardziej malowniczo wypadnie objazd linii turystycznej 36, obsługiwanej zabytkowymi wagonami. Zamiast utartego kursu przez centrum składy zjadą z Andersa w Międzyparkową i Słomińskiego, wjadą na Most Gdański, a potem pomkną przez Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową, Targową i Aleję Solidarności do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Stamtąd, znów Aleją Solidarności, wrócą na lewy brzeg.
Dalej trasa 36 pobiegnie Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości i Nowowiejską, aż wróci na swój stały tor na Ochocie. Dla pasażera oznacza to nietypową weekendową pętlę z widokiem na prawobrzeżną Warszawę, której zabytkowa 36 normalnie nie odwiedza.
75 i 77 wypełniają lukę od Al. Krakowskiej po Żerań
Na tory wyjadą też 2 linie uzupełniające, których zwykle w rozkładzie nie ma. Linia 75 ruszy z pętli P+R Al. Krakowska i pojedzie Aleją Krakowską, Grójecką, Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec. To trasa spinająca południowo-zachodnią część miasta z Mokotowem i Służewcem, z pominięciem zamkniętego środka.
Linia 77 połączy z kolei Żerań FSO ze Służewcem. Jej skład pojedzie Jagiellońską, Ratuszową, Targową, Aleją Solidarności, Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Rakowiecką, św. Andrzeja Boboli, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec. Obie linie razem tworzą prowizoryczny objazd tramwajowy, który ma przeprowadzić pasażerów przez weekend bez konieczności przesiadania się w autobusy.
Dlaczego akurat teraz, czyli krzyżownica i odcinek nietknięty od 1998 roku
Prace na Rondzie Dmowskiego dotyczą wymiany krzyżownicy, czyli elementu, w którym tory się przecinają. Takiej operacji nie da się wykonać przy jeżdżących tramwajach, dlatego ruch trzeba wstrzymać na całe 2 dni. Żeby skrócić utrudnienia, nowe elementy zostały wcześniej przygotowane i zespawane poza skrzyżowaniem, a na miejscu pozostaje sam montaż. To już drugie takie zamknięcie w tym punkcie od czerwca.
Cały remont torowiska w Alejach Jerozolimskich ruszył 30 maja i obejmuje 6 kilometrów pojedynczego toru między Placem Starynkiewicza a Rondem de Gaulle’a. Jak podaje spółka Tramwaje Warszawskie, to najbardziej obciążona trasa tramwajowa w mieście, którą w szczycie pokonuje do 90 składów na godzinę w obu kierunkach, a fragment od Emilii Plater do Ronda Dmowskiego nie był ruszany od 1998 roku i tramwaje musiały tam miejscami zwalniać do 10 kilometrów na godzinę.
Jak powiedział wiceprezes Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich w rozmowie z portalem portalsamorzadowy.pl, remont w Alejach Jerozolimskich był pilny i nie było możliwości dłużej go odkładać, choć wiąże się z ryzykiem przesunięcia terminu zakończenia. Na razie spółka zapowiada powrót tramwajów na odcinek od strony Ochoty do centrum na początku sierpnia, a dłużej potrwają prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego.
Warszawa nie jest wyjątkiem, torowiska przebudowuje pół Polski
Weekendowe zamknięcia z linią zastępczą i objazdami to obecnie standardowy obrazek w polskich miastach z rozbudowaną siecią tramwajową. W tym samym czasie analogiczny etap remontu przechodzi między innymi Rondo Fordońskie w Bydgoszczy, gdzie również wyznaczono objazdy i uruchomiono linię zastępczą. Wspólnym mianownikiem jest wiek infrastruktury, bo wiele odcinków kładziono dekady temu i dziś wymagają wymiany szyn oraz zabudowy torowiska.
Stołeczny remont wpisuje się też w większy plan dla tej części Śródmieścia. W ramach osobnego projektu przebudowy linii średnicowej miasto zapowiada likwidację rond Dmowskiego i de Gaulle’a, w miejscu których mają powstać zwykłe skrzyżowania z naziemnymi przejściami dla pieszych. Ten projekt nie ma jeszcze ustalonego terminu i nie jest prowadzony razem z obecnym remontem torów.
Co to oznacza dla Ciebie? Weekendowy dojazd przez centrum Warszawy
Podróżni z Ochoty, Mokotowa i południowego Śródmieścia mają w ten weekend do dyspozycji objazd tramwajowy złożony z linii 75 i 77 oraz przedłużonych autobusów 151 i 520 do Placu Bankowego. Najprościej dojechać do celu równoległymi ciągami: Aleją Niepodległości, Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II, którymi pojadą składy 4, 79 i T. Aktualny rozkład najlepiej sprawdzić jeszcze przed wyjściem z domu, bo częstotliwość na trasach objazdowych bywa inna niż na co dzień.
Kierowcy przejeżdżający przez Rondo Dmowskiego jadą bez zmian, bo przejazdy przez torowisko na tym ciągu zostały już wyremontowane i prace przy krzyżownicy nie dokładają nowych objazdów drogowych. Mieszkańcy okolic szpitala przy Lindleya zachowują dojazd karetek, ponieważ pogotowie wynegocjowało utrzymanie twardej, przejezdnej nawierzchni na torowisku jeszcze przed startem robót.
Pasażerowie zabytkowej 36 dostają w zamian rzadką okazję, czyli weekendowy przejazd zabytkowym wagonem przez Pragę, z widokiem na Most Gdański i prawobrzeżną Warszawę. Powrót tramwajów na Marszałkowską planowany jest na poniedziałkowy poranek, a pełne przywrócenie ruchu na Alejach Jerozolimskich od strony Ochoty do centrum spółka zapowiada na początek sierpnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.