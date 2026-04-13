Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Polacy robią to źle, brak taryfy ulgowej. Straż Miejska wlepi 250 zł mandatu
Zawiesili tabliczkę, odetchnęli i zapomnieli o sprawie. Problem w tym, że większość ludzi robi to źle i płaci kary. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął to jednoznacznie, a straż miejska zaczęła to wykorzystywać w praktyce. W 2026 roku mandaty dostają nie tylko ci, którzy nie mają żadnej tabliczki, ale też ci, którzy myśleli, że mają wszystko jak trzeba.
Cyfra „15” na ogrodzeniu? To wykroczenie
Większość właścicieli domów, którzy dostali od gminy zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, kupuje tabliczkę z samą cyfrą. Czasem elegancką, kutą, za 200 zł. I właśnie tu zaczyna się problem. Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151), na tabliczce musi widnieć nie tylko numer, ale również nazwa ulicy lub placu – w miejscowościach z nazwanym układem ulic – albo nazwa miejscowości, jeśli ulice w danej wsi nazw nie mają.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 roku (sygn. I OSK 73/23) potwierdził, że w miastach nadanie numeru porządkowego obligatoryjnie wiąże się z przypisaniem do ulicy lub placu, a tabliczka musi ten związek odzwierciedlać. Tabliczka z samą cyfrą jest wadliwa, nawet jeśli wisi od kilku lat i nikt jej dotąd nie kwestionował. W praktyce oznacza to, że dziesiątki tysięcy właścicieli domów, którzy zamontowali tabliczkę z cyfrą, jest dziś w obszarze ryzyka mandatowego – i nie mają o tym pojęcia.
Mandat może przyjść więcej niż raz – i to bez ostrzeżenia
Jednorazowe 250 zł grzywny to tylko część ryzyka. Art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń nie przewiduje żadnego limitu interwencji. Każdy patrol, który przejedzie ulicą i stwierdzi brak prawidłowego oznakowania, może wystawić kolejny mandat. W praktyce oznacza to, że właściciel, który zignoruje pierwsze wezwanie lub nie poprawi wadliwej tabliczki po pierwszej grzywnie, naraża się na serię kar. Przy 4 mandatach rocznie rachunek wynosi już 1 000 zł – za kawałek blachy, który kosztuje 30 zł.
Jest jeszcze jeden scenariusz, o którym rzadko się mówi: odmowa przyjęcia mandatu. Straż miejska ma obowiązek skierować sprawę do sądu, jeśli ukarany nie podpisuje grzywny. Sąd może orzec grzywnę znacznie wyższą niż 250 zł – do 5 000 zł zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń – i doliczyć koszty postępowania. Ta droga rzadko się opłaca, ale warto wiedzieć, że kwestionowanie mandatu w sądzie bez dobrego uzasadnienia prawnego kończy się zwykle wyższą kwotą do zapłaty niż ta na blankiecie.
Remont pochłonął tabliczkę? Mandat przyjdzie do właściciela, nie do ekipy
Termomodernizacja elewacji, wymiana ogrodzenia, budowa nowej bramy – to sytuacje, w których tabliczka często „znika na chwilę” i nie wraca latami. Ekipa budowlana zdejmuje oznakowanie, właściciel o tym nie wie albo wie, ale odkłada montaż na po remoncie. Przepisy nie przewidują żadnej przerwy technicznej ani okresu tolerancji na czas prac. Obowiązek utrzymania tabliczki w należytym stanie jest ciągły – wynika wprost z art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń, który karze zarówno za brak umieszczenia, jak i za nieutrzymanie oznakowania we właściwym stanie.
Stara, zardzewiała tabliczka, z której odpadła farba i numer jest nieczytelny, traktowana jest przez funkcjonariuszy tak samo jak brak tabliczki w ogóle. Jeśli od ostatniej wymiany minęło więcej niż kilka lat i numer jest trudny do odczytania z ulicy przy normalnym świetle dziennym, warto nie czekać na kontrolę. Nowa tabliczka aluminiowa kosztuje 50-80 zł i starczy na kilkanaście lat.
W bloku też możesz zapłacić – jeśli siedzisz w zarządzie
W budynkach wielorodzinnych obowiązek umieszczenia i utrzymania tabliczki z numerem porządkowym spoczywa na zarządcy nieruchomości – wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni lub administratorze. Zwykły lokator nie dostanie mandatu za brak numeru na bloku, ale konsekwencje braku oznakowania dotyczą wszystkich mieszkańców budynku. Karetka szukająca adresu w środku nocy nie pyta, czyja to wina.
Rzecz, o której zarządcy często zapominają: jeśli budynek ma kilka klatek ze odrębnymi wpisami w ewidencji adresowej – na przykład klatki A, B i C mają odrębne numery porządkowe – każda z nich wymaga osobnego oznakowania. Tabliczka przy wejściu do klatki A nie zwalnia z obowiązku oznaczenia klatki B i C. Tymczasem kontrole straży miejskiej w 2026 roku obejmują właśnie tego rodzaju szczegóły, które do tej pory były pomijane.
Jak działa system, który „pamięta” każdy adres
Gminy prowadzą elektroniczne ewidencje numerów porządkowych zgodnie z art. 47a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Każde nadanie numeru jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym wraz z dokładną datą wysłania zawiadomienia do właściciela. Po upływie 30 dni od tej daty adres automatycznie trafia na listę obiektów wymagających weryfikacji w terenie.
Procedura kontrolna jest prosta i zajmuje kilka minut: funkcjonariusz sprawdza w systemie listę adresów na trasie patrolu, przejeżdża ulicą, patrzy czy tabliczka wisi i czy jest kompletna – czyli czy zawiera zarówno numer, jak i nazwę ulicy. Jeśli nie – dokumentuje to zdjęciem i wypisuje grzywnę. Bez wizyty zapowiadającej, bez rozmowy z właścicielem, bez drugiej szansy. Portal Samorządowy informował, że kontrole mają w 2026 roku coraz częściej charakter zaplanowanych akcji – nie przypadkowych obserwacji przy okazji innych interwencji.
Powody intensyfikacji są dwa. Pierwszy: gminy na szeroką skalę porządkują bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), które przez lata nie były weryfikowane w terenie – teraz muszą być aktualne, bo zasilają systemy informatyczne administracji publicznej. Drugi: mandaty za brak tabliczki to szybki i łatwy do udokumentowania przychód do budżetu. Jeden patrol przejechany przez nowe osiedle domów jednorodzinnych może w ciągu jednego dnia wystawić kilkanaście grzywien.
Notariusz sprawdzi, ubezpieczyciel też
Konsekwencje wadliwego oznakowania wykraczają daleko poza mandat. Kancelarie notarialne przy transakcjach nieruchomości coraz częściej weryfikują, czy dom jest prawidłowo oznakowany – i czy tabliczka zawiera kompletne dane, nie tylko cyfrę. Kupujący, który po podpisaniu aktu notarialnego dostanie mandat z powodu nieprawidłowej tabliczki, może dochodzić odszkodowania od sprzedawcy za zatajenie wady prawnej nieruchomości. Sprzedawca z Piaseczna, który przekazał dom bez tabliczki, zapłacił ostatecznie mandat, koszty zakupu nowego oznakowania i koszty sądowe – łącznie ponad 1 200 zł, gdy nabywcy weszli na drogę prawną.
Z ubezpieczycielami jest podobnie. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia większości polis majątkowych znajdują się zapisy o obowiązku przestrzegania przepisów prawa związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że brak prawidłowego oznakowania przyczynił się do opóźnienia służb i zwiększenia szkody – na przykład przy pożarze, gdy straż pożarna straciła czas na szukanie właściwego adresu – może obniżyć wypłatę odszkodowania. Różnica w wypłacie może sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych.
Pułapka oświetlenia, która wróciła tylnymi drzwiami
W maju 2023 roku uchylono art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który nakładał bezpośredni obowiązek oświetlenia tabliczki z numerem. Wielu właścicieli odetchnęło z ulgą – teraz można mieć ciemną tabliczkę w nocy i żadne prawo tego nie zabrania. W teorii. W praktyce straże miejskie w 2026 roku egzekwują widoczność tabliczki po zmroku, nie powołując się na uchylony przepis, lecz na art. 47b ust. 1 – tabliczka musi być w „widocznym miejscu”. Nieczytelna o 16:00 zimą to, zdaniem funkcjonariuszy, nie jest widoczne miejsce.
W Kodeksie wykroczeń art. 64 § 2 nadal brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. Prawnicy są podzieleni – część twierdzi, że przepis jest martwy, bo ustawowy obowiązek oświetlenia został uchylony. Inne interpretacje wskazują, że Kodeks wykroczeń jako samodzielna ustawa nadal stanowi wystarczającą podstawę. Spór prawny jest realny, ale wynik dla właściciela jest identyczny: mandat. Najprostsze rozwiązanie to tabliczka solarna z podświetleniem LED, dostępna za 80-150 zł, która ładuje się w ciągu dnia i świeci po zmroku. Koniec z niejasnościami prawnymi.
Sprawdź swoją tabliczkę, zanim zrobią to służby
Jeśli masz już tabliczkę z numerem, nie odkładaj jej sprawdzenia na później. Wyjdź przed dom i przeczytaj to, co na niej stoi. Czy widnieje tylko cyfra, czy jest też nazwa ulicy? Jeśli tylko cyfra i mieszkasz w mieście lub miejscowości z nazwanym układem ulic – tabliczka jest niekompletna i może skutkować mandatem, nawet jeśli wisi od lat.
Warto też sprawdzić, czy tabliczka jest czytelna z ulicy – nie zbliżając się do ogrodzenia, ale stojąc na chodniku lub poboczu drogi. Zimowym wieczorem zrób ten sam test przy słabym świetle: jeśli numer jest niewidoczny o 16:00 w grudniu, rozważ tabliczkę solarną lub lampkę elewacyjną nad oznakowaniem. Jeśli w ostatnim czasie przeprowadzałeś remont elewacji lub wymieniałeś ogrodzenie, sprawdź, czy ekipa budowlana z powrotem zawiesiła tabliczkę na miejscu – to jeden z najczęstszych powodów nieświadomego naruszenia przepisów. Zanim kupisz nową tabliczkę, zajrzyj na stronę BIP swojej gminy i sprawdź, czy rada gminy nie przyjęła uchwały z dodatkowymi wymogami – co do kolorystyki, materiału lub dodatkowych elementów treści, takich jak nazwa dzielnicy lub osiedla. Sama cyfra plus nazwa ulicy może nie wystarczyć, jeśli lokalna uchwała nakłada szersze obowiązki.
