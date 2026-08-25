Mandat za jazdę hulajnogą po alkoholu. Nawet 2500 zł kary i wzmożone akcje policji w Warszawie
Policja oraz Straż Miejska prowadzą masowe kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (UTO). Zaostrzony taryfikator mandatów oraz zerowa tolerancja dla niebezpiecznych zachowań na drogach i chodnikach sprawiają, że nieodpowiedzialna jazda po spożyciu alkoholu kończy się surowymi sankcjami finansowymi. Stołeczni funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzą nocne obławy w rejonach imprezowych oraz na głównych ciągach pieszo-rowerowych w dzielnicach Śródmieście, Wola oraz Mokotów.
Surowe stawki mandatów. 1000 zł i 2500 zł za alkohol na hulajnodze
Jazda hulajnogą elektryczną po wypiciu chociażby jednego piwa przestała być traktowana jako niewinna igraszka, a stała się drogowym przestępstwem lub poważnym Wykroczeniem. Przepisy traktują hulajnogę elektryczną jako pojazd, co oznacza, że kierujący nią podlega pod te same normy trzeźwości co kierowca samochodu czy rowerzysta. Osoba poruszająca się hulajnogą w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) otrzymuje natychmiastowy mandat w wysokości 1000 zł. Jeżeli stężenie alkoholu przekroczy 0,5 promila (stan nietrzeźwości), stawka mandatu wzrasta do 2500 zł.
Podstawą prawną egzekwowania kar przez służby mundurowe jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119). Przepisy precyzują również szereg innych zakazów. Przewożenie drugiej osoby na jednoosobowej hulajnodze zagrożone jest mandatem w wysokości 300 zł, korzystanie z telefonu wymagające trzymania aparatu w dłoni kosztuje 500 zł, a nieuzasadniona jazda po chodniku zamiast po wyznaczonej drodze dla rowerów grozi karą od 50 do 300 zł.
Warto pamiętać, że zgodnie z art. 33a Prawa o ruchu drogowym, kierujący hulajnogą elektryczną ma bezwzględny obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy droga miejska nie posiada wyznaczonej ścieżki rowerowej, a dopuszczalna prędkość na jezdni wynosi powyżej 50 km/h. Nawet wtedy kierujący hulajnogą musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i zawsze ustępować mu pierwszeństwa.
Nocne patrole w Warszawie. Bulwary Wiślane, Wola i Mokotów na celowniku KSP
Warszawa jest największym rynkiem wypożyczalni hulajnóg elektrycznych na minuty w Polsce, gdzie floty operatorów takich jak Lime, Bolt czy Dott liczą łącznie ponad 15 tys. pojazdów. Największe natężenie ruchu hulajnóg odnotowuje się w czwartkowe, piątkowe i sobotnie wieczory, kiedy mieszkańcy oraz turyści przemieszczają się między lokalami rozrywkowymi. Służby mundurowe wyznaczyły stałe punkty kontrolne przy użyciu alkomatów w rejonie Bulwarów Wiślanych na Powiślu oraz przy ul. Mazowieckiej w dzielnicy Śródmieście.
Nasilone patrole policyjne weryfikują również trzeźwość użytkowników hulajnóg w okolicach Ronda Daszyńskiego i ul. Chłodnej na warszawskiej Woli oraz w rejonie zagłębia biurowo-mieszkaniowego na Mokotowie. Policjanci i strażnicy miejscy kontrolują nie tylko stan trzeźwości, ale również sposób parkowania jednośladów. Porzucenie hulajnogi na środku chodnika w sposób utrudniający przejście osobom niepełnosprawnym lub niedowidzącym wiąże się z odholowaniem pojazdu na parking miejski na koszt operatora lub użytkownika na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym.
W reakcji na zaostrzenie działań policji, operatorzy aplikacji wprowadzają własne mechanizmy weryfikacyjne. W godzinach nocnych aplikacje nakładają na użytkowników obowiązek wykonania prostego testu zręcznościowego lub reakcyjnego przed odblokowaniem pojazdu, a w określonych strefach rozrywkowych prędkość maksymalna hulajnóg jest automatycznie ograniczana z 20 km/h do 12 km/h za pomocą sygnału GPS.
Wniosek do sądu, grzywny do 30 tys. zł i blokada konta w aplikacji
Odmowa przyjęcia mandatu karnego za jazdę po alkoholu nie chroni sprawcy przed odpowiedzialnością. W przypadku odmowy podpisania mandatu, policjanci kierują wniosek o ukaranie do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli lub Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd rozpatrujący sprawę w postępowaniu zwyczajnym nie jest związany stawkami z taryfikatora mandatowego.
Zgodnie z zapisami Kodeksu spraw o wykroczenia, sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości do 30 000 zł, a w przypadku rażącego naruszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub spowodowania kolizji z pieszym ma prawo orzec zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych (w tym rowerów i hulajnóg) na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Ponadto operatorzy systemów sharingowych po otrzymaniu informacji od służb o jeździe pod wpływem alkoholu nakładają na użytkowników dożywotnią blokadę konta w aplikacji oraz obciążają ich karami umownymi wynikającymi z regulaminu usługi.
Przedstawiciele stołecznych służb ratunkowych przypominają, że upadki z hulajnogi elektrycznej przy prędkości 20 km/h prowadzą do ciężkich urazów twarzoczaszki, złamań kończyn i wstrząśnień mózgu. Trzeźwość i rozsądek za kierownicą jednośladu to jedyna gwarancja bezpiecznego powrotu do domu.
Jak krok po kroku bezpiecznie korzystać z hulajnogi elektrycznej w Warszawie
Zobacz zestaw praktycznych porad i zasad prawnych, które pozwolą Ci uniknąć wysokich mandatów i bezpiecznie podróżować po stolicy:
- Nigdy nie wsiadaj na hulajnogę po alkoholu – pamiętaj, że wykazanie we krwi od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem 1000 zł, a powyżej 0,5 promila aż 2500 zł.
- Jeździj wyłącznie w pojedynkę – nie przewoź na hulajnodze dzieci ani znajomych; za jazdę we dwie osoby grozi mandat w wysokości 300 zł.
- Korzystaj z dróg dla rowerów – poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach rowerowych, a po chodniku jedź wyjątkowo i z prędkością pieszego.
- Nie używaj telefonu w trakcie jazdy – trzymanie smartfona w dłoni podczas prowadzenia hulajnogi zagrożone jest karą 500 zł.
- Parkuj w wyznaczonych punktach (Strefach Karkowania) – pozostawiaj hulajnogę równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika, pozostawiając pieszym co najmniej 1,5 metra szerokości przejścia.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.