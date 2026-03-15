Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. Straż Miejska może wlepić 250 zł mandatu i to wielokrotnie [15.03.2026]
Często wprowadzając się do nowego domu skupiamy się na tylko na remoncie. Tymczasem własne cztery ściany nakładają na nas szereg innych obowiązków. Na jeden z nich masz dokładnie 30 dni. Nie ważne czy mieszkasz pod wskazanym adresem czy dopiero masz zamiar się wprowadzić i robisz remont. Mandat może wynieść 350 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu zapłacisz wielokrotność tej kwoty. Mieszkańcy bloków też zapłacą za opieszałość spółdzielni.
30 dni i zero wyjątków – tak mówi ustawa
Przeprowadzka, remont, setki formalności – tabliczka z numerem domu schodzi na koniec listy. Problem w tym, że prawo nie przewiduje żadnej taryfy ulgowej dla zapominalskich. Od dnia, w którym urząd gminy wyśle zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, masz dokładnie 30 dni na zamontowanie tabliczki. Po tym czasie każdy funkcjonariusz straży miejskiej lub gminnej, który przejedzie ulicą i sprawdzi w systemie datę nadania numeru, może wypisać mandat. W 2026 roku gminy w całej Polsce zintensyfikowały kontrole, a dostęp do elektronicznych baz adresowych sprawił, że cała procedura zajmuje kilka minut. Zdjęcie, sprawdzenie daty, mandat. Bez wizyty zapowiadającej, bez drugiej szansy.
Obowiązek ten wynika wprost z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Przepis jest jednoznaczny: właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu – tabliczki z numerem porządkowym. Termin: 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.
Obowiązek nie dotyczy wyłącznie właścicieli. Płaci ten, kto faktycznie włada nieruchomością – a więc również użytkownik wieczysty, dzierżawca, zarządca. Numer porządkowy nadaje z urzędu wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Można też samodzielnie złożyć wniosek o jego nadanie – co warto zrobić niezwłocznie po wybudowaniu lub zakupie domu, nie czekając na inicjatywę urzędu.
Podstawa prawna sankcji jest dwutorowa. Nowelizacja z maja 2023 roku dodała do ustawy geodezyjnej art. 48 ust. 1a, który wprost stypizuje wykroczenie polegające na niezrealizowaniu obowiązku zamieszczenia tabliczki. Równolegle obowiązuje art. 64 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, z późn. zm.). Wysokość kary: do 250 zł grzywny albo nagana. Co istotne, mandat może być wystawiany wielokrotnie – za każdą kolejną kontrolę, która stwierdzi brak oznakowania.
Mieszkańcy bloków też zapłacą
Warto pamiętać, że problem nie dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych. W praktyce konsekwencje mogą odczuć także mieszkańcy bloków i osiedli zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. To zarządca budynku odpowiada za oznakowanie nieruchomości – w tym za prawidłową i widoczną tabliczkę z numerem oraz nazwą ulicy. Jeżeli spółdzielnia zaniedba ten obowiązek i budynek nie będzie właściwie oznaczony, mandat może zostać nałożony na podmiot zarządzający nieruchomością.
Problem polega jednak na tym, że takie koszty rzadko pozostają wyłącznie po stronie zarządu. W praktyce wydatki związane z mandatami, dodatkowymi kontrolami czy koniecznością pilnej wymiany oznakowania często trafiają do budżetu administracyjnego budynku. A to oznacza jedno – prędzej czy później zostaną rozliczone w opłatach eksploatacyjnych. Innymi słowy, opieszałość spółdzielni lub wspólnoty może odbić się na portfelach mieszkańców w formie wyższych opłat w czynszu, nawet jeśli sami nie mieli wpływu na brak tabliczki na elewacji. Dlatego coraz więcej mieszkańców zwraca uwagę zarządom budynków na ten drobny, ale formalnie bardzo istotny obowiązek.
Skąd nasilenie kontroli w 2026 roku?
Gminy prowadzą elektroniczne ewidencje numerów porządkowych zgodnie z art. 47a ustawy geodezyjnej. Każde nadanie numeru jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym wraz z dokładną datą wysłania zawiadomienia do właściciela. Po upływie 30 dni adres automatycznie trafia na listę obiektów podlegających weryfikacji w terenie.
W 2026 roku samorządy na szeroką skalę porządkują bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów. To efekt wieloletnich zaniedbań w aktualizacji zbiorów adresowych – wiele gmin przez lata nie weryfikowało, czy fizycznie zamontowane oznakowanie odpowiada danym w systemie. Teraz straże miejskie i gminne dostały konkretne narzędzie: zestawienie adresów z datą zawiadomienia. Patrol jedzie ulicą, patrzy czy tabliczka wisi, sprawdza w systemie. Jeśli nie ma tabliczki albo jest nieczytelna – dokumentuje to zdjęciem i wypisuje grzywnę.
Jak informuje Portal Samorządowy, kontrole mają coraz częściej charakter zaplanowanych akcji, a nie przypadkowych obserwacji. W dużych miastach patrole pojawiają się regularnie, w mniejszych gminach rzadziej – ale każdy adres z nadanym numerem trafi do weryfikacji prędzej czy później. System nie zapomina.
Nowelizacja 2023 – co zmieniło się w przepisach
Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. 2023 poz. 803) wprowadziła kilka istotnych zmian, które do dziś wywołują nieporozumienia.
Po pierwsze, zliberalizowano zasady lokalizacji tabliczki. Przed nowelizacją ogrodzenie było dopuszczalne jako miejsce montażu wyłącznie gdy budynek znajdował się głęboko na działce, z dala od ulicy. Teraz właściciel może wybrać ogrodzenie niezależnie od usytuowania domu – pod warunkiem że zapewnia ono lepszą widoczność numeru z drogi. Główna Urząd Geodezji i Kartografii potwierdził tę zmianę wprost na stronie gov.pl.
Po drugie, uchylono art. 47b ust. 2, który nakładał bezwzględny obowiązek oświetlenia tabliczki w porze nocnej. Tu jednak zaczyna się pole do sporów.
Oświetlenie: martwy przepis, żywy spór
Uchylenie obowiązku oświetlenia z ustawy geodezyjnej nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. W Kodeksie wykroczeń nadal funkcjonuje art. 64 § 2, który brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”.
Prawnicy są podzieleni. Część twierdzi, że przepis kodeksowy stał się martwy, bo brakuje materialnej podstawy w ustawie geodezyjnej – skoro ona nie nakazuje oświetlenia, to Kodeks wykroczeń nie ma czego egzekwować. Inne interpretacje wskazują, że sam Kodeks wykroczeń jako samodzielna ustawa może stanowić wystarczającą podstawę prawną.
W praktyce w 2026 roku wiele straży miejskich egzekwuje widoczność tabliczki po zmroku, nie powołując się wprost na uchylony przepis. Zamiast tego funkcjonariusze sięgają po art. 47b ust. 1 – tabliczka musi być w „widocznym miejscu”, a nieczytelna o 16:00 zimą takim miejscem nie jest. Efekt praktyczny jest identyczny: mandat.
Najprostszym zabezpieczeniem przed tym sporem jest tabliczka solarna z diodami LED – dostępna za 80-150 zł, ładuje się w ciągu dnia, świeci po zmroku bez konieczności podłączania do instalacji elektrycznej. Można też zamontować lampę elewacyjną nad numerem lub sprawdzić, czy pobliskie oświetlenie uliczne wystarczająco oświetla tabliczkę. Prosty test: stań przy ulicy o godzinie 20:00 zimą. Jeśli numer jest czytelny z kilkunastu metrów – jesteś bezpieczny.
Nie tylko cyfra. Co musi być na tabliczce?
Tu kryje się pułapka, w którą wpada wiele osób. Właściciel montuje tabliczkę z samym numerem – i jest przekonany, że spełnił wymóg. Tymczasem przepisy mówią o czymś więcej.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, na tabliczce musi widnieć również nazwa ulicy lub placu – w miejscowościach z nazwanym układem ulic – albo nazwa miejscowości w miejscowościach, które nie mają nazw ulic. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 roku (sygn. I OSK 73/23) potwierdził, że w miastach nadanie numeru porządkowego obligatoryjnie wiąże się z przypisaniem do ulicy lub placu, a tabliczka musi ten związek odzwierciedlać. Bez nazwy drogi numer traci kontekst lokalizacyjny.
Nowelizacja z 2023 roku zmieniła jednak jedną kwestię: wcześniej obowiązek podawania nazwy ulicy wynikał wprost z ustawy, teraz – poza miastami – zależy od decyzji rady gminy. Na podstawie art. 47b ust. 3 Pgik rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące treści tabliczki, w tym nazwę miejscowości, dzielnicy, osiedla czy nazwy ulicy. Może też określić kolorystykę, rozmiar i materiał.
Różnice między gminami są realne. Rybnik stosuje emaliowane tablice z herbem miasta. Gdańsk wymaga umieszczania nazwy dzielnicy. Warszawa zaleca niebieskie tło i białe cyfry – choć jako zalecenie estetyczne, nie twarda norma. Tabliczka kupiona za 35 zł w markecie budowlanym może nie spełniać wymogów konkretnej gminy, jeśli rada uchwaliła lokalne standardy. Przed zakupem warto wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej swojej gminy i sprawdzić, czy takie standardy istnieją.
Gdzie zamontować, żeby nie dostać mandatu
Zasada jest jedna: kierowca jadący 40 km/h musi odczytać numer bez zatrzymywania się. Tabliczka ukryta za żywopłotem, zasłonięta przez bluszcz, zamontowana bokiem do ulicy albo tak wysoko, że nikt jej nie widzi – to w każdym z tych przypadków podstawa do mandatu.
Wybór lokalizacji jest teraz szerszy niż przed 2023 rokiem. Tabliczkę można zamontować na ścianie frontowej budynku – najczęściej przy głównym wejściu, na wysokości 150-200 cm – albo na ogrodzeniu. Jeśli dom stoi głęboko na działce, ogrodzenie jest rozwiązaniem zdecydowanie lepszym: służby ratunkowe i kurierzy widzą numer jeszcze zanim wejdą na posesję. W takim przypadku warto rozważyć dodatkowe oznakowanie przy bramie wjazdowej lub furtce, szczególnie na osiedlach z gęstą zabudową, gdzie domy są oddalone od drogi o kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów.
Przepisy mówią też o obowiązku utrzymania tabliczki w należytym stanie. Stara, zardzewiała, z odchodzącą farbą, gdzie cyfry są nieczytelne – traktowana jest na równi z brakiem oznakowania. Jeśli tabliczka wisi od kilku lat i zrobiła się nieczytelna, trzeba ją wymienić. Mandat można dostać nie za brak tabliczki, ale za jej zły stan.
Karetka jedzie pod adres, którego nie widzi
Mała tabliczka z numerem to kwestia, którą łatwo zbagatelizować. Płocka komenda policji opisała to lapidarnie: funkcjonariusze podczas interwencji są regularnie zmuszeni do szukania adresów, pod które zostało zgłoszone zagrożenie, ponieważ budynki nie mają widocznego oznakowania. W sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a pomoc służb ratunkowych pojawia się o kilka minut za późno, bo szukały właściwego domu – każda minuta ma wartość, której nie da się odrobić.
GPS i systemy nawigacji pomagają, ale nie zastępują widocznego numeru. Mapy cyfrowe bywają nieaktualne szczególnie na nowych osiedlach, w gęstej zabudowie szeregowej i na terenach wiejskich, gdzie „pinezka” w aplikacji może być przesunięta o setki metrów od rzeczywistej lokalizacji budynku. Nocą zimą, gdy zmierzcha już o 15:30, nieoświetlony i nieczytelny numer sprawia, że ratownicy jadą powoli, pytają sąsiadów, dzwonią do zgłaszającego. Przy zawale, udarze lub pożarze liczy się każda sekunda.
Ubezpieczyciel sprawdza, czy przestrzegałeś przepisów
Konsekwencje braku tabliczki mogą wyjść daleko poza 250 zł mandatu. W każdych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polisy mieszkaniowej znajdziemy zapisy dotyczące obowiązków właściciela nieruchomości. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty lub obniżyć odszkodowanie, jeśli uzna, że właściciel nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z utrzymaniem nieruchomości.
Jak wynika z analizy OWU różnych towarzystw, podstawą do zakwestionowania wypłaty może być m.in. rażące niedbalstwo lub niedopełnienie obowiązków, do których właściciel był zobowiązany przepisami prawa. Brak tabliczki z numerem to formalnie naruszenie art. 47b Prawa geodezyjnego – a gdyby ubezpieczyciel uznał, że przyczyniło się to do zwiększenia szkody (np. opóźniło przyjazd straży pożarnej przy pożarze), otwiera to drogę do kwestionowania pełnej wypłaty. W spornych sprawach dowód na przestrzeganie przepisów leży po stronie właściciela, nie ubezpieczyciela.
Koszt tabliczki: 30-80 zł. Ryzyko przy likwidacji szkody na domu wartym kilkaset tysięcy złotych: nieporównywalnie większe.
Bez tabliczki nie zameldujesz się ani nie zarejestrujesz firmy
Budynek bez prawidłowo nadanego i oznakowanego numeru porządkowego formalnie nie istnieje w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. A bez adresu w systemie nie można dokonać zameldowania. Sądy administracyjne wielokrotnie to potwierdzały – nadanie numeru porządkowego i jego widoczne oznakowanie to warunek konieczny do zameldowania pod danym adresem.
Ta sama zasada blokuje inne formalności. Rejestracja działalności gospodarczej wymaga adresu, który istnieje w systemie. Umowy z dostawcami mediów – energia, gaz, woda, internet – wymagają oficjalnego adresu. Banki prowadzące konta firmowe i wydające kredyty hipoteczne weryfikują adresy w bazach danych. Bez prawidłowo nadanego numeru i zamontowanej tabliczki te wszystkie sprawy stają się trudne lub niemożliwe do załatwienia drogą formalną.
Sprzedajesz dom? Brak tabliczki może kosztować cię więcej niż mandat
Kancelarie notarialne coraz dokładniej sprawdzają stan formalnoprawny nieruchomości przed sporządzeniem aktu sprzedaży. Brak tabliczki albo tabliczka niespełniająca wymogów to wada, którą kupujący może odkryć już po zakupie i dochodzić roszczeń od sprzedawcy.
Jeżeli kupujący po przejęciu nieruchomości dostanie z tego tytułu mandat, może żądać jego zwrotu od sprzedawcy. Może też twierdzić, że zatajona wada prawna uzasadnia obniżenie ceny. To scenariusz, który kosztuje znacznie więcej niż tabliczka kupiona przed transakcją. Przy sprzedaży domu warto sprawdzić nie tylko czy tabliczka wisi, ale też czy spełnia aktualne lokalne wymogi – bo tabliczka wisząca od 10 lat może nie odpowiadać standardom, które rada gminy uchwaliła 3 lata temu.
Ile to kosztuje i jak to zrobić?
Standardowe tabliczki z numerem porządkowym kosztują: plastikowa PVC – 30-50 zł, odporna na warunki atmosferyczne, dobra na kilka lat; aluminiowa – 50-80 zł, praktycznie niezniszczalna, odporna na wandalizm; solarna z diodami LED – 80-150 zł, ładuje się w dzień, świeci po zmroku, polecana ze względu na kontrowersje prawne wokół oświetlenia; grawerowana w kamieniu, metalu lub drewnie – 150-300 zł, ozdobna, spełnia wymóg czytelności przy zachowaniu estetyki.
Montaż samodzielny to wiertarka, kołki rozporowe i kwadrans pracy. Jeśli zlecasz firmie remontowej – dodatkowe 50-100 zł robocizny. Łączny koszt zamknięty w 150 zł. Mandat 250 zł. I to dopiero pierwszy szczebel drabiny możliwych konsekwencji.
Jak uniknąć problemów – praktyczny przewodnik
- Zamontuj tabliczkę od razu po otrzymaniu zawiadomienia z gminy. Nie czekaj do 30. dnia. Zawiadomienie leży w szufladzie, czas leci, termin mija – a system w gminie to pamięta.
- Sprawdź uchwałę rady gminy w BIP przed zakupem tabliczki. W wielu samorządach sama cyfra bez nazwy ulicy to tabliczka wadliwa – i mandat mimo że „coś wisi”. Weryfikacja zajmuje kilka minut na stronie internetowej urzędu.
- Przetestuj widoczność wieczorem. Stań przy ulicy w porze zimowej, około 20:00. Czy widzisz numer? Czy jest czytelny z kilkunastu metrów? Jeśli nie – dodaj oświetlenie solarne lub przenieś tabliczkę w lepiej widoczne miejsce.
- Jeśli dom stoi głęboko na działce – zamontuj tabliczkę na ogrodzeniu przy bramie lub furtce, koniecznie w miejscu widocznym z drogi. Możesz dodać strzałkę wskazującą kierunek. Ratownicy jadący nocą muszą widzieć numer zanim wejdą na posesję.
- Sprawdź stan tabliczki co kilka lat. Stara, zardzewiała, z nieczytelnym numerem to podstawa mandatu – nawet jeśli tabliczka wisi od lat i nikt dotąd nic nie mówił. Wymiana kosztuje 40 zł.
- Przed sprzedażą domu – upewnij się, że tabliczka spełnia aktualne wymogi lokalnej uchwały, a nie tylko stare przepisy. Tabliczka zamontowana kilka lat temu może nie odpowiadać standardom, które gmina uchwaliła później.
- Jeśli dostałeś już mandat – zamontuj tabliczkę natychmiast. Straż może wrócić. Mandaty za ten sam brak, stwierdzany przy kolejnych kontrolach, mogą być wystawiane wielokrotnie.
