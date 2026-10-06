Ludzie robią zapasy, wynoszą całe kosze. Wielka promocja w Netto: 1+1 gratis, to aż 20 sztuk
20 rolek za 21,98 zł można kupić w Netto w ramach promocji 1+1 gratis na papier toaletowy Velvet. Akcja obejmuje opakowania po 10 rolek, a przy zakupie 2 paczek średni koszt jednej spada do 10,99 zł. To oferta z bieżącej gazetki sieci, obowiązująca od 5 do 10 października 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Warunkiem uzyskania takiego przeliczenia jest zakup 2 opakowań objętych akcją podczas tych samych zakupów. Przy włożeniu do koszyka tylko jednej paczki cena wynosi 21,98 zł.
Za 2 opakowania płacisz tyle, ile za jedno w cenie regularnej
Netto podaje dla promowanego papieru Velvet cenę regularną 21,98 zł za opakowanie zawierające 10 rolek. W akcji 1+1 gratis druga paczka jest dodawana bez dopłaty, więc za zestaw 2 opakowań klient płaci tyle samo, ile za pojedyncze poza promocją. Dwie paczki w cenie regularnej kosztowałyby łącznie 43,96 zł, co oznacza oszczędność 21,98 zł na takim zestawie. Przeliczenie na 20 rolek daje 1,099 zł za rolkę, czyli około 1,10 zł po zaokrągleniu. Średni koszt paczki wynosi 10,99 zł, ale nie jest to cena zakupu pojedynczego opakowania bez spełnienia warunku promocji.
Oferta kończy się 10 października lub po wyczerpaniu zapasów
Promocja rozpoczęła się w poniedziałek 5 października i jest zaplanowana do soboty 10 października. Sieć zamieszcza przy tygodniowej ofercie zastrzeżenie dotyczące wyczerpania zapasów, więc wskazana data nie gwarantuje dostępności papieru przez cały tydzień w każdym sklepie. Przed wyjazdem specjalnie po ten produkt najlepiej sprawdzić jego dostępność w wybranej placówce. Akcja jest prezentowana w ogólnopolskiej ofercie Netto, a nie jako promocja ograniczona do Warszawy. Na półce trzeba szukać wskazanych paczek po 10 rolek, oznaczonych ofertą 1+1 gratis.
Przed zapłatą sprawdź wariant papieru i naliczenie promocji
Przy wyborze papieru najpierw należy porównać opakowanie z oznaczeniem przy cenie i upewnić się, że obie paczki są objęte tą samą akcją. Po zeskanowaniu 2 promowanych opakowań ich łączny koszt powinien wynieść 21,98 zł; sposób pokazania rabatu na paragonie może być inny niż proste wpisanie zerowej ceny przy drugiej paczce. Ewentualną różnicę najlepiej wyjaśnić przy kasie przed zakończeniem zakupu. Przy porównywaniu tej oferty z innymi papierami pomocna jest nie tylko cena za rolkę, lecz także liczba listków lub długość papieru oraz liczba warstw, ponieważ rolki różnych produktów nie muszą mieć tej samej wielkości. Zapas ma sens wtedy, gdy wybrany wariant odpowiada domownikom i jest miejsce na jego przechowanie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.