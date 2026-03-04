Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. 250 zł mandatu i żadnych wyjątków
Niedawno wprowadzone, remontowane, kupione na rynku wtórnym – nieważne. Jeśli gmina nadała nieruchomości numer porządkowy, właściciel ma dokładnie 30 dni na zamontowanie tabliczki. W 2026 roku kontrole wyraźnie się nasiliły – straże miejskie mają elektroniczny dostęp do ewidencji adresów i wiedzą, komu i kiedy nadano numer. Brak tabliczki to mandat, ryzyko problemów z ubezpieczeniem i kłopoty przy każdej formalności urzędowej. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych – w tym przypadku odpowiedzialność spada na zarządcę lub wspólnotę.
Miesiąc od zawiadomienia – bez wyjątków dla remontujących ani nowych lokatorów
Obowiązek wynika wprost z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia z urzędu gminy na umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu. Termin jest bezwzględny – prawo nie przewiduje żadnych wyjątków dla osób w trakcie remontu, przeprowadzki ani tych, które kupili dom zaledwie kilka tygodni wcześniej.
Za brak tabliczki grozi grzywna do 250 zł albo nagana – na podstawie art. 48 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego, wprowadzonego w maju 2023 roku, oraz art. 64 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Mandat wystawia funkcjonariusz straży miejskiej lub gminnej – bez ostrzeżenia, bez wezwania, bez taryfy ulgowej. Procedura jest prosta: patrol sprawdza w systemie listę adresów, którym nadano numery w ostatnich miesiącach, przejeżdża ulicą i weryfikuje, czy tabliczka wisi. Jeśli nie – robi zdjęcie i wypisuje grzywnę.
Dom jednorodzinny: właściciel montuje sam, wybiera miejsce
W budynku jednorodzinnym nie ma wątpliwości, kto odpowiada – jest nim właściciel nieruchomości. Tabliczkę należy zamontować na ścianie frontowej budynku, najczęściej przy głównym wejściu, na wysokości 150-200 cm. Jeśli dom stoi głęboko na działce i numer na elewacji byłby niewidoczny z drogi, przepisy dopuszczają – a wręcz nakazują – umieszczenie tabliczki na ogrodzeniu przy bramie lub furtce.
Nowelizacja z 2023 roku uprościła te zasady: wcześniej ogrodzenie jako lokalizacja było dopuszczalne wyłącznie przy głębokiej zabudowie, teraz można je wybrać niezależnie od tego, jak daleko stoi budynek. Warunek jest jeden: tabliczka musi być czytelna z drogi. Praktyczny test: czy osoba jadąca samochodem z prędkością 40 km/h odczyta numer bez zatrzymywania się? Jeśli nie – lokalizacja jest nieprawidłowa.
Koszt tabliczki zależy od materiału. Plastikowa PVC kosztuje 30-50 zł, aluminiowa – 50-80 zł, solarna z oświetleniem LED – 80-150 zł. Montaż samodzielny zajmuje kwadrans. Przy zleceniu zewnętrznej firmie dochodzi 50-100 zł robocizny.
Blok i kamienica: odpowiada zarządca, nie lokator
W budynkach wielorodzinnych sytuacja jest inna niż w domach jednorodzinnych. Tabliczka z numerem porządkowym to element oznakowania nieruchomości jako całości – jej umieszczenie i utrzymanie należy do zarządcy budynku: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub profesjonalnego administratora.
Lokator, który zauważy brak lub uszkodzenie tabliczki w swoim bloku, nie dostanie mandatu – ale ma pełne prawo i interes w tym, żeby zgłosić problem zarządcy. Brak numeru na bloku to ten sam zestaw ryzyk, co w domu: opóźniona karetka, trudności z lokalizacją przez służby, potencjalne problemy ubezpieczeniowe. W budynku wielorodzinnym konsekwencje mogą dotyczyć kilkudziesięciu rodzin jednocześnie.
W praktyce zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe montują tabliczki przy wejściach głównych do budynku. W przypadku dużych osiedli, gdzie jeden numer obejmuje kilka klatek lub kilka budynków, przepisy wymagają czytelnego oznaczenia każdego wejścia z osobna. Tabliczka przy klatce A nie zwalnia z obowiązku oznaczenia klatki B i C – jeśli każda ma odrębny adres lub numer w ewidencji.
Oświetlenie tabliczki – przepis uchylony, ale praktyka inna
Tu zaczyna się największe nieporozumienie, które dotyczy zarówno domów, jak i bloków. Art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nakładający obowiązek oświetlenia tabliczki, został uchylony 12 maja 2023 roku na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. 2023 poz. 803). Formalnie w ustawie geodezyjnej nie ma już przepisu wymuszającego podświetlenie numeru.
Problem w tym, że art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń nadal obowiązuje i brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. Część prawników twierdzi, że ten przepis jest dziś martwy, bo brakuje normy prawa materialnego, do której się odwołuje. Inne interpretacje uznają, że KW sam w sobie stanowi wystarczającą podstawę obowiązku. Sporu do tej pory nie rozstrzygnięto wiążąco.
W praktyce wiele straży miejskich w 2026 roku kontroluje widoczność numeru po zmroku, nie powołując się na słowo „oświetlenie”, lecz na wymóg „widocznego miejsca” z art. 47b ust. 1. Najbezpieczniejsze podejście – zarówno dla właściciela domu, jak i zarządcy bloku – to upewnienie się, że numer jest czytelny z ulicy wieczorem zimą. W przypadku bloków zazwyczaj wystarczy, że lampa przy wejściu do klatki dostatecznie oświetla tabliczkę. Przy domach jednorodzinnych odsuniętych od ulicy warto rozważyć tabliczkę solarną.
Bez numeru nie ma meldunku ani umów z dostawcami
Konsekwencje braku prawidłowego oznakowania wykraczają daleko poza 250 zł mandatu. Budynek bez nadanego numeru porządkowego formalnie nie istnieje w ewidencji miejscowości, ulic i adresów – i nie można pod nim zameldować żadnej osoby. Ta zasada jest potwierdzona w orzecznictwie sądów administracyjnych: nadanie numeru to warunek konieczny meldunku. Podobnie wygląda sytuacja z rejestracją działalności gospodarczej, umowami na media czy produktami bankowymi – każda z tych instytucji wymaga oficjalnego adresu.
Odrębnym ryzykiem jest ubezpieczenie. W OWU większości polis dla nieruchomości znajduje się klauzula o obowiązku przestrzegania przepisów prawa związanych z utrzymaniem budynku. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że brak tabliczki opóźnił dotarcie straży pożarnej i przez to straty po pożarze były większe – może obniżyć wypłatę odszkodowania. Koszt tabliczki to maksymalnie 80 zł. Kwota, którą ryzykujesz przy szkodzie – wielokrotnie więcej.
Gminy różnią się wymaganiami – sprawdź uchwałę swojego samorządu
Zgodnie z art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, rada gminy może w drodze uchwały rozszerzyć treść tabliczki o nazwę miejscowości, dzielnicy, osiedla, ulicy lub placu. Do nowelizacji w 2023 roku obowiązek umieszczania nazwy ulicy wynikał wprost z ustawy – teraz zależy wyłącznie od decyzji lokalnego samorządu.
W efekcie wymagania różnią się między gminami. Część samorządów określa też kolorystykę, czcionkę lub materiał tabliczki. Przed montażem – czy dotyczy to domu, czy bloku – warto wejść na stronę BIP swojej gminy i sprawdzić, czy przyjęto taką uchwałę. Tabliczka z samym numerem może nie spełniać lokalnych wymogów, jeśli rada gminy nakazała umieszczenie nazwy ulicy – a wtedy mandat grozi mimo zamontowania tabliczki.
Co powinien zrobić właściciel domu i zarządca bloku
Po otrzymaniu zawiadomienia z gminy nie czekaj do ostatniej chwili. W przypadku domu jednorodzinnego: kup tabliczkę w markecie budowlanym (30-80 zł), zamontuj ją przy wejściu lub na ogrodzeniu tak, żeby była widoczna z drogi, i sprawdź wieczorem, czy numer jest czytelny po zmroku. Jeśli nie – dodaj oświetlenie lub przełóż tabliczkę w lepsze miejsce.
W przypadku bloku wielorodzinnego: zarządca lub zarząd wspólnoty powinien sprawdzić stan tabliczek przy wszystkich wejściach do klatek, zweryfikować, czy oświetlenie wejść zapewnia czytelność po zmroku zimą, oraz upewnić się, że treść tabliczek spełnia wymogi lokalnej uchwały. Stara, zardzewiała tabliczka, z której odpadła farba, jest traktowana przez służby kontrolne na równi z brakiem oznakowania – przepisy mówią nie tylko o obowiązku umieszczenia, ale też o utrzymaniu w należytym stanie.
Gminy w 2026 roku mają elektroniczne systemy, które automatycznie oznaczają adresy jako podlegające kontroli po upływie 30 dni od wysłania zawiadomienia. System pamięta każde nadanie numeru. Patrol może nie przyjść od razu – ale prędzej czy później się pojawi.
