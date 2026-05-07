Martwy przepis właśnie ożył. Tysiące mieszkańców dostaje pisma. Jest bezwzględny zakaz
Zakaz używania butli gazowych w wielu polskich blokach obowiązuje od ponad 20 lat. Przez dwie dekady nikt go nie egzekwował. Teraz spółdzielnie ze Śląska, Mazowsza, Podhala i dziesiątek innych regionów zaczęły masowo wysyłać pisma do lokatorów. Za tym idą kontrole straży pożarnej i nadzoru budowlanego. Przepisy nie zmieniły się ani o jotę – zmieniło się tylko to, że ktoś w końcu zaczął je stosować.
Fala pism w całym kraju – kto i kiedy zaczął
Pierwszym głośnym przypadkiem była Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jeszcze pod koniec 2025 roku rozesłała do swoich lokatorów pisma przypominające o zakazie. Jej prezes Ronald Szczygieł, cytowany przez Tygodnik Podhalański, nie owijał w bawełnę: „Właściciel lub użytkownik lokalu, który zignoruje obowiązujące przepisy, ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe zagrożenia, szkody oraz ewentualne wypadki i może zostać objęty kontrolą Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.”
To był sygnał startowy. W lutym 2026 roku do akcji przystąpiły spółdzielnie na Śląsku – pisma trafiły do lokatorów w kilku miastach jednocześnie, informuje Interia.pl. W marcu podobne komunikaty pojawiły się na Mazowszu i w aglomeracji warszawskiej. Stołeczne spółdzielnie z Ursynowa, Mokotowa i Bródna wdrożyły kontrole oparte na zgłoszeniach sąsiedzkich. Straż Miejska w Dębnie opublikowała komunikat informujący, że ujawniła przypadki używania butli w budynkach podłączonych do sieci gazowej i zapowiada kontynuację działań.
Na koniec kwietnia 2026 roku fala jest ogólnopolska. Do skrzynek tysięcy mieszkańców w Polsce trafiają pisma, które budzą niepokój i pytania. Różnica między pismem z Zakopanego a Ursynowa czy Dębna jest minimalna – treść niemal identyczna, bo przepisy są te same dla całego kraju.
Dwie zasady, które decydują o wszystkim
Podstawa prawna jest jedna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, t.j.). Dwa przepisy z tego rozporządzenia rozstrzygają, czy Twoja butla jest legalna czy nie.
Zasada pierwsza: wysokość budynku. W budynkach mających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne obowiązuje zakaz przechowywania i użytkowania butli z gazem płynnym, takim jak propan-butan. Nie chodzi o piętra – chodzi o kondygnacje. Przyziemie wlicza się do kondygnacji nadziemnych. Poddasze użytkowe z mieszkaniami – też. Blok wyglądający na czteropiętrowy może mieć faktycznie 5 kondygnacji nadziemnych, jeśli ma przyziemie z lokalami lub poddasze. Wtedy zakaz obowiązuje bezwzględnie.
Zasada druga: gaz z sieci w budynku. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że w jednym budynku nie wolno jednocześnie korzystać z gazu płynnego oraz gazu dostarczanego z sieci. Oznacza to, że jeśli w danym bloku funkcjonuje instalacja gazowa, używanie butli jest zabronione – niezależnie od liczby pięter. To zakaz dotyczący całego budynku, nie konkretnego mieszkania. Fakt, że Twój lokal nie jest podłączony do instalacji gazowej, nie ma znaczenia – liczy się to, czy instalacja w ogóle istnieje w budynku.
Fizyczne uzasadnienie obu zakazów jest proste: propan-butan jest gazem cięższym od powietrza, dlatego w przypadku nieszczelności gromadzi się przy podłodze oraz w najniższych częściach budynku, takich jak piwnice. Standardowa wentylacja grawitacyjna w polskich blokach zaprojektowana jest wyłącznie dla gazu sieciowego – lżejszego od powietrza, który ucieka przez kratki przy suficie. Butle działają na odwrotnej zasadzie fizyki.
Ile butli i w ogóle czy wolno mieć je legalnie w blokach – przepis, o którym się nie mówi
Rozporządzenie z 2002 roku zawiera też przepis, o którym w kontekście zakazów prawie się nie wspomina – a który dotyczy budynków, gdzie butle są dopuszczalne. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można mieć nie więcej niż 2 butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda. Nie wolno przechowywać butli zapasowych niepołączonych do instalacji lub urządzeń.
Oznacza to, że nawet w niskim budynku bez gazu sieciowego, gdzie butle są legalnie dopuszczone, trzymanie kilku zapasowych butli w piwnicy lub na balkonie jest niezgodne z przepisami. Limit to 2 butle podłączone do urządzenia – i nic poza tym.
Co grozi? Od mandatu do więzienia
Konsekwencje są wielopoziomowe i eskalują zależnie od tego, co się stanie.
Kontrola i nakaz. Straż pożarna może nałożyć mandat do 500 zł na miejscu lub skierować wniosek do sądu o grzywnę do 5 000 zł. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje nakaz natychmiastowego usunięcia butli – pod rygorem kolejnych kar. W 2025 roku obserwujemy również trend nakładania kar administracyjnych przez wspólnoty mieszkaniowe, które w swoich regulaminach wpisują wysokie opłaty za naruszanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Ubezpieczenie nie zadziała. To jeden z najbardziej bolesnych mechanizmów. W przypadku pożaru lub wybuchu, ubezpieczyciel niemal na pewno odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi obecność nielegalnej butli. Polisy mieszkaniowe standardowo wyłączają szkody będące skutkiem rażącego naruszenia przepisów. Oznacza to, że osoba, której butla spowoduje pożar, zostaje bez ochrony ubezpieczeniowej – i odpowiada za szkodę całym swoim majątkiem.
Odpowiedzialność karna. Tu przepisy są dwa, zależnie od okoliczności. Art. 164 § 1 Kodeksu karnego – sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób – to zagrożenie karą pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli natomiast do wybuchu lub pożaru faktycznie dojdzie, wchodzi art. 163 § 1 KK – sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego – zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli w wyniku wybuchu ktoś zginie lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, górna granica wzrasta do 12 lat.
Warszawa – centrum działań kontrolnych w 2026 roku
Warszawa, ze względu na swoją gęstą zabudowę i dominację budynków wielokondygnacyjnych, stała się centrum działań kontrolnych. Stołeczne spółdzielnie, takie jak te na Ursynowie, Mokotowie czy Bródnie, coraz częściej korzystają z nowoczesnych metod monitoringu i zgłoszeń sąsiedzkich. Zapach gazu na klatce schodowej lub widok dostawcy wnoszącego butlę do klatki natychmiast skutkuje interwencją administracji.
Skala problemu jest w stolicy szczególnie duża z jednego powodu: Warszawa ma ogromną liczbę bloków z lat 70. i 80., w których instalacja gazowa nigdy nie obejmowała wszystkich mieszkań lub uległa degradacji. Część lokatorów od dekad gotuje na butlach – bo tak „zawsze było”. Teraz te budynki są na liście priorytetowych do kontroli.
Eksperci wskazują, że problem nasilił się w okresie wysokich cen energii, gdy część osób szukała oszczędności, przechodząc na gaz z butli. W 2022-2023 roku, podczas kryzysu energetycznego, część warszawskich lokatorów wróciła do butli jako tańszej alternatywy. Wtedy nikt nie interweniował. W 2026 roku ta sytuacja jest odwrócona – i to właśnie te osoby otrzymują pisma jako pierwsze.
Elektryka zamiast butli – ile naprawdę kosztuje zmiana?
Dla osób, które muszą się dostosować, realna alternatywa to sprzęt elektryczny. Koszty są konkretne: przyzwoita płyta indukcyjna kosztuje od 1 200 do 2 500 zł, tańsza ceramiczna – od 700 zł. Jeśli instalacja elektryczna w lokalu wymaga modernizacji lub wymiany gniazdka – dodatkowe 400-800 zł robocizny elektryka.
Koszty eksploatacji są zbliżone. Rodzina czteroosobowa zużywa na gotowanie ok. 60-90 kWh miesięcznie – przy obecnych taryfach to 85-130 zł. Butla 11 kg za ok. 100 zł wystarcza na 2-3 miesiące. Różnica w rachunkach jest więc minimalna, a przy indukcji – często na korzyść prądu ze względu na wyższą efektywność energetyczną grzania. Płyta indukcyjna wymaga jednak garnków z dnem ferromagnetycznym – sprawdź magnesem. Jeśli nie przyciąga, nowy zestaw garnków to wydatek od 300 zł.
Warto wiedzieć, że wspólnota mieszkaniowa może – ale nie musi – dofinansować wymianę sprzętu w ramach funduszu remontowego lub specjalnej uchwały. Jeśli zarząd wysyła pisma o zakazie, warto przy okazji zapytać, czy wspólnota przewiduje jakąkolwiek pomoc dla osób zmuszonych do wymiany kuchenki.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź teraz, zanim sprawdzi inspektor
1. Policz kondygnacje swojego budynku – od zewnątrz. Nie licz pięter – licz kondygnacje nadziemne. Przyziemie z mieszkaniami lub usługami wlicza się jako pierwsza kondygnacja. Poddasze użytkowe z lokalami – jako kolejna. Jeśli suma wynosi 5 lub więcej – butla jest zakazana bezwarunkowo.
2. Sprawdź, czy w Twoim budynku jest sieć gazowa. Nawet jeśli Twoje mieszkanie nie jest do niej podłączone. Zapytaj zarządcę lub sprawdź dokumentację techniczną budynku. Jeśli sieć istnieje – zakaz dotyczy Cię niezależnie od liczby kondygnacji.
3. Dostałeś pismo od spółdzielni? Nie ignoruj go. Pismo to zazwyczaj zapowiedź kontroli – nie tylko ostrzeżenie. Spółdzielnie, które rozesłały pisma, w ciągu kilku tygodni inicjują inspekcje we współpracy ze strażą pożarną i nadzorem budowlanym. Brak reakcji z Twojej strony nie wstrzymuje tej procedury.
4. Masz butlę na balkonie? Balkon zabudowany to prawnie takie samo pomieszczenie jak kuchnia. Butla przechowywana na balkonie w budynku objętym zakazem łamie przepisy identycznie jak ta stojąca przy kuchence.
5. Nie wiesz, czy Twój budynek jest objęty zakazem? Złóż pisemne zapytanie do zarządcy lub administratora budynku z prośbą o podanie liczby kondygnacji nadziemnych i informację, czy budynek ma sieć gazową. Odpowiedź w formie pisemnej jest Twoim dowodem – chroni Cię, jeśli zarządca błędnie poinformuje, że butla jest dopuszczalna.
6. Musisz wymienić kuchenkę – działaj przed kontrolą, nie po. Dobrowolna wymiana kuchenki na elektryczną eliminuje problem całkowicie. Zrób to zanim pojawi się kontrola – po kontroli możesz dostać nakaz usunięcia butli z terminem 24-48 godzin, a kupno i montaż nowego sprzętu w tym czasie jest trudniejszy i droższy.
7. Sąsiad ma butlę w zakazanym budynku? Możesz zgłosić to pisemnie do zarządcy (najlepiej mailem dla potwierdzenia) lub bezpośrednio na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej – 998. W razie wybuchu możesz odpowiadać za niepodjęcie działań, jeśli miałeś wiedzę o zagrożeniu i nie zareagowałeś. Odpowiedzialność za zaniechanie to realna instytucja prawna, nie tylko moralna.
