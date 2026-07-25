Trakt Królewski zmienia się w deptak. Sprawdź, którędy w weekendy pojadą autobusy
Do końca sierpnia w każdy weekend fragment Traktu Królewskiego – od Placu Zamkowego aż do Świętokrzyskiej – znika dla samochodów. Krakowskie Przedmieście i krótki odcinek Nowego Światu należą wtedy wyłącznie do pieszych i rowerzystów, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego jeżdżą zmienionymi trasami.
Kiedy dokładnie obowiązuje zakaz
Zamknięcie zaczyna się w nocy z piątku na sobotę, a normalny ruch i autobusy wracają na Krakowskie Przedmieście dopiero w poniedziałki o świcie. Na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej przez cały ten czas mogą poruszać się wyłącznie piesi i rowerzyści – na wszystkich wlotach na deptak ustawiane są bariery. Wyjątkiem jest ulica Bednarska, gdzie w tym czasie obowiązuje ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się – to jedyny sposób, żeby mieszkańcy tej okolicy mogli wyjechać z pominięciem zamkniętego Traktu.
Którędy pojadą autobusy
Zmiana tras dotyczy dziewięciu linii. Autobusy 106 i 111 pojadą ulicą Królewską, przez plac Małachowskiego, do Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. Linie 116, 178, 180 i 503 skierowane zostaną Senatorską, przez plac Piłsudskiego, Królewską, plac Małachowskiego i Mazowiecką, aż do Świętokrzyskiej. Nieco inaczej pojadą autobusy 128 i 175 w kierunku Szczęśliwic i lotniska Chopina – trasą przez Senatorską, plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską, a w stronę placu Piłsudskiego wrócą Marszałkowską i Królewską. Nocna linia N44 pojedzie Senatorską, przez plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj przejazd przez centrum na weekend
Pasażerowie linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 powinni w każdy weekend do końca sierpnia liczyć się z dłuższym czasem przejazdu przez okolice Krakowskiego Przedmieścia i zwracać uwagę na tymczasowe przystanki na trasach objazdowych, a nie na te używane w dni powszednie. Kierowcy planujący przejazd przez centrum w sobotę czy niedzielę powinni z wyprzedzeniem wybrać trasę omijającą Trakt Królewski – próba wjazdu na Krakowskie Przedmieście zakończy się zawróceniem przy barierach, a nie tylko utrudnieniem przejazdu. Dla spacerowiczów i rowerzystów to natomiast dobra okazja, żeby wybrać się na Trakt właśnie w weekend, gdy najbardziej reprezentacyjna ulica stolicy należy wyłącznie do nich.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.