Małe dziecko na parapecie bloku. Służby postawione na równe nogi
6 września 2025 18:02 | | Aktualności | Brak komentarzy
Pod jednym z bloków przy ul. Obrońców Tobruku na Bemowie pojawiło się mnóstwo straży i policji. Okazało się, że dziecko chodzi po parapecie.
Akcja miała miejsce po godzinie 17. Służby zaalarmowali sąsiedzi, którzy zobaczyli groźną sytuację.
Strażacy po chwili byli na miejscu i rozłożyli skokochron, a funkcjonariusze weszli do bloku.
Interwencja szybko się skończyła, na szczęście dziecko zostało zdjęte z parapetu i nic mu się nie stało.
Reporterzy Warszawskiej Grupy Luka&Maro dowiedzieli się, że w domu był rodzic i dziecko najprawdopodobniej wykorzystało chwilę nieuwagi.
