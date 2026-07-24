Makabryczne odkrycie w bloku. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa
Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w piątek w Puławach. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała 29-letniej kobiety oraz 28-letniego mężczyzny. Służby zostały powiadomione po zgłoszeniu od osoby, która od dłuższego czasu nie mogła nawiązać kontaktu z członkiem najbliższej rodziny. Na miejsce skierowano policję oraz straż pożarną. Strażacy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania, gdzie ujawniono ciała małżonków.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegli, którzy zabezpieczają ślady i ustalają przebieg zdarzenia.
– Na miejscu prowadzone są czynności procesowe z udziałem biegłych pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach oraz Komendanta Powiatowego Policji w Puławach mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia – przekazała nadkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
Śledztwo w tej sprawie trwa. Policja na obecnym etapie nie przekazuje dodatkowych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.