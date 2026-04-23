Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Brak taryfy ulgowej. Straż Miejska może wlepić 250 zł mandatu. Masowe kontrole w Warszawie i całej Polsce
Większość ludzi myśli, że obowiązek umieszczenia numeru porządkowego dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych. To błąd, który w 2026 roku kosztuje zarządy wspólnot, spółdzielnie i – ostatecznie – każdego lokatora. Mandat za brak tabliczki wynosi do 250 zł i może być wystawiany wielokrotnie – przy każdym kolejnym przejeździe patrolu. W Warszawie i innych dużych miastach straż miejska ma elektroniczny dostęp do ewidencji adresów: widzi datę nadania numeru, wyjeżdża w teren, robi zdjęcie i wypisuje grzywnę bez żadnego ostrzeżenia. W 2025 roku w Polsce wydano 90 869 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych – za każdym z nich stoi właściciel, który w pewnym momencie dostanie pismo z gminy. Od tej chwili ma 30 dni.
30 dni i ani dnia więcej. Skąd bierze się ten termin?
Obowiązek wynika wprost z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od doręczenia zawiadomienia z urzędu gminy o nadaniu numeru porządkowego na umieszczenie tabliczki w widocznym miejscu. Przepis nie przewiduje żadnych wyjątków: trwający remont, brak tynku, świeże wprowadzenie się, choroba – żaden z tych argumentów nie zawiesza biegu terminu ani nie blokuje procedury mandatowej.
Karę przewiduje art. 64 § 1 ustawy z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń – grzywna do 250 zł albo nagana. Mandat może wystawić funkcjonariusz straży miejskiej, gminnej lub policji. Jeden przejazd ulicą, zdjęcie budynku bez tabliczki, weryfikacja daty w systemie – i gotowe. Co ważne: nie ma górnego limitu liczby mandatów. Brak tabliczki po upływie terminu to stan ciągły, a każdy kolejny patrol może nałożyć kolejną grzywnę.
Gminy intensyfikują kontrole z dwóch powodów jednocześnie. Po pierwsze – porządkują elektroniczne bazy adresowe. System ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzony zgodnie z art. 47a tej samej ustawy, rejestruje każde nadanie numeru wraz z datą wysłania zawiadomienia do właściciela. Po upływie 30 dni adres automatycznie trafia na listę podlegającą weryfikacji w terenie. Po drugie – mandaty to szybki i prosty dochód do gminnego budżetu. Jeden patrol przejeżdżający przez osiedle domów jednorodzinnych może wypisać kilkanaście grzywien w ciągu godziny.
Blok bez tabliczki: mandat dla zarządcy, rachunek dla lokatora
Tu zaczyna się część, której nie ma w większości poradników – i która dotyczy milionów mieszkańców budynków wielorodzinnych. Lokatorzy bloków są przekonani, że obowiązek tabliczki ich nie dotyczy. Mają rację co do mandatu – grzywna nie trafi do mieszkańca z piątego piętra. Ale błąd co do konsekwencji.
W budynkach wielorodzinnych za umieszczenie i utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym odpowiada zarządca nieruchomości – wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub profesjonalny administrator. Mandat trafia do zarządu – a ten pokrywa karę ze środków wspólnych, które pochodzą ze składek wszystkich właścicieli lokali. W dużym osiedlu złożonym z kilku klatek, gdzie każda klatka ma odrębny numer w ewidencji adresowej, brak oznakowania nawet jednego wejścia to podstawa do mandatu. Tabliczka przy klatce A nie zwalnia zarządcy z obowiązku oznakowania klatek B, C i D.
Osobna pułapka czeka zarządców, którzy tabliczkę owszem mają – ale od lat nie sprawdzali jej stanu. Przepisy mówią nie tylko o umieszczeniu, ale też o utrzymaniu tabliczki w należytym stanie. Zardzewiała blacha z odpadającą farbą, cyfra nieczytelna po kilku zimach, tabliczka zasłonięta przez rozrośnięty żywopłot – każda z tych sytuacji jest traktowana przez kontrolujących identycznie jak całkowity brak oznakowania. Zarządy spółdzielni i wspólnot, które od lat nie robiły przeglądu oznakowań swoich budynków, w 2026 roku zaczęły zlecać audyty – właśnie dlatego, że ryzyko mandatowe przestało być teoretyczne.
Sama cyfra to za mało. Tablica z „17” może dać mandat, mimo że wisi
Kolejny błąd, który łapie zarówno właścicieli domów, jak i zarządców bloków: tabliczka z samym numerem jest wadliwa prawnie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 roku (sygn. I OSK 73/23) potwierdził, że w miejscowościach z nazwanym układem ulic nadanie numeru porządkowego obligatoryjnie wiąże się z przypisaniem do konkretnej ulicy lub placu – i tabliczka musi ten związek odzwierciedlać. Sama cyfra „17” na budynku przy ul. Kowalskiej jest wadliwa prawnie. Funkcjonariusz podczas kontroli ma pełne podstawy wypisać mandat, nawet jeśli taka tabliczka wisi od lat i nikt dotąd jej nie kwestionował.
Na tabliczce musi więc znaleźć się: numer porządkowy oraz nazwa ulicy lub placu (w miastach i miejscowościach z nazwanym układem ulic) albo nazwa miejscowości (w miejscowościach bez nazw ulic). Ponadto art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego daje radom gmin prawo do uchwalenia dodatkowych wymagań – nazwy dzielnicy, osiedla, a nawet konkretnej kolorystyki lub materiału wykonania tabliczki. Warszawa zaleca niebieskie tło z białymi literami i określony krój czcionki. Kraków preferuje stonowane barwy pasujące do zabytkowego charakteru zabudowy. Gdańsk wymaga umieszczenia nazwy dzielnicy obok numeru i nazwy ulicy. Zarządca, który nie sprawdzi lokalnej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, może zawiesić nową tabliczkę i nadal dostać mandat – bo powinna być niebieska z białymi literami, a jest czarna z białymi.
Oświetlenie: przepis uchylony, ale straż i tak kontroluje widoczność po zmroku
To najbardziej kontrowersyjny i najczęściej błędnie rozumiany aspekt całego tematu. Art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – który nakładał obowiązek oświetlenia tabliczki – został uchylony 12 maja 2023 roku na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 roku o likwidowaniu zbędnych barier administracyjnych (Dz.U. 2023 poz. 803). Formalnie nie ma już podstawy prawnej w ustawie geodezyjnej wymuszającej podświetlenie numeru.
Tyle że art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń nadal brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. Część prawników twierdzi, że przepis jest dziś martwy – bo odwołuje się do obowiązku, który przestał istnieć w prawie materialnym. Inne interpretacje uznają, że Kodeks wykroczeń sam w sobie stanowi wystarczającą podstawę. Sporu nie rozstrzygnięto wiążąco żadnym wyrokiem sądu wyższej instancji.
W praktyce w 2026 roku wiele straży miejskich egzekwuje czytelność numeru po zmroku – nie powołując się na słowo „oświetlenie”, lecz na wymóg widocznego miejsca z art. 47b ust. 1. Jeśli zimowym wieczorem o 17:00 numer jest nieczytelny, patrol może uznać to za niespełnienie warunku widoczności. Bezpieczne rozwiązanie: tabliczka solarna z podświetleniem LED (koszt 80-150 zł) albo montaż tabliczki bezpośrednio pod istniejącą lampą elewacyjną. Prosty test: wyjdź przed budynek wieczorem zimą o 20:00 i stań na ulicy. Czy widzisz numer? Czy kierowca jadący 40 km/h odczyta go bez zatrzymywania się? Jeśli nie – problem istnieje niezależnie od tego, jak skończy się spór prawny o oświetlenie.
Warszawa: 18 dzielnic, każda ze swoimi standardami. Gdzie zamontować i co sprawdzić?
Warszawa to miasto z największą liczbą nieruchomości w Polsce i jednym z najaktywniejszych systemów kontroli oznakowania. Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi regularne patrole z dostępem do elektronicznej bazy adresowej prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru. System pozwala funkcjonariuszom na bieżąco weryfikować, komu i kiedy nadano numer porządkowy – i który adres przekroczył ustawowy termin 30 dni.
W Warszawie tabliczka musi zawierać numer i nazwę ulicy – bez wyjątków, bo całe miasto ma nazwy ulic. Ratusz zaleca (choć nie nakazuje uchwałą jako obowiązkowe) tabliczki z niebieskim tłem i białymi literami w określonym kroju – to standard wizualny rozpowszechniony w stolicy od lat. Zarządca, który chce mieć pewność co do aktualnych wymogów dla swojej dzielnicy, powinien zweryfikować zapisy w BIP urzędu dzielnicy właściwego dla lokalizacji budynku – poszczególne dzielnice mogą precyzować wymogi w drodze własnych aktów wewnętrznych.
Tabliczkę montuje się na ścianie frontowej budynku, najczęściej przy głównym wejściu, na wysokości 150-200 cm. Jeśli budynek stoi głęboko na działce – konieczna jest dodatkowa tabliczka na ogrodzeniu przy bramie lub furtce, widoczna z drogi głównej. W osiedlach wieloklatowych każda klatka z odrębnym numerem w ewidencji adresowej musi być oznakowana osobno.
Koszt tabliczki to 30-80 zł za standardowy wariant plastikowy lub aluminiowy. Wersja solarna z LED – 80-150 zł. Montaż samodzielny zajmuje 15 minut. Montaż przez firmę – 50-100 zł robocizny. Łącznie: maksymalnie 150-200 zł, jednorazowo. Mandat: 250 zł, wystawiany wielokrotnie. Ryzyko obniżenia odszkodowania ubezpieczeniowego przy pożarze lub zalaniu (ubezpieczyciele w OWU wpisują obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących nieruchomości): kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Rachunek prosty.
Brak numeru = brak adresu. Konsekwencje dalej niż mandat
Mandat jest dolegliwy, ale krótkotrwały. Poważniejsze są konsekwencje systemowe braku prawidłowego oznakowania. Budynek bez numeru porządkowego lub z wadliwą tabliczką formalnie nie ma adresu w rozumieniu ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że prawidłowo nadany i oznaczony numer to warunek konieczny do dokonania meldunku. Bez adresu nie można się zameldować, nie można zarejestrować działalności gospodarczej pod tym adresem, nie można zawrzeć umów z dostawcami mediów ani otworzyć konta bankowego dla firmy.
Kancelarie notarialne coraz częściej weryfikują stan oznakowania nieruchomości przy sporządzaniu aktów sprzedaży. Kupujący, który po transakcji odkryje brak lub wadliwość tabliczki i otrzyma mandat, może dochodzić roszczeń od sprzedawcy – żądać zwrotu kosztów grzywny i zakupu tabliczki. Tabliczka za 50 zł zamontowana przed sprzedażą jest tańsza niż jakikolwiek spór pozakupowy.
Jest też wymiar, który trudno przeliczyć na złotówki: karetka, straż pożarna i policja muszą błyskawicznie trafiać pod właściwy adres. GPS i mapy cyfrowe są pomocne, ale na nowych osiedlach, w gęstej zabudowie szeregowej i na terenach wiejskich „pinezka” w Google Maps potrafi być przesunięta o kilkaset metrów. Widoczny numer – czytelny z drogi, oświetlony po zmroku – to ostatnia linia informacyjna dla ratowników, gdy aplikacja nawigacyjna zawodzi.
Co to oznacza dla Ciebie? Dom, blok, transakcja – każdy przypadek ma swoją procedurę
- Właściciel domu lub nowego budynku: sprawdź datę zawiadomienia i nie czekaj do ostatniego dnia. Po otrzymaniu pisma z gminy o nadaniu numeru masz dokładnie 30 dni. Kup tabliczkę z numerem i nazwą ulicy (sama cyfra nie wystarczy w miejscowościach z nazwanym układem ulic), sprawdź w BIP swojej gminy, czy rada gminy nie narzuciła dodatkowych wymogów co do koloru lub treści, i zamontuj ją przy wejściu na wysokości 150-200 cm lub na ogrodzeniu, jeśli dom stoi głęboko na działce.
- Zarząd spółdzielni lub wspólnoty: zrób przegląd oznakowań wszystkich klatek i budynków. Każda klatka z odrębnym numerem w ewidencji wymaga osobnej tabliczki. Sprawdź stan istniejących oznakowań – nieczytelna lub zardzewiała tabliczka to taki sam powód mandatu jak jej brak. Sprawdź uchwałę rady gminy w BIP w zakresie wymagań kolorystycznych i treściowych. W Warszawie zweryfikuj wymogi w urzędzie dzielnicy właściwej dla lokalizacji budynku.
- Lokator w bloku: jeśli widzisz brak lub zniszczoną tabliczkę – zgłoś to do zarządu spółdzielni lub wspólnoty na piśmie. To nie jest kwestia estetyki – mandat za brak tabliczki trafia do zarządcy i jest pokrywany ze środków wspólnych, które finansujesz przez czynsz. Zarząd, który zlekceważył zgłoszenie i dostał mandat, może mieć problem z uzasadnieniem tego wydatku na zebraniu właścicieli.
- Kupujący nieruchomość: przed podpisaniem aktu sprawdź tabliczkę i stan ewidencji. Zażądaj od sprzedawcy pokazania zawiadomienia gminy o nadaniu numeru i potwierdzenia, że tabliczka spełnia aktualne wymogi (treść, czytelność, lokalizacja). Jeśli tabliczka jest wadliwa – zażądaj jej wymiany przed transakcją albo wpisz do aktu notarialnego odpowiednie postanowienie. Mandat, który przyjdzie po zakupie, możesz dochodzić od poprzedniego właściciela – ale to czas i koszty.
- Sprawdź widoczność po zmroku – niezależnie od stanu sporu prawnego o oświetlenie. Niezależnie od tego, jak sądy ostatecznie rozstrzygną kwestię oświetlenia tabliczki, straż miejska w 2026 roku egzekwuje czytelność numeru po zmroku powołując się na wymóg „widocznego miejsca”. Tabliczka solarna z LED kosztuje 80-150 zł i eliminuje jakiekolwiek ryzyko związane z tym aspektem kontroli.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.