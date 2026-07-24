Makabryczne odkrycie w bloku. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa

24 lipca 2026 17:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w piątek w Puławach. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała 29-letniej kobiety oraz 28-letniego mężczyzny. Służby zostały powiadomione po zgłoszeniu od osoby, która od dłuższego czasu nie mogła nawiązać kontaktu z członkiem najbliższej rodziny. Na miejsce skierowano policję oraz straż pożarną. Strażacy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania, gdzie ujawniono ciała małżonków.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegli, którzy zabezpieczają ślady i ustalają przebieg zdarzenia.

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– Na miejscu prowadzone są czynności procesowe z udziałem biegłych pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach oraz Komendanta Powiatowego Policji w Puławach mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia – przekazała nadkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Śledztwo w tej sprawie trwa. Policja na obecnym etapie nie przekazuje dodatkowych informacji.

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