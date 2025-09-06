Małe dziecko na parapecie bloku. Służby postawione na równe nogi

6 września 2025 18:02

Pod jednym z bloków przy ul. Obrońców Tobruku na Bemowie pojawiło się mnóstwo straży i policji. Okazało się, że dziecko chodzi po parapecie.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Akcja miała miejsce po godzinie 17. Służby zaalarmowali sąsiedzi, którzy zobaczyli groźną sytuację.

Strażacy po chwili byli na miejscu i rozłożyli skokochron, a funkcjonariusze weszli do bloku.

Interwencja szybko się skończyła, na szczęście dziecko zostało zdjęte z parapetu i nic mu się nie stało.

Reporterzy Warszawskiej Grupy Luka&Maro dowiedzieli się, że w domu był rodzic i dziecko najprawdopodobniej wykorzystało chwilę nieuwagi.

